Jacob Tierney prépare pour Netflix une série sur Alexandre le Grand — et l’histoire promet d’être queer

Le réalisateur et scénariste québécois Jacob Tierney, connu pour la série Heated Rivalry, travaille déjà sur un nouveau projet ambitieux pour Netflix. Cette fois, il délaissera les arénas de hockey pour plonger dans l’Antiquité avec Alexander, une série dramatique inspirée du roman The Golden Mean de l’autrice canadienne Annabel Lyon.

Notez que bien que le projet ait reçu une commande directe de série (“straight-to-series”) de la part de Netflix, il en est encore aux premières étapes de développement. La série centrée sur la relation entre le jeune Alexandre de Macédoine, futur conquérant d’un immense empire, et son célèbre mentor, le philosophe Aristote, se déroulera au cœur d’un univers fait d’intrigues politiques, d’ambitions impériales, de guerre — mais aussi de passions interdites.

Selon la description officielle du projet, l’histoire se déroulera à une époque où « l’empire athénien s’effondre et où le plus grand esprit du monde, Aristote, arrive en Macédoine pour éduquer un prince aussi brillant qu’imprévisible ». On comprend que la relation entre le philosophe et son élève finira par influencer le destin du monde antique.

Un projet de longue date pour Jacob Tierney

Depuis l’annonce jeudi, Jacob Tierney a expliqué à différents médias spécialisés qu’il rêvait depuis longtemps d’adapter le roman d’Annabel Lyon. « Je suis tombé amoureux de The Golden Mean il y a des années, et je rêve de raconter cette histoire depuis ce moment », a-t-il affirmé.

Le projet s’inscrit dans la continuité du travail de Tierney, qui s’est fait connaître auprès du public queer avec Heated Rivalry, une série centrée sur une relation amoureuse entre deux joueurs de hockey professionnels.

Selon Jimmy Howe, responsable des séries scénarisées pour Netflix en Amérique du Nord, Alexander proposera une vision moderne d’un récit historique bien connu. « La série réimagine la dynamique classique entre mentor et protégé avec une énergie brute et contemporaine, qui se veut à la fois épique et très intime », explique-t-il.

Alexandre le Grand, une figure queer historique

Ce ne sera pas la première fois que Netflix s’intéresse à la figure du conquérant macédonien. En 2024, la plateforme avait déjà lancé la série documentaire Alexander: The Making of a God. Cette production avait suscité des réactions de certains groupes conservateurs lorsqu’elle montrait un baiser entre Alexandre et son proche compagnon et général Héphestion.

Pour plusieurs historiens, cette représentation n’est pas surprenante. Dans sa célèbre biographie Alexander the Great publiée en 1973, l’historien Robin Lane Fox décrit la relation entre les deux hommes comme profondément intime. Selon lui, Héphestion était « l’homme qu’Alexandre aimait », et leur relation serait demeurée extrêmement proche tout au long de leur vie.

Certains témoignages antiques suggèrent également que cette proximité faisait déjà l’objet de commentaires à l’époque. Le célèbre orateur athénien Démosthène aurait même tenté de ridiculiser Alexandre en l’appelant « pais », un terme qui pouvait désigner un jeune amant dans le monde grec antique.

Ces éléments ont contribué, au fil des années, à alimenter l’idée que le célèbre conquérant aurait eu des relations amoureuses avec d’autres hommes aussi — une hypothèse qui continue de faire débat chez les historiens.

Cette nouvelle série sur Alexandre le Grand pourrait offrir une nouvelle exploration des relations masculines et du pouvoir — mais cette fois dans un décor beaucoup plus ancien que les vestiaires d’une équipe de la LNH. Entre intrigues de palais, philosophie et passions interdites, Alexander promet déjà d’être l’un des projets historiques les plus intrigants de Netflix pour les amateurs d’histoires queer.

Pas de pause pour Heated Rivalry

Ce nouveau projet, qui n’a pas de date de production ni de diffusion encore, n’aura pas d’impact sur la seconde saison de Heated Rivalry produit pour CRAVE. Selon les informations disponibles, la deuxième saison est déjà en préproduction en ce moment. Le tournage devrait se faire en aout et septembre pour une diffusion potentielle en avril 2027 sur CRAVE et HBO Max.