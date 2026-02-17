Le Royaume-Uni veut alourdir les peines pour les crimes haineux visant les personnes LGBTQ+ et handicapées

Les crimes haineux commis en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap pourraient bientôt être considérés comme des infractions aggravées au Royaume-Uni. Un amendement déposé dans le cadre du Crime and Policing Bill propose d’accorder à ces crimes le même statut juridique que ceux motivés par la race ou la religion — ce qui entraînerait des peines maximales plus sévères en cas de condamnation.

Le projet de loi, actuellement à l’étude à la Chambre des lords, vise à renforcer la réponse pénale face à divers enjeux, notamment les comportements antisociaux, les infractions liées aux armes offensives, les crimes sexuels, le harcèlement et les troubles à l’ordre public.

Vers une reconnaissance équivalente

Si l’amendement est adopté, les crimes haineux visant les personnes LGBTQ+ et les personnes en situation de handicap seront officiellement reconnus comme des infractions aggravées. Cette modification viendrait corriger une inégalité de traitement dénoncée depuis plusieurs années par les groupes de défense des droits.

Simon Blake, directeur général de l’organisme Stonewall, a qualifié la proposition de « pas majeur dans le parcours vers l’égalité LGBTQ+ ».

« Mettre les crimes haineux contre les personnes LGBTQ+ sur le même pied que les crimes motivés par la religion ou la race a toujours été la chose à faire. Cela envoie un message fort : les personnes LGBTQ+ méritent un accès égal à la justice », a-t-il déclaré, saluant l’engagement électoral du gouvernement sur cette question.

Stonewall affirme militer depuis des années pour ce changement législatif et promet de poursuivre son travail auprès des parlementaires afin que la réforme soit adoptée.

L’organisme Galop, qui soutient les victimes de violences anti-LGBTQ+, parle pour sa part d’une « étape historique ». Sa codirectrice générale, Jasmine O’Connor, souligne que cette réforme survient à un moment où les services d’aide constatent une hausse constante des demandes de soutien liées aux crimes haineux.

« Cette réforme attendue depuis longtemps envoie un message clair : les crimes motivés par la haine anti-LGBTQ+ méritent la même réponse judiciaire que ceux fondés sur la religion ou la race », a-t-elle affirmé.

Des chiffres en légère baisse, mais supérieurs à ceux d’il y a cinq ans

Selon les données du Home Office, 137 550 crimes haineux ont été enregistrés par la police en Angleterre et au pays de Galles pour l’année se terminant en mars 2025.

Parmi eux, 18 702 visaient l’orientation sexuelle et 3 809 ciblaient des personnes trans en raison de leur identité de genre. Il s’agit d’une baisse respective de 2 % et de 11 % par rapport à l’année précédente.

Les crimes haineux liés au handicap ont également diminué, passant de 11 131 incidents en 2023-2024 à 10 224 en 2024-2025.

Malgré ce recul récent, les chiffres demeurent nettement plus élevés qu’il y a cinq ans. En 2020-2021, on recensait 15 668 crimes haineux liés à l’orientation sexuelle, 2 510 liés à l’identité de genre et 9 418 visant des personnes handicapées.

Un signal politique fort

Pour les défenseur·es des droits, la réforme proposée dépasse la simple question des peines. Elle représente une reconnaissance symbolique et juridique du fait que les violences anti-LGBTQ+ et anti-handicap constituent des formes spécifiques de discrimination systémique.

Dans un contexte international où les droits des personnes LGBTQ+ font l’objet de débats polarisés, le Royaume-Uni pourrait ainsi envoyer un signal clair : la haine motivée par l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap doit être traitée avec la même gravité que celle fondée sur la race ou la religion.