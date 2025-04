ZAYRITA GIN MARGARITA ROMEO’S GIN

DUVERNOIS ESPRITS CRÉATIFS, QUÉBEC

Code SAQ : 15455462 | 17$ (4 X CANETTES 355 ml)

Une autre belle saison, une autre proposition de prêt-à-boire de Romeo ? Yé ! Et surtout, une autre collaboration intrigante avec un artiste. Cette fois, c’est avec Fouki, qui a inspiré le délire coloré sur la canette et qui est aussi derrière le gin Zay, de Romeo. Ce gin margarita est aromatisé, entre autres, par de la mangue, de l’agave (à partir de laquelle on fait la téquila) et de la lime, en plus d’avoir indéniablement une touche d’amande. Il finit avec un délicieux petit côté épicé. Il n’y a rien d’artificiel dans la recette, bien sûr. Un, deux, trois : party !