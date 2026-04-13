Pete Buttigieg laisse planer l’idée d’une candidature présidentielle en 2028

Pete Buttigieg n’a peut-être pas encore officiellement lancé sa campagne, mais il a clairement laissé entendre qu’un retour dans l’arène politique nationale pourrait être à l’horizon. De passage à New York le 10 avril, lors du congrès du National Action Network, l’ancien candidat à la présidence américaine a semé des indices sur ses ambitions pour 2028.

Invité par le révérend Al Sharpton, figure majeure du mouvement des droits civiques et animateur à MSNBC, Buttigieg a été relancé avec humour sur ses intentions. Sharpton a évoqué leur célèbre rencontre lors de la campagne de 2020, autour d’un dîner médiatisé au restaurant Sylvia’s, dans le quartier Harlem.

« Juste pour être sûr de mon agenda, est-ce que je devrais réserver une table chez Sylvia’s? Est-ce que vous allez vous représenter? », lui a-t-il lancé.

La réponse de Buttigieg, brève mais évocatrice, a immédiatement enflammé la salle : « Gardez-moi une place. Je serai là. » Une déclaration accueillie par une salve d’applaudissements et de cris enthousiastes.

Une figure marquante de la politique américaine contemporaine

Pete Buttigieg s’était déjà inscrit dans l’histoire politique américaine en 2020 en devenant le premier candidat ouvertement gai à briguer l’investiture démocrate à la présidence. À seulement 38 ans, il était également le plus jeune aspirant dans la course aux primaires.

Lancé initialement comme un candidat de second plan, l’ancien maire de South Bend, en Indiana, a su déjouer les pronostics. Sa campagne a rapidement gagné en crédibilité, culminant avec une performance remarquée lors des caucus de l’Iowa, où il a remporté le plus grand nombre de délégués. Il a ensuite fait jeu égal avec Bernie Sanders lors de la primaire du New Hampshire.

Après une quatrième place en Caroline du Sud, Buttigieg a toutefois mis fin à sa campagne en mars 2020, choisissant d’appuyer Joe Biden — un geste qui a contribué à consolider l’unité du Parti démocrate.

Des positions progressistes, incluant les droits LGBTQ+

Durant sa campagne, Buttigieg s’était positionné sur plusieurs enjeux structurants : abolition du collège électoral, renforcement des droits syndicaux, contrôle accru des armes à feu, accès élargi à une assurance maladie publique, lutte contre les changements climatiques et création de voies vers la citoyenneté pour les personnes immigrantes sans statut.

Il avait également plaidé pour un renforcement des lois contre la discrimination visant les personnes LGBTQ+, un enjeu qui demeure central dans son engagement politique.

Une critique de l’administration Trump

Lors de son passage au congrès du National Action Network, Buttigieg n’a pas hésité à critiquer la gestion de l’inflation par l’administration Trump. Dans une entrevue accordée à l’émission Morning Joe sur MSNBC, il a élargi sa réflexion aux conséquences concrètes des politiques gouvernementales sur la vie quotidienne.

« Ce n’est pas seulement tout ce que cette administration fait de travers. C’est aussi tout ce dont les gens sont privés à cause de ça — et ce qui pourrait être possible si on faisait les choses autrement », a-t-il affirmé.

Il a poursuivi en évoquant une vision plus optimiste de l’économie : « La vie quotidienne pourrait être meilleure. Si on avait des dirigeants qui font réellement baisser le coût de la vie, qui investissent dans l’énergie pour réduire les factures, qui s’assurent que les gens gagnent davantage — et qu’un seul emploi suffit pour vivre dignement. »

Vers 2028?

Même si aucune annonce officielle n’a été faite, les propos de Buttigieg laissent peu de doute : l’idée d’une candidature en 2028 est bien réelle. Pour plusieurs observateurs, il pourrait représenter une figure de continuité progressiste au sein du Parti démocrate, tout en incarnant une nouvelle génération de leadership.

Six ans après avoir marqué l’histoire comme candidat ouvertement gai, Pete Buttigieg pourrait bien tenter à nouveau de transformer l’essai — dans un contexte politique américain toujours profondément polarisé, mais où la représentation LGBTQ+ continue de progresser.