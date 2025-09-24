Salem Architecture, un dialogue calibré entre héritage et contemporanéité pour la résidence Mapplewood

Nichée à Outremont, la Résidence Maplewood incarne une transformation intérieure qui conjugue sensibilité contextuelle et sophistication contemporaine. Conçue dans les années 1940, cette maison de pierres conserve son langage architectural d’origine, mais ses espaces de vie ont été repensés de fond en comble afin de répondre aux besoins d’une famille d’aujourd’hui. La démarche repose sur une stratégie précise : démolir les cloisons pour créer des connexions, simplifier afin de mettre en valeur l’essentiel et intervenir avec délicatesse pour préserver l’âme du lieu et sa matérialité d’origine.

Un langage esthétique fait de matières et de lumière

Le projet s’appuie sur une recherche d’unité et de cohérence, autant dans la palette que dans la composition. Le dialogue entre les tons de travertin clair — utilisés pour les planchers, les murs et l’îlot de cuisine — et le noyer richement veiné instaure une atmosphère chaleureuse, apaisante, presque méditative. Chaque matériau a été choisi pour ses qualités sensorielles et sa capacité à interagir avec la lumière naturelle, qui traverse généreusement les nouveaux percements pratiqués dans la façade arrière. L’esthétique globale découle d’une orchestration précise, allant du traitement des lignes jusqu’aux luminaires sur mesure, qui rythment l’espace avec une éloquence discrète.

Réinterpréter le classique avec une voix contemporaine

L’originalité du concept se révèle dans un regard respectueux, mais non nostalgique, porté sur l’histoire de la maison. Le langage classique est revisité avec sobriété : formes pures, détails subtils, afin que l’espace conserve sa fonctionnalité optimale tout en magnifiant l’élégance originelle. Le luminaire de la salle à manger, tout comme le mobilier de la chambre principale — intégrant prises électriques et rangement — illustrent une pensée architecturale appliquée à toutes les échelles. Le projet exprime également la personnalité des occupants : un univers calme, chaleureux, habité par l’intelligence du geste discret.

Une sophistication discrète et innovante

Ici, l’innovation se manifeste dans le raffinement de la conception comme de l’exécution, ainsi que dans la capacité à intégrer les contraintes techniques dans un ensemble formel cohérent. Le luminaire suspendu au-dessus de la table illustre parfaitement cet esprit : conçu en collaboration avec Hamster Objets de Compagnie, il unit fonctions et formes avec fluidité. L’intégration des systèmes mécaniques, dissimulés derrière des éléments massifs de noyer, de même que la précision des rangements et la finesse des assemblages témoignent d’une innovation hautement technique. Rien ne cherche à s’imposer de manière ostentatoire; tout est calibré avec soin, que ce soit dans l’aire ouverte de la nouvelle cuisine, l’espace grenier ou les salles de bain.

Des espaces conçus pour durer et évoluer

Le décloisonnement entre la cuisine, la salle à manger et l’extérieur crée une grande pièce fluide, conviviale, adaptée aux usages quotidiens de la famille. Les nombreux rangements dissimulés dans l’espace ou derrière une porte coulissante en verre flûté permettent de libérer la surface des équipements de cuisine usuels sans en compromettre la fonctionnalité. L’îlot et la grande table de bois massif deviennent les pivots de la vie familiale. Le choix de matériaux nobles — noyer, pierre naturelle reconstituée — assure la durabilité des espaces rénovés, tandis que la conception évolutive permet à la maison de s’adapter aux besoins à long terme. Aux étages, la chambre principale, les salles de bain et le bureau sous les combles répondent aux attentes spécifiques de chaque occupant, avec un soin particulier porté à l’ergonomie et à la clarté spatiale. Par exemple, la chambre double des enfants est séparée par un mobilier central offrant, de part et d’autre, un espace de travail intime.

Interventions et contexte

Tout en respectant l’architecture d’origine, le projet requalifie la façade arrière en introduisant de larges ouvertures vers la cour. Cette intervention transforme la relation entre intérieur et extérieur, ancrant la maison dans son paysage quotidien. À l’intérieur, la cohérence spatiale renouvelée s’appuie sur la lumière naturelle, la matérialité et le mobilier sur mesure, qui deviennent les vecteurs d’une réappropriation fluide des espaces, en dialogue avec les parties non modifiées de la demeure.

Valoriser l’existant : une approche écoresponsable

À la demande des clients, les architectes ont d’abord étudié la possibilité d’un agrandissement. Toutefois, celui-ci aurait nui à la qualité des espaces, en accentuant le recul entre la maison existante et la nouvelle façade. Le projet a donc privilégié la valorisation de l’existant, en se concentrant sur les besoins réels exprimés par les propriétaires. Cette approche écoresponsable s’inscrit au cœur du rôle de l’architecte : révéler les qualités présentes en optimisant l’usage des espaces.

Défi technique et collaboration

Percer les murs de pierre existants, renforcer la structure et mettre parfaitement les planchers à niveau exigent un savoir-faire exemplaire, surtout lorsqu’on vise un haut degré de précision dans le détail. La réussite de la Résidence Maplewood repose sur la synergie entre toutes les disciplines : architectes, entrepreneur (Projet Caron), ébéniste (Gepetto), artisans de luminaires (Hamster Objets de Compagnie) et de mobilier (Atelier Vaste). Mais au-delà de cette équipe professionnelle, c’est la relation de confiance avec les clients qui a permis d’atteindre un tel raffinement. Leur ouverture a rendu possible une approche hautement personnalisée, où chaque détail reflète une intention partagée.

Fondée en 2012 par l’architecte Jad Salem, Salem Architecture s’appuie sur plus de vingt ans d’expérience en architecture et en design intérieur. Diplômé d’une maîtrise en architecture de l’Université de Montréal, Jad Salem développe sa pratique autour d’une exigence de qualité et d’une recherche constante de justesse architecturale.

L’équipe compte plusieurs collaboratrices et collaborateurs de longue date. La complémentarité des expertises, la créativité et l’importance accordée au travail d’équipe, de même que la mise de l’avant des principes de développement durable, permettent à l’agence de proposer des solutions sensibles à l’environnement et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

La firme œuvre actuellement sur des projets d’envergure, à la fois institutionnels et résidentiels sur mesure.

La Résidence Maplewood se définit comme une œuvre complète, où le soin du détail, la justesse du geste et la collaboration révèlent la beauté de l’existant tout en le projetant dans la pérennité.

Fiche technique

Architecture et design intérieur : Salem Architecture

Ingénieurs structure : Geniex

Entrepreneur général : Projet Caron

Ébéniste : Gepetto

Table, chaises et tabourets : Atelier Vaste

Luminaire salle à manger : conception Salem Architecture, réalisation Hamster Objets de Compagnie en collaboration avec Atelier Vaste

Îlot et tuiles : Vibrant Surfaces et Cosentino

Robinetterie : Ramacieri Soligo

Crédit photos : Phil Bernard



www.salemarchitecture.ca