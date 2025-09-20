Alvarinho Arca Nova

Quinta das Arcas, DO Minho vinho verde (Portugal) 2023

Code SAQ : 14375348 / 22,35$

L’alvarinho est à la base des vins blancs qui sont les grands amis des mois en -bre, ceux où les personnes qui aiment les huîtres ont un grand sourire. Pas pour faire simple, mais ce sont des vins blancs qui sentent…le vin blanc. Et l’océan. Ca sent le vent du large, la fraîcheur marine, et les herbes sauvages sur les dunes. En bouche, c’est juteux et texturé à la fois. J’aime les notes d’agrumes, de pêche, de poivre blanc, et la longue finale saline. C’est un apéro parfait pour se mettre l’eau à la bouche, puis un régal pour partager un plateau d’huîtres, ou avec des tacos de poisson.