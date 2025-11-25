Mercredi, 26 novembre 2025
    Whisky Big Peat Édition Québec

    Douglas Laing & Co., Islay blended malt (Écosse)
    Code SAQ : 15548423 — 148,25 $ (700 ml)

    Alerte au beau cadeau! Un whisky single cask (il n’en existe que 330 bouteilles), brut de fût (cask strength, alcool à 60 % !) dans une bouteille aux couleurs du Québec. Le whisky a passé 8 ans dans un fût de sherry oloroso d’un vin. C’est une bombe, mes ami(e)s! Un boulet de canon de bateau de pirates. Ça pète tout dans la bouche, mais ça vous laisse avec un sourire fendu jusqu’aux oreilles. Hyper savoureux, aromatique (tourbé), velouté et doté d’une super persistance. Magnifique! Sortie à la SAQ prévue le 20 novembre. On se rue dessus. Sérieusement!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
