Prosecco extra dry

Cantina Trevigiana, DOP Trento (Italie)

Code SAQ : 14752254 | 13,25$

Je l’avais recommandé l’an passé, et je le refais encore. C’est une petite pépite de mousseux festif à un prix bien raisonnable. Dès le nez, on se met à sourire. Les notes de fruits du verger, de fleurs blanches et de céréales de grains entiers, sont appétissantes. La bouche est crémeuse, fruitée, et la finale est en harmonie. Il y a même une agréable texture, malgré un taux d’alcool plutôt bas. Chapeau.