Titanique, le spectacle le plus drôle et festive de l’année à offrir en cadeau!

On se souvient du film onze fois oscarisé, on se souvient aussi, bien évidemment, de la chanson culte de Titanic « My Heart Will Go On » propulsée au firmament par Céline Dion… Voilà les ingrédients clés de la parodie musicale Titanique, un délire musical qui transforme l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps en une fantaisie théâtrale complètement déjantée avec les succès de Céline Dion tel que « My Heart Will Go On », « All By Myself » et « To Love You More ».À voir à l’été et à l’automne prochain.

Une distribution éclatante

La véritable destinée de Jack et Rose, les protagonistes du film de James Cameron, vous sera enfin dévoilés par Céline Dion, interprétée par la talentueuse Véronique Claveau, qui fait un retour triomphant dans ce rôle qu’elle a porté à plus de 100 reprises en anglais devant des salles combles à Montréal et à Toronto.

Les rôles mythiques de Rose et Jack seront interprétés par Audrey-Louise Beauséjour et Guillaume Borys. Révélée au grand public lors de Star Académie 2022, Audrey-Louise s’est distinguée dans plusieurs comédies musicales, dont La Mélodie du bonheur, et prête sa voix à des films emblématiques tels que Le Roi Lion et La Petite Sirène. Guillaume, pour sa part, a brillé dans plusieurs grandes productions musicales dont Mary Poppins, Mamma Mia!, Waitress et récemment dans La Cage aux folles.

Le rôle du capitaine du navire, inspiré du personnage campé à l’écran par Victor Garber, sera interprété par Jean-François Guevremont, que le public connaît davantage par son alter ego, la drag queen Rita Baga. Véritable figure de la scène culturelle et de la communauté 2SLGBTQ+, Jean-François montera pour la première fois sur scène en son propre nom, marquant ainsi un tournant important dans sa carrière. Le public découvrira l’artiste multidisciplinaire derrière la drag queen : un interprète à la fois drôle, sensible et flamboyant, qui s’impose comme le choix idéal pour incarner ce personnage emblématique.

La comédienne et chanteuse Marie-Ève Sansfaçon, qu’on peut applaudir au Théâtre du Rideau Vert dans Revue et corrigée depuis 2022, prêtera ses traits à la célèbre Molly Brown. Reconnue pour sa voix puissante et ses talents d’imitatrice, elle apportera à ce rôle toute son énergie et sa vivacité. Constant Bernard, qui a volé la vedette dans la version anglophone de Titanique présentée au Segal Centre à Montréal et à Toronto l’an dernier, reprendra avec humour le rôle de Ruth, la mère de Rose. Le public aura ainsi l’occasion de découvrir tout le charisme et la versatilité de cet artiste aux multiples talents. Le chanteur Alex Simpson incarnera Cal, le fiancé de Rose. Propulsé sous les projecteurs par Canadian Idol, il s’est récemment illustré au Québec dans la comédie musicale We Will Rock You. Redgee, auteur-compositeur-interprète à la voix puissante, incarnera le rôle de l’Iceberg. Révélé à La Voix, le public a pu apprécier son talent dans plusieurs productions de Québec Issime, dans la dernière mouture de Starmania en 2024 ou à la télévision dans Zénith.

Ils seront accompagnés sur scène par Lyxé, Matthieu Lévesque, Frédérique Mousseau, Mathieu-Philippe Perras, Alexandra Gagné-Lavoie et quatre musiciens sous la direction de Nick Burgess.

Titanique, une expérience des plus divertissantes !

Avec ses clins d’œil savoureux à la culture pop et son humour queer assumé, ce spectacle haut en couleur promet de faire des vagues… et de déclencher un raz-de-marée de rires ! Après avoir conquis le monde et été acclamé par la critique, Titanique fera chavirer le Québec à l’été 2026 dans une adaptation francophone présentée en grande première mondiale.

À Montréal, une formule souper-spectacle est offerte, invitant le public à plonger dans l’univers du Titanic avant même le lever du rideau. Inspiré du dernier repas servi à bord du paquebot, le menu quatre services accompagnera cette expérience à la fois immersive, gourmande et festive. Pour les fêtes, offrez un pur divertissement à votre famille, collègues ou amis!



INFOS | TITANIQUE au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis à Montréal dès le 6 juin, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau à partir du 1er septembre puis, à la Salle Albert-Rousseau à Québec dès le 11 septembre.

https://www.titanique.ca/

