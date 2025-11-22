Pinot grigio

Domaine L’Avenir, WO Stellenbosch (Afrique du Sud)

Code SAQ : 15401296 — 15,70 $

Super frais, ça sent les agrumes, le citron, le pamplemousse, la poire, et les petites fleurs blanches. Très coquet. En bouche, c’est une petite soie. Ça rappelle les oiseaux qui gazouillent et virevoltent quand Mary Poppins chante Un petit morceau de sucre aux enfants. Un blanc juteux et pimpant, avec juste une parfaite petite amertume, idéal pour se détendre un soir de semaine, ou en apéro, pendant l’emballage des cadeaux, ou après les tâches du samedi. Un vin blanc bien fait, qui en donne pas mal pour le prix. J’ai beaucoup apprécié!