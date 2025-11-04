Le nouveau premier ministre des Pays-Bas est jeune, séduisant, gai… et en couple avec un athlète olympique

Voici tout ce qu’il faut savoir sur Rob Jetten, le nouveau premier ministre néerlandais qui fait chavirer le cœur des internautes. Les réseaux sociaux gais sont en ébullition : Rob Jetten, politicien ouvertement gai, vient tout juste de remporter les élections et devient ainsi le plus jeune premier ministre de l’histoire des Pays-Bas, mais aussi le premier à être ouvertement homosexuel.

Et il faut dire que le nouveau chef du gouvernement ne laisse personne indifférent : charismatique, élégant et en couple avec un séduisant athlète olympique de neuf ans son cadet, il incarne une nouvelle génération de dirigeants progressistes. Pas étonnant que « Gay Twitter » en soit fou.

Un vent de jeunesse et de progrès à La Haye

Âgé de seulement 38 ans, Rob Jetten, chef du parti centriste et libéral D66 (Démocrates 66), a remporté une élection très serrée face au populiste d’extrême droite Geert Wilders, connu pour ses positions anti-immigration et islamophobes.

En accédant au poste de premier ministre, Jetten marque un tournant historique : il devient non seulement le plus jeune chef de gouvernement du pays, mais aussi le premier à être ouvertement gai à diriger les Pays-Bas.

Pendant la campagne, il s’est imposé comme l’antagoniste principal de Wilders, prônant un libéralisme modéré et inclusif. Son passage remarqué à l’émission-quiz populaire De Slimste Mens lui a aussi valu une visibilité supplémentaire.

Bien qu’il défende une vision progressiste — axée sur l’écologie, les droits LGBTQ+ et l’ouverture sociale —, Jetten s’est démarqué en adoptant un discours plus nuancé sur l’immigration. Il a notamment déclaré vouloir « mieux contrôler l’afflux de migrants », reconnaissant que l’immigration pouvait créer une « pression dans certains quartiers ouvriers », selon The Times.

Nicolas Keenan et Rob Jetten

Un couple qui attire tous les regards

Le compagnon de Jetten, Nicolás “Nico” Keenan, âgé de 28 ans, est joueur de hockey sur gazon et athlète olympique. Né à Buenos Aires, il a grandi en Europe et joue depuis 2017 pour le club HC Klein Zwitserland, à La Haye — la ville même où il a rencontré Jetten. Keenan a représenté l’Argentine aux Jeux olympiques de Tokyo et à ceux de Paris en 2024, devenant l’un des visages marquants du sport argentin à l’international.

Leur histoire d’amour a débuté en 2022, de la façon la plus simple et romantique qui soit : « On habitait dans le même quartier et on se croisait souvent à l’épicerie. C’est comme ça que tout a commencé. Et voilà, ça fait maintenant deux ans et demi qu’on est ensemble », a confié Jetten au journal De Telegraaf.

Une rencontre qui a tout changé

Avant de rencontrer Rob Jetten, Nicolás Keenan traversait une période difficile : une rupture amoureuse, la séparation de ses parents et une défaite olympique l’avaient profondément ébranlé.

« J’avais besoin de temps, a-t-il expliqué au site néerlandais Trouw. Je savais que je voulais participer aux Jeux de Paris, mais sur le plan amoureux, j’étais perdu. Heureusement, tout s’est mis en place avec Rob. Je suis très reconnaissant. J’ai eu de la chance. »

Depuis, le couple vit une histoire d’amour assumée et radieuse. Ils ont officialisé leur relation en 2023, avant d’annoncer leur fiançailles en 2024, lors des Jeux de Paris, avec une photo prise devant la tour Eiffel et la légende : « Bientôt, nous serons M. & M. »

Leur mariage est prévu pour l’an prochain, et leur union fera de Keenan le premier « first gentleman » des Pays-Bas.

Les internautes n’ont pas manqué de remarquer qu’il ne s’agira pas du premier Argentin à épouser une personnalité politique néerlandaise. Máxima Zorreguieta, elle aussi originaire de Buenos Aires, est l’épouse du roi Willem-Alexander des Pays-Bas — un parallèle amusant que la presse néerlandaise souligne déjà avec humour.

Un couple moderne qui inspire

Entre un premier ministre charismatique, fier de son identité, et un athlète olympique inspirant, le duo Jetten-Keenan incarne une image nouvelle du leadership et de l’amour queer à l’échelle internationale.

Leur parcours rappelle que la visibilité et la fierté peuvent cohabiter avec la compétence et la rigueur politique — une équation que bien peu de dirigeants ont su incarner jusqu’ici.