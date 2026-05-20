MoonDaze TV véritable archive de la vie nocturne queer

Ce n’est pas rien. Passionné par le nightlife montréalais et celui du Village, Breck Alec Stewart crée, il y a maintenant 15 ans, une série vidéo intitulée MoonDaze, dans laquelle il réalise des entrevues avec des drags, des artistes, des DJ, etc. Des dizaines et des dizaines de performeuses et performeurs se joignent au fil du temps à cette émission devenue une véritable archive de la vie nocturne queer montréalaise. Même si la pandémie a quelque peu ralenti ses ardeurs de 2020 à 2022, MoonDaze TV reprend sa production de plus belle pour une dixième saison, en 2026.

Qu’est-ce que cela te fait d’atteindre les 15 ans pour MoonDaze TV et autant d’émissions? Autrement dit, c’est quoi tes feelings?

Breck Alec Stewart : Je dois avouer que le temps passe tellement vite que j’ai de la difficulté à croire que ça fait maintenant 15 ans que MoonDaze TV existe. J’ai un côté nostalgique très prononcé et mon esprit a souvent tendance à imprégner le passé d’une certaine magie.

Le fait de pouvoir préserver tous ces moments que j’ai vécus avec les gens qui ont fait partie de l’émission au fil des années me donne une satisfaction qui ne pourrait être acquise autrement. La caméra est un outil merveilleux, à mon avis, car le passé devient alors fixé dans le temps. J’avoue aussi que ça me permet de ralentir un peu ma perception de la vie pour pouvoir apprécier le moment présent, chose que j’ai beaucoup de difficulté à faire, car j’ai tendance à vivre soit dans le passé, soit dans le futur, le présent devenant alors moins important et donc moins apprécié à sa juste valeur.

Est-ce que tu t’imaginais pouvoir poursuivre pendant autant d’années et collaborer avec autant d’artistes établis et de la relève?

Breck Alec Stewart : À la naissance de l’émission, le 11 novembre 2011, le premier épisode de MoonDaze TV durait seulement 3 min 52 s, ce qui est très court, et j’avoue que je n’avais pas d’idée précise, à cette époque, du format que l’émission allait prendre. Graduellement, la durée a augmenté jusqu’à 20 minutes, ce qui est maintenant le standard établi depuis l’épisode 23. Ceci m’a permis de couvrir toutes sortes d’événements dans différents endroits et d’offrir aux personnalités qui font partie de l’émission une belle place.

Au début, j’ai commencé avec mes amis du milieu, puis, au fil des années, se sont ajoutées des figures plus connues ainsi que des artistes de la relève. Je dois avouer que ces derniers sont souvent les plus enthousiastes et motivés, car ils ont moins de vécu et sont plus affamés de réussir à faire en sorte que leur art soit apprécié. J’aime beaucoup travailler avec les artistes de la relève et, même si plusieurs années nous séparent souvent chronologiquement, je sens que le courant passe bien. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir leur offrir des séquences filmées qui mettent leur talent en valeur.

Dans toute cette expérience acquise, qu’est-ce qui t’a le plus marqué?

Breck Alec Stewart : Ce que je retiens surtout de mon expérience avec cette émission, c’est le fait que rien n’est acquis. Chaque jour, je dois continuer sans jamais arrêter et ne pas m’attarder au côté superficiel comme le succès ou la notoriété. J’avoue que MoonDaze TV n’est pas encore très connu, même après 15 ans d’existence, et quelqu’un qui ferait cela pour le succès et la gloire aurait déjà abandonné puisque, de ce côté, c’est encore limité.

Mon but premier avec l’émission est la satisfaction personnelle que je ressens dans la création de documents qui préservent de beaux moments que j’ai vécus et que je peux revivre n’importe quand en cliquant sur un bouton. C’est très gratifiant de contempler le passé et de constater que l’émission contient, à ce jour, 599 personnalités qui font partie des archives de MoonDaze TV de façon permanente.

Est-ce qu’il y a quelque chose que tu te dis, maintenant avec le recul, que tu aurais fait autrement?

