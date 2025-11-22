Tinto Historico C.V. Catena

Catena Zapata, IG Mendoza (Argentine) 2023

Code SAQ : 13958365 — 22,80 $

Voici un bien intéressant assemblage de malbec, de bonarda et de petit verdot, cultivés en altitude dans les Andes. Pour bien profiter de ses réjouissants arômes, il vaut mieux l’aérer une bonne demi-heure. Alors, on profitera de ses notes de fruits frais, d’un peu de cuir, et de fleurs des champs. Rapidement, la coupe va à nos lèvres. Et là, on se régale avec un vin savoureux, juteux, frais, en équilibre entre le fruité et le boisé. Très versatile à table. Il sera super avec la dinde de Noël. C’est aussi un rouge qui évoque nos draps séchant au vent sur la corde à linge l’été, pendant qu’on prépare le barbecue. Ça va revenir, promis. 🙂