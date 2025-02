Canoë, un nouveau milieu de vie à Hochelaga-Maisonneuve

Niché dans le quartier vibrant et animé d’Hochelaga-Maisonneuve, le projet Canoë propose un cadre de vie unique avec plus de 1000 appartements locatifs et condos, enrichi par une variété de commerces de proximité. Ce projet résidentiel mixte invite tous les styles de vie à s’épanouir, tout en étant à quelques minutes d’un vaste réseau de pistes cyclables et des stations de métro Pie-IX et Viau. En d’autres termes, tout est à portée de main !

Le plus important projet immobilier à voir le jour dans Hochelaga-Maisonneuve commencera à accueillir des résidents dès cette année. « À terme, le projet inclura environ 1000 nouvelles habitations, dont 200 logements locatifs abordables et 160 unités de logement social de type coopératif », expliquait en conférence de presse l’an dernier Mélanie Robitaille, vice-présidente et

directrice générale de Rachel Julien, promoteur montréalais derrière le projet.

Il s’agit d’un important projet immobilier résidentiel mixte, qui doit notamment accueillir un CPE, une épicerie, des parcs, des commerces de proximité, le tout desservi par le transport en commun.

Les habitations du Projet Canoë commenceront à être offertes dès juillet 2025 et le projet devrait être terminé d’ici la fin de 2031.

Projet Canoë vise à créer un cadre de vie ouvert, axé sur l’échange, l’innovation et l’appropriation des espaces publics, avec une approche exemplaire de conception durable axée sur les besoins de demain. Ce projet à usage mixte est destiné à accueillir environ 650 logements en copropriété, 200 logements locatifs, 158 logements sociaux et 60 000 à 80 000 m² d’espaces commerciaux.

Les immeubles résidentiels s’étendront sur trois, quatre, six, huit, dix et douze étages et s’articuleront autour d’une promenade urbaine qui renforcera les relations entre les résidents de Canoë, les habitants du quartier et les visiteurs. L’offre commerciale de Canoë (magasins de proximité, épiceries, pharmacies, cafés/bistrots, garderies et bien d’autres), qui tient compte du contexte, renforce le lien entre le bâtiment et le quartier et son mode de vie urbain contemporain.

Le projet comprendra 20 % de logements communautaires, dont 1/3 sera dédié aux familles, 20 % de logements locatifs et toute une gamme de logements abordables pour les familles. Dès le début de la phase de planification, 10 % du site ont été réservés à un nouveau parc linéaire, tandis que les espaces verts et les places publiques représentent 50 % de l’espace total.

Le développement intégrera des pratiques innovantes de conception durable dans plusieurs domaines clés, y compris l’enveloppe du bâtiment, la gestion des matériaux résiduels, l’efficacité énergétique, l’agriculture urbaine et l’apiculture, ainsi que la gestion des déchets. La mobilité verte est une autre composante importante du projet, avec une offre significative pour le covoiturage, les transports actifs et publics, et l’infrastructure pour l’électrification de 100 % des aires de stationnement.

Une approche ouverte intégrant des ateliers de sensibilisation de la communauté a été entreprise, générant des idées et des opportunités pour améliorer la portée du projet et la combinaison de ses composantes.

La seconde phase du projet propose 92 condos à vendre, allant d’unités d’une à trois chambres, incluant également des condos sur deux étages. Les caractéristiques de cette phase comprennent :

• Terrasse au toit avec BBQ et espace lounge : Un lieu de rencontre pour

les résidents.

• Lobby invitant : Un espace chaleureux pour accueillir vos visiteurs.

• Accès au gym : Pour le bien-être de tous les résidents.

• Accès au chalet urbain et espace coworking : Pour allier loisirs et travail.

• CPE de 80 places : Un service de garde pour les familles.

• Commodités locales : Pour une vie pratique et dynamique.

Rejoignez cette aventure et découvrez un nouveau standard de vie urbaine à Hochelaga-Maisonneuve !

1 chambre à partir de 267 093$

2 chambres à partir de 430 715$

3 chambres à partir de 503 588$

Plus d’infos : https://www.canoemtl.com

Bureau des ventes 514-849-7334.