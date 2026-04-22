45 ans de souvenirs et de fête, le Normandie fait vibrer le Village

Institution bien ancrée dans le paysage du Village, le Normandie célèbre en 2026 un jalon important : 45 ans d’histoire, de rencontres et de soirées mémorables. Pour marquer l’occasion, ce bar de la rue Atateken — aujourd’hui reconnu pour ses soirées karaoké — propose quatre jours de festivités, du 4 au 7 juin, à l’image de ce lieu emblématique : rassembleur, festif et profondément humain.

Au programme : musique avec DJ, spectacles, performances drag et invités spéciaux, dont Patsy Gallant et Gisèle Lullaby. Un week-end qui promet de faire revivre l’esprit du Normandie, entre nostalgie et célébration.

« À 45 ans, c’est le bar le plus ancien du Village. Ce n’est pas rien quand on y pense », souligne Pascal Lefebvre, directeur du Normandie, acquis il y a un an et demi par Roberto Lamas, un employé de longue date de l’établissement.

Une histoire qui remonte à 1981

Le Normandie ouvre ses portes en 1981, lorsque Roger et Cyrille reprennent un établissement déjà existant. Rapidement, ils lui donnent une identité bien à lui, inspirée d’un célèbre paquebot français.

« Cyrille et Roger décident de nommer le bar en l’honneur du Normandie, explique Pascal Lefebvre. Le SS Normandie était un paquebot qui appartenait à la même compagnie maritime que l’Île-de-France (le 9e de chez Eaton), la French Line. Il assurait la traversée entre Le Havre et New York. Il y avait des photos du bateau dans le bar et le personnel s’habillait en matelots. »

Lancé en 1935, le SS Normandie était alors considéré comme l’un des plus grands et des plus rapides navires de son époque, véritable symbole du style art déco. Son destin s’interrompt brutalement pendant la Seconde Guerre mondiale : réquisitionné par la marine américaine, il est détruit par un incendie en 1942, alors qu’il est à quai à New York. Un héritage maritime que les fondateurs du bar avaient choisi d’honorer, donnant au lieu une identité unique qui traverse les décennies.

« À cette époque, le bar était une taverne pour hommes seulement, mais les choses ont évolué par la suite et tout le monde pouvait y aller », précise Pascal Lefebvre. Au fil du temps, le Normandie s’impose comme l’un des premiers commerces du Village.

« Le Normandie était l’un des tout premiers commerces du Village, avec Priape et la Boîte en Haut de Yvon Jussaume. Nous sommes bien contents que cela puisse continuer aujourd’hui », ajoute-t-il.



Quatre jours pour célébrer

Les festivités débuteront le jeudi 4 juin avec un happy hour de 16 h à 20 h : bouchées, musique, photos souvenirs et retrouvailles seront au rendez-vous. Une invitation toute spéciale est lancée aux anciens propriétaires, employés et clients. Le vendredi 5 juin, place au Karaoké des stars dès 21 h. En tête d’affiche : Patsy Gallant, entourée de plusieurs personnalités du milieu artistique ayant déjà marqué les soirées du Normandie.

Le samedi 6 juin, les performances se poursuivent avec des drags du Village, avant le

spectacle très attendu de Gisèle Lullaby.

Enfin, le dimanche 7 juin, l’ambiance se fera plus décontractée avec un BBQ sur la terrasse, de 16 h à 18 h, suivi d’un karaoké en formule de jour.

Un lieu qui continue d’évoluer

À l’approche de cet anniversaire, l’équipe prépare le terrain pour offrir un décor à la hauteur de l’événement. « Dès le mois d’avril, on commencera des travaux pour faire le ménage du printemps et installer un beau décor afin que tout soit prêt pour le début juin », indique Pascal Lefebvre.

Le Normandie bénéficie aussi d’un atout rare dans le Village : ses deux terrasses. « Nous sommes bien chanceux de pouvoir compter sur deux terrasses, qui seront ouvertes dès le mois de mai : celle sur le côté et celle sur la rue Atateken, une rare terrasse en raison de la piste cyclable. La clientèle pourra donc en profiter tout l’été. »

La finale du Micro d’Or en prélude

En attendant ces célébrations, le Normandie poursuit son populaire concours du Micro d’Or, qui met en vedette les amateurs de karaoké. Chaque jeudi, les participants s’affrontent dans une compétition amicale où performance et plaisir sont au rendez-vous. La grande finale aura lieu le 21 mai, avec un prix de 1 000 $ à la clé. Avis aux intéressés : il est peut-être temps de quitter la douche… et de monter sur scène !

Une histoire qui continue de s’écrire

Au-delà des festivités, cet anniversaire célèbre surtout 45 ans de rencontres, de souvenirs et de vie communautaire au cœur du Village. Du 4 au 7 juin, le Normandie convie autant les habitués de longue date que les nouveaux visages à venir lever leur verre et partager ces moments uniques.

« Nous invitons tous les anciens clients et employés à venir célébrer avec nous ce week-end-là pour ce 45e anniversaire exceptionnel, lance Pascal Lefebvre. On vous attend en très grand nombre : ce sera très festif. »

Quatre jours de retrouvailles, de musique et de surprises qui promettent de faire vibrer le Normandie comme à ses plus belles années — et de rappeler que, 45 ans plus tard, l’histoire est loin d’être terminée.

INFOS | Bar Le Normandie — Début juin, on souligne les 45 ans du bar :

le 4 juin avec un happy hour de 16 h à 20 h ;

le vendredi 5 juin, place au Karaoké des stars dès 21 h;

le samedi 6 juin, spectacle de Gisèle Lullaby;

le dimanche 7 juin, un BBQ sur la terrasse, de 16 h à 18 h, suivi d’un karaoké.

https://taverne-normandie.ca