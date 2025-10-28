Marie Houzeau reçoit un doctorat honoris causa de l’Université du Québec en Outaouais

Marie Houzeau, directrice générale du GRIS-Montréal, s’est vu remettre un doctorat honorifique lors de la collation des grades des diplômé·es en travail social et en sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Cette distinction est remise à des personnes au mérite exceptionnel pour l’ensemble de leur carrière et qui ont contribué de façon remarquable au mieux-être des collectivités.

Marie Houzeau, directrice générale du GRIS-Montréal, s’est vu remettre un doctorat honorifique lors de la collation des grades des diplômé·es en travail social et en sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Cette distinction est remise à des personnes au mérite exceptionnel pour l’ensemble de leur carrière et qui ont contribué de façon remarquable au mieux-être des collectivités.

« C’est avec beaucoup d’humilité que je reçois cette reconnaissance qui met en lumière l’indispensable alliance entre l’académique et le communautaire », a déclaré Marie Houzeau lors de la cérémonie. Murielle Laberge, rectrice de l’UQO, a voulu souligner pourquoi son université a tenu à lui rendre hommage : « Un doctorat honoris causa est remis à des personnes qui, par leur vision, leur dévouement et leur bienveillance, changent profondément le visage d’une société. Marie Houzeau fait partie de celles-là. »

Originaire de Belgique, Marie Houzeau est arrivée au Québec en 1999 après un parcours international en enseignement, en andragogie et en gestion de projets communautaires. Elle s’est rapidement ancrée dans le paysage communautaire québécois en devenant bénévole au GRIS avant d’en assumer la direction à partir de 2005. Depuis son arrivée à la tête de l’organisme, toujours guidée par une profonde conviction que la rencontre et le témoignage peuvent briser les préjugés, elle a permis d’accueillir et de former 1097 bénévoles, qui sont allé·es répondre aux questions de plus de 438 000 jeunes, à Montréal comme en région. Elle a également accompagné l’organisme dans la consolidation de son volet recherche et dans l’élargissement de sa mission pour y intégrer la démystification de l’identité de genre. Sous sa gouverne, le GRIS-Montréal est devenu une véritable référence en matière d’éducation à la diversité sexuelle et de genre, au Québec et ailleurs dans le monde.

Bill Ryan, professeur à l’École de service social de l’université McGill et co-formateur avec Marie pour l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), était présent lors de la remise de son doctorat honorifique : « À la fin des courriels de Marie, il y a toujours le rappel d’une citation de Margaret Mead qui dit de ne jamais douter qu’un petit groupe de personnes conscientes et engagées puissent changer le monde. Pour moi, Marie correspond tout à fait à ce genre de personnes. »

Catherine Duclos, présidente du conseil d’administration du GRIS-Montréal de 2017 à 2024, a été profondément marquée par la directrice de l’organisme : « C’est pour moi un privilège de connaître Marie, de l’avoir comme modèle, et de voir son influence se déployer bien au-delà de nos communautés. Sa rigueur, son humanité et sa vision ont façonné ma façon de voir le leadership et l’engagement. »

Véritable force tranquille, généreuse de son savoir et de son écoute, Marie Houzeau est aujourd’hui une collaboratrice incontournable pour les organismes partenaires, les élu·es, les universitaires et les médias qui se tournent régulièrement vers elle pour bénéficier de sa grande expertise en matière de droits des personnes LGBTQ+.

Au fil des années, Marie Houzeau a reçu de nombreuses distinctions, dont la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec et le titre de Chevalière de l’Ordre de Montréal. Elle a également contribué au rayonnement du GRIS dont l’excellence a été reconnue par plusieurs prix tels que le Prix Action LGBTQ+ du gouvernement québécois, le Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, le Prix Ensemble contre l’intimidation du ministère de la Famille ou encore le Prix pour le bénévolat du Canada dans la catégorie Innovation sociale.