Karim Diané, un Klingon ouvertement gai dans Star Trek

L’acteur Karim Diané, qui tient le rôle du cadet de Starfleet Jay-Den Kraag dans la nouvelle série Star Trek: Starfleet Academy, a confié avoir ressenti une certaine appréhension à l’idée d’entrer dans l’histoire de la franchise en incarnant le tout premier Klingon ouvertement gai.

Dans une publication partagée sur Instagram le 19 février, le comédien s’est livré avec franchise sur les émotions qui l’ont habité avant la diffusion de la série.

« Je ne prétendrai pas que je n’avais pas peur d’accepter ce rôle. Une partie de moi l’est encore. Pas à cause du personnage lui-même, mais parce que je savais quelles réactions cela pourrait susciter », écrit-il.

Karim Diané explique avoir anticipé les débordements de certains internautes, conscients que plusieurs auraient tendance à brouiller la frontière entre le personnage et l’acteur. « Je savais qu’une partie des réactions serait teintée d’homophobie, de racisme et d’intolérance », souligne-t-il, conscient qu’il se retrouverait ainsi en première ligne.

Une vague de soutien plus forte que la haine

Malgré ces craintes, l’acteur affirme que la réponse du public LGBTQ+ a largement surpassé les commentaires négatifs.

« Ce qui compte davantage, c’est ceci : depuis la première de la série, j’ai reçu d’innombrables messages de personnes LGBTQ+ aux quatre coins du monde… des gens qui se sentent vus, reconnus et inspirés par Jay-Den », écrit-il. « Ces messages l’emportent sur chaque parcelle de négativité. Chaque fois. »

Pour Diané, l’existence même de son personnage s’inscrit dans l’ADN de Star Trek, une franchise qui, depuis sa création, se veut porteuse d’un idéal inclusif.

L’héritage de Gene Roddenberry

L’acteur a d’ailleurs tenu à rappeler la vision progressiste du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry. « Il imaginait un futur qui élargissait la place de celles et ceux qui ont le droit d’être vus, entendus et valorisés », écrit-il. « Un futur où la diversité n’est pas simplement tolérée, mais célébrée. »

Jay-Den Kraag ne serait donc pas une exception isolée, mais l’aboutissement logique de cette philosophie. « Jay-Den n’existe pas en dehors de cette tradition. Il existe grâce à elle. “Infinite Diversity in Infinite Combinations” — Diversité infinie dans des combinaisons infinies — n’était pas qu’un slogan accrocheur lancé par Roddenberry. Je crois qu’il le pensait sincèrement. »

Sous sa publication, les messages de soutien se sont multipliés. Plusieurs admirateurs ont salué à la fois la profondeur du personnage et le courage de l’acteur.

