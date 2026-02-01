Le hockey sur glace féminin au cœur de la visibilité LGBTQ+ à Milan Cortina 2026 

Le hockey sur glace féminin est aujourd’hui, et de loin, le sport d’hiver olympique où l’on compte le plus d’athlètes ouvertement LGBTQ+. À l’approche des Jeux de Milan-Cortina 2026, cette réalité s’impose comme l’un des faits marquants de la visibilité queer dans le sport de haut niveau.

Sur les 41 athlètes LGBTQ+ déjà identifié·es pour ces Jeux (il y en a probablement d’autres qui vont s’ajouter), plus de la moitié sont des hockeyeuses, provenant notamment du Canada, des États-Unis, de la Finlande, de la Suède, de la France, de l’Allemagne ou de la Suisse. Aucun autre sport ne s’en approche, ni en nombre absolu ni en concentration. Le patinage artistique arrive loin derrière, suivi du ski acrobatique et du patinage de vitesse.

L’équipe canadienne a remporté l’or aux jeux de Beijing en 2022

Cette domination du hockey féminin ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une progression constante d’un cycle olympique à l’autre. Aux Jeux de Beijing en 2022, le hockey comptait déjà le plus grand nombre d’athlètes LGBTQ+ out parmi tous les sports d’hiver, avec une douzaine de joueuses. En 2018, à PyeongChang, la visibilité était beaucoup plus limitée, et le hockey n’apparaissait encore qu’à la marge. Dix ans plus tôt, à Sochi, le nombre total d’athlètes LGBTQ+ out se comptait sur les doigts d’une main.

Pourquoi le hockey féminin, plus que les autres disciplines? Plusieurs facteurs se combinent. Il s’agit d’abord d’un sport d’équipe, où la solidarité et la dynamique collective peuvent réduire l’isolement souvent associé au coming out dans les sports individuels.

Ensuite, une culture déjà bien établie de visibilité lesbienne et queer a permis l’émergence d’un effet boule de neige : plus il y a de joueuses out, moins le geste est perçu comme exceptionnel ou risqué. Finalement, le hockey féminin bénéficie d’un certain détachement des normes traditionnelles de féminité encore très présentes dans d’autres disciplines olympiques.

Le contraste avec les hommes est frappant. En 2026, la grande majorité des athlètes LGBTQ+ identifiés sont des femmes, et le hockey masculin demeure, pour l’instant, presque totalement absent d’une visibilité LGBTQ+ publique. Le hockey féminin agit ainsi comme un moteur, voire un laboratoire, pour une normalisation de la diversité sexuelle et de genre dans le sport de haut niveau.

Au-delà des chiffres, ce phénomène a un impact symbolique fort. Il montre qu’il est possible d’être ouvertement LGBTQ+, de performer au plus haut niveau et de représenter son pays sur la scène olympique — sans que l’identité devienne un obstacle. Sur la glace, la visibilité n’est plus une exception : elle fait désormais partie du paysage.

Sans doute la liste d’athlètes ouvertement LGBTQ+ pour Milan-Cortina 2026 est appelée à s’allonger d’ici les Jeux. Une chose est déjà claire toutefois : le hockey sur glace féminin est devenu l’épicentre de la visibilité LGBTQ+ aux Olympiques d’hiver.