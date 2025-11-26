Chevalresque

Mercredi, 26 novembre 2025
    Léon Courville, IGP Vin du Québec (Cantons-de-l’Est)
    Code SAQ : 15471577 — 25,00 $

    Une trouvaille! Un rouge bio du Québec qui n’est pas trop empreint de nordicité, sans renier son terroir d’origine. C’est un judicieux assemblage de baco noir et de maréchal foch. Le nez sent bon la promenade en forêt, la violette et un peu le poivre. La bouche est bien fruitée, entre la cerise noire et la prune, avec un bel accent de poudre de cacao. Il y a même une petite touche boisée. C’est frais, mais l’acidité est bien maîtrisée, tout comme les tannins, assez présents. C’est très harmonieux. Le prix n’est pas diète, mais franchement, le vin sera tout à fait à l’aise sur une table des Fêtes, avec la tourtière ou le ragoût de boulettes. Il peut aussi servir d’apéro à ceux qui préfèrent du rouge.
    Choix judicieux!

    Olivier De Maisonneuve
