Talma

Bodegas Bastida, DOP La Mancha (Espagne) 2020

Code SAQ : 15210342 — 10,45 $

C’est toujours gagnant quand on trouve un vin léger pour les finances mais pas léger côté plaisir. Pour se faire une petite douceur de semaine, essayez ce rouge à base de grenache noire, charmeur, savoureux, bien fruité et assez corsé, qui vous en donne pour vos deniers durement gagnés. Avec des saucisses de gibier, un restant de bœuf bourguignon, une pizza toute garnie, des pâtes bolognaises, ou en apéro après une grosse journée, il saura effacer une ou deux rides de votre front froncé par les soucis.