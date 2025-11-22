Dimanche, 23 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilTalma

    Talma

    Talma
    Bodegas Bastida, DOP La Mancha (Espagne) 2020
    Code SAQ : 15210342 — 10,45 $

    C’est toujours gagnant quand on trouve un vin léger pour les finances mais pas léger côté plaisir. Pour se faire une petite douceur de semaine, essayez ce rouge à base de grenache noire, charmeur, savoureux, bien fruité et assez corsé, qui vous en donne pour vos deniers durement gagnés. Avec des saucisses de gibier, un restant de bœuf bourguignon, une pizza toute garnie, des pâtes bolognaises, ou en apéro après une grosse journée, il saura effacer une ou deux rides de votre front froncé par les soucis.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Pruno

    Tinto Historico C.V. Catena