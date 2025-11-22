Dimanche, 23 novembre 2025
    Tinto Historico C.V. Catena

    Tinto Historico C.V. Catena
    Catena Zapata, IG Mendoza (Argentine) 2023
    Code SAQ : 13958365 — 22,80 $

    Voici un bien intéressant assemblage de malbec, de bonarda et de petit verdot, cultivés en altitude dans les Andes. Pour bien profiter de ses réjouissants arômes, il vaut mieux l’aérer une bonne demi-heure. Alors, on profitera de ses notes de fruits frais, d’un peu de cuir, et de fleurs des champs. Rapidement, la coupe va à nos lèvres. Et là, on se régale avec un vin savoureux, juteux, frais, en équilibre entre le fruité et le boisé. Très versatile à table. Il sera super avec la dinde de Noël. C’est aussi un rouge qui évoque nos draps séchant au vent sur la corde à linge l’été, pendant qu’on prépare le barbecue. Ça va revenir, promis. 🙂

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
