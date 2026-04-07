Tirs près d’un bar LGBTQ+ en Caroline du Sud : un homme arrêté

Un homme a été arrêté après avoir ouvert le feu à proximité d’un bar LGBTQ+ à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, mercredi dernier (1er avril).

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé dans cet incident, selon les informations relayées par le média local WIST. La police affirme que Timothy James Truett, 37 ans, aurait tiré à l’extérieur du Pulse Ultra Club, endommageant notamment la vitre arrière et le pare-brise d’un véhicule appartenant au propriétaire de l’établissement.

Les autorités ont par la suite intercepté un véhicule correspondant à celui aperçu sur des images de surveillance. À bord : le suspect, ainsi qu’une arme à feu et des douilles, selon les rapports policiers.

La sécurité de la communauté en jeu

Le propriétaire du club, Ken Phillips, s’est dit profondément préoccupé par la sécurité de sa clientèle.

« Ma priorité a toujours été — et restera — la sécurité de ma communauté et de mes clients. Cet événement soulève de sérieuses inquiétudes quant jusqu’où certaines personnes sont prêtes à aller », a-t-il déclaré.

Une possible dimension haineuse

Bien que le mobile n’ait pas encore été officiellement confirmé, les accusations portées contre Truett incluent notamment l’usage d’une arme lors d’un crime violent, des tirs sur une propriété, des dommages matériels… ainsi que de l’intimidation haineuse.

Il s’agit d’ailleurs de la première fois que la loi sur l’intimidation haineuse de Myrtle Beach — adoptée en 2024 — est invoquée dans une affaire de ce type.

Au moment d’écrire ces lignes, le suspect est détenu au centre de détention J. Reuben Long, avec une caution fixée à plus de 300 000 $.