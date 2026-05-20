Titanique, un premier rôle masculin pour Jean-François Guèvremont

« Titanique – La parodie musicale avec les chansons de Céline Dion » sera joué à Montréal, du 6 juin au 23 août, au Théâtre St-Denis, avec plusieurs interprètes, dont Véronique Claveau dans le rôle de Céline Dion ! Bien sûr, on est loin ici du film de James Cameron (1997), mettant en vedette Kate Winslet (Rose) et Leonardo DiCaprio (Jack), alors que le Titanic coule dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, en raison d’un iceberg. Ici d’ailleurs, l’iceberg est joué par une personne !

Et Jean-François Guèvremont dans tout ça ? Eh bien, il joue le rôle du capitaine. Les fans de Céline seront plus que comblé.e.s puisqu’on retrouvera plus d’une quinzaine de ses chansons.

Quand la musique de Céline Dion épouse le grand succès du film Titanic, onze fois couronné aux Oscars, vous obtenez TITANIQUE, un délire musical qui transforme l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps en une fantaisie théâtrale complètement déjantée.

Vous voulez savoir ce qui est réellement arrivé à Jack et Rose lors de cette nuit fatidique ? Laissez Céline Dion vous le raconter à sa façon avec son interprétation totalement farfelue, redessinant le parcours des moments cultes et des personnages bien-aimés de Titanic grâce à son répertoire de chansons emblématiques.

Pour la genèse de Titanique, disons simplement qu’en 2017, ce spectacle a vu le jour sous la forme d’une série de concerts éphémères (pop-up) à Los Angeles, puis à New York, au cabaret The Green Room 42. Ensuite, la production officielle, datant de juin 2022, a connu sa toute première version théâtrale complète et officielle, lancée le 23 juin sur la scène Off-Broadway de l’Asylum Theatre à New York.

Mettant en vedette Véronique Claveau et dix chanteuses et chanteurs flamboyant.e.s, dont Audrey-Louise Beauséjour, Guillaume Borys et Jean-François Guèvremont, Titanique est une traversée musicale unique, débordante de nostalgie, d’émotion et de chaos assumé, portée par des voix puissantes, des performances renversantes des plus grandes chansons de Céline ainsi que par l’énergie de quatre musiciens sur scène.

CRÉDIT PHOTO : Studio Philippe Richelet

Une première pour lui

« C’est la première fois en 20 ans que je joue un rôle masculin. Ça me recentre complètement de jouer le rôle du capitaine. Au début, le capitaine est très strict puis, il se met à boire, à prendre de la drogue, il devient un gars de party. Il est blâmé pour l’iceberg qui heurte le navire. Les rôles du capitaine et du personnage de Victor Garber sont fusionnés ici. Victor joue quelqu’un de très flamboyant, c’est très gai en fait », explique Jean-François Guèvremont/Rita Baga, qui vient de terminer son spectacle Spraynet le 19 mai dernier.

« C’est une “parodie” musicale, c’est ce qui est super intéressant et excitant ici parce que c’est aussi la première mondiale en français, explique-t-il. Cela avait déjà été joué en version originale anglaise ici à Montréal, mais pas en français. D’ailleurs, Tye Blue [un des auteurs et metteurs en scène originaux] était présent lors des auditions, même si c’était pour la version française, donc j’ai eu la chance de le rencontrer et de lui parler. Donc, c’est ça qui est excitant : jouer quelque chose que les gens adorent, qui les fait tripper. Et ici, c’est le fun de pouvoir les faire rire. »

Ce n’est pas pour rien que « Titanique – La parodie musicale avec les chansons de Céline Dion » se retrouve dans le cadre du festival Juste pour rire cet été.

Des chansons que les gens chantent spontanément

Jean-François Guèvremont interprétera deux chansons de Céline, soit I Drove All Night et I Surrender. « La chanson thème “My Heart Will Go On” est omniprésente ici, parfois on n’entend que le refrain, moi j’adore. Je suis bien content de faire des chansons de Céline ici », ajoute-t-il. Il faut dire qu’ici, en plus de My Heart Will Go On, on pourra entendre des classiques tels que I’m Alive, All By Myself, To Love You More, Because You Loved Me, I Drove All Night, River Deep, Mountain High, Taking Chances, The Prayer, Where Does My Heart Beat Now, If You Asked Me To, Beauty and the Beast et plusieurs autres. Avec ses clins d’œil savoureux à la culture pop et son humour queer assumé, ce spectacle haut en couleur promet de faire des vagues… et de déclencher un raz-de-marée de rires.

Une belle opportunité

Mais comment s’est-il retrouvé à personnifier le capitaine du Titanic ici ? « L’année passée, j’ai martelé sur tous les plateaux que je voulais faire des comédies musicales. J’avais déjà ma propre tournée de Rita Baga et j’avais animé pendant 15 ans des spectacles au Cabaret Mado. L’an dernier, on m’avait approché pour la version anglaise de Titanique. J’y avais été deux fois. Puis, il y a eu aussi deux drags qui ont joué le rôle du capitaine dans les présentations originales [Off Broadway à New York], qui fait le party et qui fonce dans l’iceberg. Ensuite, Jérôme Tremblay, le directeur des spectacles chez Juste pour rire, m’a demandé de faire les auditions. J’ai fait l’entrevue et ensuite j’ai attendu pendant un mois. Je pensais que c’en était fini, que je n’aurais pas le rôle. Puis, on m’a appelé pour ce rôle-là. J’étais très content et excité », avoue-t-il.

« Ça va être le fun de travailler avec tout ce groupe-là, renchérit-il. Véronique Claveau est une de mes ami.e.s, je l’adore, je suis super excité à l’idée de travailler vraiment avec tout le monde, de faire les répétitions. C’est sûr que ça va être une période intense, mais j’ai bien hâte de rencontrer tout le monde dans les loges aussi, de voir l’atmosphère, de vivre cette expérience-là pleinement. » Titanique, c’est 65 spectacles qui seront présentés cet été.

« En tout, je serai dans 107 spectacles cette année, c’est énorme ! Mais je suis tellement

content », lance Jean-François Guèvremont.

Un été bien chargé

En mars, Jean-François Guèvremont/Rita Baga annonçait la réouverture de la salle du Caf’Conc Mariott Château Champlain et ce, après 30 ans de fermeture… Rita Baga a pris les rênes de la direction artistique de cette salle de spectacle avec plusieurs séries d’activités mettant en vedette des humoristes et plusieurs drags. « Nous faisons relâche en juillet. Donc, je peux faire autre chose que Titanique. J’animerai avec Barbada le show 100 % drag de Fierté Montréal. Nous avons fait un bon travail de sélection des numéros, approuvé par l’équipe de Fierté Montréal.

Je pense qu’on ne dévoile pas de secret ici en disant qu’on misera d’abord sur les talents locaux, à 80 %, et à 20 % sur les drags de l’extérieur. Je pense que le public va beaucoup aimer ! »



INFOS | TITANIQUE, la parodie musicale sera présentée à partir du 6 juin 2026. Pour connaître les dates de présentation et vous procurez des billets pour Montréal, Québec ou Gatineau, visitez le https://www.titanique.ca

Pour suivre l’alter-égo de Jean-François Guévremont — Rita Baga : https://ritabaga.ca