Pierre Pilotte termine son mandat au sein de l’AGQ

Après près de dix ans au poste de coordonnateur des Archives gaies du Québec (AGQ), le dynamique Pierre Pilotte termine sa collaboration l’organisme. Il en tire un bilan plutôt positif, ayant, au fil des années, contribué à accroître la visibilité de cette organisation dédiée à la collecte et à la préservation de la mémoire collective des communautés LGBTQ+, qui a célébré, en 2023, es 40 ans d’existence.

Parmi ses réalisations figure la création d’emplois subventionnés par des programmes gouvernementaux. Ces postes ont permis d’intensifier la recherche dans les archives, de soutenir les chercheurs et de préparer des expositions. « Quand je suis arrivé aux AGQ, il n’y avait que des bénévoles. C’était bien, mais ce n’était pas suffisant pour faire grandir l’organisme », fait remarquer Pierre Pilotte. Il souligne également que l’arrivée de nouveaux membres du personnel a permis d’entreprendre des démarches afin d’obtenir de nouvelles subventions auprès des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que de la Ville de Montréal — une pratique qui n’existait pas auparavant.

Des campagnes de financement en croissance

Les revenus des campagnes annuelles de financement sont passés d’environ 15 000 $ à plus de 50 000 $, grâce notamment à une stratégie gagnante consistant à inviter un·e artiste à offrir une œuvre tirée au sort. La liste des artistes est impressionnante et comprend des noms prestigieux tels que Françoise Sullivan, Kent Monkman, J.J. Levine, Louise Robert, Stephen Schofield, Michel Daigneault, Evergon, ainsi que, tout récemment, Armand Vaillancourt.

« Je veux remercier tous les artistes qui ont généreusement offert des œuvres pour ces campagnes », souligne celui qui a également été responsable des communications au Centre international d’art contemporain de Montréal.

De plus, sous sa direction, l’Écomusée du Fier Monde s’est associé aux AGQ et a versé plus de 1 000 $ dans le cadre de sa propre campagne de financement annuelle, en reconnaissance de ses actions communautaires.

« Un de mes regrets est de ne pas avoir réussi à obtenir un budget de fonctionnement récurrent pour les Archives, malgré la pertinence de l’organisme, les services rendus quotidiennement et l’importance de l’histoire archivée des communautés LGBTQ+. Toutes nos demandes en ce sens auprès de diverses instances gouvernementales ont été refusées — et ce n’est pas faute d’avoir essayé », confie-t-il.

Des expositions marquantes

« Je suis très content d’avoir pu monter, au cours de mon mandat, près d’une quinzaine d’expositions », note Pierre Pilotte. Parmi celles-ci : ACT UP Montréal (avec les archives photographiques des militants Michael Hendricks et René LeBoeuf), Sex Garage : 35 ans plus tard, Les dessous de Fugues (soulignant les 40 ans du magazine), une exposition consacrée à Robert Laliberté, ainsi que plusieurs autres.

Pour ces projets, Pierre Pilotte a obtenu un soutien financier de la Caisse Desjardins du Quartier Latin (devenue récemment la Caisse Desjardins du Centre-Ville-de-Montréal). Celle-ci est ainsi devenue un partenaire de premier plan des Archives, permettant la réalisation de jusqu’à trois expositions par année dans les locaux des AGQ.

« Toutes les expositions ne se sont pas déroulées uniquement dans nos bureaux. Nous avons collaboré avec plusieurs institutions, notamment le Cinéma du Parc, où a été présentée une série d’affiches sur le VIH/sida tirées de la collection des AGQ, la Société de développement commercial (SDC) du Village, ou encore L’Oréal », précise-t-il.

Une visibilité accrue

Depuis près de dix ans, Pierre Pilotte a multiplié les présences lors d’activités communautaires et culturelles : réunions, conférences, conférences de presse et symposiums. Son objectif : faire connaître davantage les Archives.

« J’ai un sentiment de fierté d’avoir accru la visibilité de l’organisme », affirme-t-il. Cette visibilité a notamment mené à des dons d’archives importants, dont celui de Robert Laliberté, qui a confié l’ensemble de son œuvre photographique réalisée au cours de sa carrière. Elle a également contribué à mobiliser de nombreux artistes allié·e·s de la communauté, qui ont participé aux campagnes de financement annuelles.

« J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, les membres du personnel, les bénévoles et les chercheurs qui, au fil des années, m’ont appuyé dans mes fonctions à la coordination des Archives gaies du Québec. Je leur suis très reconnaissant », conclut Pierre Pilotte. Pour l’ensemble de son engagement, Pierre Pilotte a été nommé gouverneur de la Fondation Émergence, une reconnaissance bien méritée.