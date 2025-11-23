Dimanche, 23 novembre 2025
    Vodka framboise canneberge

    Vodka framboise canneberge
    Distillerie Cirka, produit du Québec
    Code SAQ : 15527796 — 32,75 $

    Une nouveauté de chez Cirka, qui pourrait très bien se retrouver dans les célébrations des Fêtes, avec sa belle couleur rouge et son côté bonbon à la framboise. La canneberge est subtilement présente à la fin de la gorgée. C’est goûteux comme du Sour Puss, mais sans le côté surette. Ça se boit très bien seul sur glace, en shooter, ou dans un cosmo pour lui donner un côté plus chic. Ou en spritz. Bref, festif et versatile, il fera jaser et il peut assurément égayer bien des partys avec son 30 % d’alcool.

    Par Olivier De Maisonneuve