Breck Alec Stewart : Absolument. J’aurais commencé tout de suite avec une durée de 20 minutes plutôt que de débuter avec des épisodes plus courts. Le format de 20 minutes a commencé avec l’épisode 23, le dernier de la première saison. Aussi, j’aurais divisé les épisodes autrement en mettant 10 épisodes par saison plutôt que d’avoir une saison 01 contenant 23 épisodes, puis, par la suite, des saisons fluctuantes en nombre.

Je dois aussi mentionner que la pandémie, en 2020, a considérablement ralenti le rythme de production. Avant, j’arrivais à faire 10 épisodes par année, mais depuis ce temps, je n’ai pas réussi à reprendre la même cadence et maintenant, je produis environ quatre ou cinq épisodes par année seulement. J’aimerais bien accélérer le tout, mais ce n’est pas encore possible pour l’instant.

Est-ce qu’il y a un épisode que tu préfères parmi tous, et pourquoi?

Breck Alec Stewart : Même si c’est toujours difficile de choisir un favori parmi nos créations, MoonDaze TV 100 – S09E10 Milestone est mon préféré. Premièrement, le fait d’avoir atteint le chiffre 100 est un exploit. Ensuite, en plus du nouveau matériel tourné au Complexe Sky, j’ai décidé de faire une rétrospective de l’émission en incluant des segments de 14 épisodes mettant en vedette 110 personnalités.

Le travail de montage a été plus laborieux que d’habitude et ça m’a pris environ 50 heures à terminer, mais le résultat en valait la peine. Pour quelqu’un qui n’a jamais vu l’émission, ça donne une bonne idée de ce qu’elle contient. Et mon côté nostalgique a été comblé par ce charmant retour dans le passé me permettant de revivre de beaux moments.

Avec quels artistes as-tu eu le plus de fun pendant ces 15 ans?

Breck Alec Stewart : Il y en a plusieurs et choisir serait difficile, mais si je dois me limiter, alors je dois mentionner Velma Candyass, car elle a fait partie de 43 épisodes, ce qui constitue le record en termes d’apparitions dans l’émission — sauf, bien sûr, dans mon cas, puisque je suis le seul à faire partie de tous les épisodes.

Velma et moi avons commencé notre parcours artistique à la même époque : moi avec l’émission et elle avec son spectacle burlesque Candyass Cabaret. Elle représente donc une figure incontournable de mon histoire. Argaive Anostro est aussi un collaborateur très important que j’ai connu au début de l’émission. C’est un photographe fantastique, toujours prêt à me suivre dans divers événements, rendant ainsi le travail agréable et productif.

Il y a aussi LaDorris, qui est là depuis la première saison, et plus récemment, je peux également mentionner Lulu Shade, Asmatix, Sally-D, Sarah Winters, la gang du Cabaret Candyass et une multitude d’autres personnages aussi adorables à côtoyer que talentueux.

Comment vois-tu l’avenir?

Breck Alec Stewart : Je suis dans la position privilégiée de ne pas avoir à être renouvelé par quelqu’un d’autre, donc j’ai l’intention de poursuivre l’émission jusqu’à ce que je quitte ce monde. L’âge ou les changements de société ne vont pas affecter ma capacité de continuer à préserver certains moments importants de ma vie.

Je dois avouer que l’émission est devenue la chose la plus importante et gratifiante de toute mon existence. Aucun autre de mes projets ne me satisfait autant, donc MoonDaze TV est là pour rester et durer aussi longtemps que possible.

Est-ce que les réseaux sociaux t’ont aidé à la promotion de MoonDaze TV et as-tu dû adapter la formule pour ceux-ci?

Breck Alec Stewart : Puisque l’émission a été fondée en 2011, les réseaux sociaux étaient déjà très importants à cette époque, donc ils ont toujours fait partie du mécanisme de promotion et même de la façon dont l’émission est produite. J’ai fondé ma chaîne YouTube en 2007, soit quatre ans avant le début de l’émission, donc j’avais déjà une façon de promouvoir tous mes projets. Puis, les autres réseaux se sont ajoutés au fil des années et je suis toujours à l’affût des nouveautés, ne voulant pas manquer une occasion de rendre l’émission disponible et accessible à tous.

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