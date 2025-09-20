Samedi, 20 septembre 2025
    Alvarinho Arca Nova

    Quinta das Arcas, DO Minho vinho verde (Portugal) 2023
    Code SAQ : 14375348 / 22,35$

    L’alvarinho est à la base des vins blancs qui sont les grands amis des mois en -bre, ceux où les personnes qui aiment les huîtres ont un grand sourire. Pas pour faire simple, mais ce sont des vins blancs qui sentent…le vin blanc. Et l’océan. Ca sent le vent du large, la fraîcheur marine, et les herbes sauvages sur les dunes. En bouche, c’est juteux et texturé à la fois. J’aime les notes d’agrumes, de pêche, de poivre blanc, et la longue finale saline. C’est un apéro parfait pour se mettre l’eau à la bouche, puis un régal pour partager un plateau d’huîtres, ou avec des tacos de poisson.

    Olivier De Maisonneuve
    Olivier De Maisonneuve
