L’ancien presbytère, nouveau gîte : tradition et modernité

Après de longues recherches, c’est en parcourant les annonces en ligne que j’ai découvert ce presbytère, un bâtiment avec une architecture remarquable et un immense potentiel. L’idée de transformer ce lieu en un gîte, tout en préservant son caractère historique, s’est rapidement imposée à moi. Le bâtiment, avec ses nombreuses chambres, offrait une multitude de possibilités : gîte, auberge, café, librairie, ou même un studio de yoga.

Finalement, c’est le projet de gîte qui a pris forme, avec pour objectif d’offrir aux visiteurs du monde entier un havre de paix en Gaspésie. Le presbytère, classé patrimoine, abritait auparavant des bureaux de la Fabrique et servait de chambre de passage pour le curé lors de ses visites. Grâce à son statut, j’ai pu bénéficier de subventions pour les rénovations, facilitant ainsi l’achat et les travaux de restauration. La préservation de ce patrimoine était primordiale pour moi, car elle permet de transmettre notre histoire et notre mémoire collective.

Les travaux ont débuté dès le printemps 2022 et se sont poursuivis jusqu’à l’automne 2024. Plus de 50 gallons de peinture ont été nécessaire pour l’intérieur. Les premières chambres ont été décorées avec soin pour allier confort et charme, et plusieurs salles de bain, dont celle de la suite principale, ont été rénovées dans un style moderne et épuré. La salle de bain de la suite principale a été complètement réaménagée afin de répondre aux normes actuelles du bâtiment.

L’isolation de l’entre-toit a été refaite pour garantir un confort optimal, avec une performance de -50 degrés. La cuisine a été entièrement modernisée en 2022. Le plancher en pin clair, les comptoirs, l’îlot blancs et les lignes épurées créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. L’escalier de service a été repeint en blanc, apportant une touche « Country House » à l’ensemble.

Le bâtiment comprend deux solariums, chacun avec une ambiance unique. Le solarium côté sud, baigné de lumière grâce à ses grandes fenêtres et décoré dans un style victorien épuré grâce à son plancher dallé noir et blanc. Celui côté jardin, très ensoleillé et plus bucolique, offre une atmosphère de détente, idéale pour des moments conviviaux.

Dès l’arrivée en hiver, j’ai constaté que le terrain était dépourvu de paysagement, mais dès le printemps, l’aménagement d’un jardin a débuté avec des vivaces et des arbres afin de créer un écran de verdure pour préserver l’intimité de la propriété. Quatre tilleuls gigantesques ombragent le solarium côté sud et embaument l’air de son parfum à chaque été. Le terrain, spacieux, offre de nombreuses possibilités d’aménagement : potager, piscine, foyer extérieur, ou terrasse couverte.

Une annexe extérieure, composée de trois espaces séparés, peut servir de garage, d’atelier ou peut être transformé en pavillon. En 2022, la galerie extérieure a été entièrement rénovée en respectant l’architecture originale. En 2023, un maître peintre a restauré adroitement la peinture de la toiture et de l’extérieure du bâtiment, redonnant au presbytère son éclat d’antan.

L’aventure du gîte a débuté dès l’été 2022, avec des réservations qui ont rapidement augmenté. Les visiteurs apprécient avant tout la beauté du lieu, son accueil chaleureux, le confort et la tranquillité des chambres, et la qualité des petits-déjeuners. Le gîte a su se faire une réputation solide, et il accueille avec gratitude une clientèle régulière. Cette propriété est véritablement unique, non seulement par son histoire et son emplacement, mais aussi par la rareté de ce type de gîte en Gaspésie.

En 2022, le gîte a remporté le prix de la Nouvelle entreprise de l’année lors du Gala Excellence de la Chambre de Commerce de la Matapédia, une reconnaissance qui témoigne de l’impact positif de ce projet sur la communauté.

Rédaction: Dominique Houle et Jean-Philippe Lévesque

