Les Furies, le roller derby comme actede résistance au féminin

Le sport, c’est souvent une affaire de gars. Mais pas cette fois. Avec Les Furies, la comédienne et scénariste Gabrielle Côté signe une œuvre qui bouscule la glace et fait rouler la révolution. Réalisé par Mélanie Charbonneau (Fabuleuses), ce film, présenté comme la première comédie sportive québécoise au féminin, promet de célébrer la solidarité, la rage et l’humour de femmes qui refusent de se tasser.

L’histoire de Les Furies débute à Waterloo, petite ville où une équipe semi-professionnelle masculine de hockey chasse les ligues féminines de l’aréna local. Frustrée et en colère, une joueuse de hockey déchue décide de se rebeller. Avec l’aide d’une octogénaire impitoyable — ancienne championne de roller derby — et du Cercle de fermières, elle monte une équipe clandestine de roller derby composée des laissées-pour-compte de la ville. De là naît une comédie sociale et physique où le sport devient un cri de résistance, un lieu de sororité et de puissance collective. « Avec leurs héroïnes intenses et imparfaites, Les Furies montre que le sport féminin peut aussi soulever les foules », résume la production.

Autour de Gabrielle Côté, on retrouve une distribution cinq étoiles : Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, Juliette Gosselin, Samantha Fins, Sandrine Bisson et, cerise sur le casque, France Castel en coach légendaire, bourrue et irrésistible. « Pas du tout coquette, toujours de mauvaise humeur, mais une belle rebelle ! » rigole la comédienne de 80 ans, ravie de renouer avec le hockey de son adolescence. « On était tannées de faire les petites filles en jupette ! » Pour jouer ces femmes fortes, la troupe s’est initiée au roller derby.

« On a appris ensemble à tomber, à se relever, à freiner, à plaquer. C’est exigeant, mais c’est là que l’esprit d’équipe s’est bâti », confie Gabrielle Côté, qu’on a vue dans Stat et Le plongeur. Elle signe ici son premier scénario. Inspirée autant par Les Boys que par A League of Their Own et Whip It, elle revendique un regard nouveau sur le sport au féminin : « Quand on montre les femmes dans le sport, c’est souvent pour parler d’athlètes d’élite ou de fitness. Moi, je veux montrer les filles “ordinaires” qui jouent juste parce que c’est l’fun, parce que ça libère, parce que c’est ensemble. »

Les Furies ne se contente pas de faire rire : le film porte une réflexion sur la place des femmes — et, par extension, des personnes LGBTQ+ — dans les espaces sportifs encore trop souvent dominés par les hommes. Le roller derby, sport inclusif et queer-friendly par excellence, devient ici le symbole d’une réappropriation du corps, de la force et de la solidarité.

Pour Mélanie Charbonneau, la réalisatrice, Les Furies est une aventure humaine : « C’est un film qui fait du bien. Et on en a grand besoin, surtout aujourd’hui », dit-elle avec un sourire complice. Dans un Québec où Les Boys ont longtemps incarné la camaraderie sportive, Les Furies vient occuper le même espace… mais autrement. Avec humour, cœur et audace, le film célèbre les femmes qui tombent, se relèvent et foncent tête baissée, patins aux pieds. C’est une ode à la sororité, à la rage joyeuse et à la résistance queer, portée par une équipe qui promet de marquer l’imaginaire collectif.

INFOS | LES FURIES prendra l’affiche le 28 novembre dans les salles partout au Québec.

https://imminafilms.com

