Équipe MTL, nouvelles de juin 2026



Félicitations aux neuf nouveaux·elles administrateur·rice·s élu·e·s, ainsi qu’aux deux membres qui poursuivent leur mandat!

Scott English, gagnant d’une paire de billets pour la F1 tirée parmi les personnes présentes (à gauche sur la photo), est accompagné du président d’Équipe Montréal, Philippe Girard (à droite).

Équipe Montréal rassemble ses forces lors de son AGA

Le 26 avril dernier, Équipe Montréal a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) dans une ambiance à la fois conviviale, engagée et résolument tournée vers l’avenir. Plus de 40 participant(e)s représentant les groupes membres étaient présent(e)s à ce grand rendez-vous annuel, témoignant de la vitalité et de la force de notre communauté sportive et de loisirs LGBTQ+.

L’AGA a été précédée d’une rencontre des président(e)s, un moment privilégié d’échanges francs et constructifs. Au programme : portrait actuel des groupes membres, enjeux liés au recrutement et à la diversité, carte de membre Équipe Montréal, mutualisation des ressources, partage des bonnes pratiques ainsi que réflexion sur les événements rassembleurs comme les 6@9, le gala annuel et plus encore. Ces discussions ont permis de faire émerger plusieurs idées concrètes afin de renforcer le sentiment d’appartenance et de soutenir les groupes sur le terrain.

Cette journée a confirmé une chose : la communauté Équipe Montréal est bien vivante, créative et solidaire. Les recommandations formulées serviront de base à un plan d’action qui sera développé au cours des prochaines semaines en vue des priorités 2026-2027. Une nouvelle étape s’amorce, portée par une volonté commune de bâtir un réseau encore plus uni, inclusif et visible.

Philippe Girard

Président d’Équipe Montréal

Présents sur la photo, de gauche à droite : Jo-Annie Rajotte, Jean-Claude Lapointe, Camille Durand, Pascale Audette, Eric Gogniat, Patrick Lévesque, Philippe Girard, Alan Gaudet et Richard Miallot.

Absents sur la photo : Damian Pilier et Patrick Blouin.

Montréal Roller Derby

Double programme avec un match opposant nos équipes locales bien aimées, les Verts et les Jaunes, suivi d’une rencontre entre la Smash Squad et l’équipe de Sherbrooke. 13 juin 2026, de 17 h à 21 h (HAE) Infos et billets : https://www.zeffy.com

Plein air Hors sentiers

L’été commence à peine… il faut en profiter! Tout le monde dehors!

Voici nos activités à venir :

• Samedi 6 juin : randonnée au mont Ampersand, Adirondacks, NY

• Dimanche 7 juin : randonnée au mont Chauve, parc du Mont-Orford

• Samedi 13 juin : vélo – tour du lac Brome, Estrie

• Samedi 13 juin : randonnée au parc Voyageur, Hawkesbury, ON

• Du 19 au 20 juin : séjour en lean-to au mont Colden, Adirondacks, NY

• Samedi 20 juin : randonnée au parc du Bois-de-Belle-Rivière, Mirabel

• Mercredi 24 juin : randonnée au parc régional de Sainte-Agathe-des-Monts

• Samedi 27 juin : randonnée à la Réserve naturelle Boréale, Sainte-Julienne

Info et inscription : horssentiers.ca

Club Bolo Danse Country

C’est la période des pratiques en vue du défilé de Fierté Montréal. Les portes ouvrent à 19 h et les cours débutent à 19 h 30. Les soirées dansantes commencent à 20 h 30. Le 19 juin, nous célébrerons la Saint-Jean. Prenez note que nous serons en congé d’activités durant le mois de juillet 2026. Les cours reprendront à la session d’automne 2026. Nous sommes situés au Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, au 1700, rue Atateken, à Montréal. Nous vous invitons à vous inscrire en ligne, via l’onglet « billetterie » de notre site web. Vous courrez ainsi la chance de gagner une consommation gratuite. Pour suivre nos activités, consultez notre site web ou la page Facebook du Club Bolo. Pour rester à l’affût des nouveautés, inscrivez-vous à notre Bolo Hebdo à l’adresse : [email protected] ou [email protected]. Bienvenue à tous et à toutes!

514-849-4777 / www.clubbolo.com

Outrun

Envie de bouger, de rencontrer du monde et de commencer le week-end du bon pied? Rejoins notre club de course queer/trans, Outrun! Tous les samedis matin à 10 h, nous nous retrouvons près du pont du parc Lafontaine pour une course accessible à tous les niveaux. Que tu sois joggeur·se débutant·e ou coureur·se aguerri·e, l’important ici, c’est le plaisir, l’inclusivité et les bonnes vibes. Notre objectif est de créer une communauté et d’encourager le mouvement, pas de battre des records personnels. Et parce que l’effort mérite toujours une récompense, nous poursuivons ensuite avec un café bien mérité au Reine Garçon. À samedi! Plus d’infos sur Instagram : @out_runclub

Club de Soccer LGBT+

Le Club de Soccer LGBT+ de Montréal vous invite à ses matchs amicaux hebdomadaires au parc Baldwin (Plateau-Mont-Royal), tous les jeudis à partir de 18 h. Surveillez notre Instagram (https://www.instagram.com/soccerlgbtplus) et notre page Facebook (https://www.facebook.com/Club.de.Soccer.LGBT.de.Montreal) pour toute annulation de dernière minute en raison de la météo. Habituellement, un peu de pluie ne nous décourage pas, mais les orages ou les grandes chaleurs peuvent entraîner l’annulation d’une séance.

C’est une belle occasion pour les joueuses et joueurs de tous les niveaux de rencontrer les membres de notre équipe, de s’amuser sur le terrain et de socialiser. Le port de souliers de soccer et de protège-tibias est recommandé.

Vous pouvez vous procurer une adhésion saisonnière (40 $ tarif régulier – 20 $ faible revenu) sur place afin de nous aider à couvrir les coûts de location du terrain. Sinon, une contribution suggérée de 5 $ par semaine est appréciée. La première participation est gratuite! Alors, amenez vos ami·e·s! Au plaisir de vous voir sur le terrain!

Les Galopins

Joignez-vous à nous pour courir ou marcher tout en profitant du magnifique panorama qu’offre le mont Royal. Que vous soyez débutant·e ou expérimenté·e, l’expérience sera exceptionnelle : nos participant·e·s sont de tous les niveaux. En devenant membre, vous ferez partie du réseau mondial des clubs de course et de marche LGBT Front Runners ainsi que d’Équipe Montréal. Aucun engagement : venez simplement essayer l’un de nos rendez-vous!

Rendez-vous : Tous les samedis à 9 h 30 – course et marche

Les jeudis à 18 h – course

Début du chemin Olmsted, au mont Royal, à côté du monument George-Étienne-Cartier

Contactez-nous : Facebook : / [email protected]

Plus de 30 ans au sein de la communauté!

L’Ensemble vocal Ganymède

L’Ensemble vocal Ganymède revient du Festival des chœurs Unison, tenu du 15 au 18 mai à Vancouver, le plus grand rassemblement choral 2SLGBTQIA+ au Canada. De retour à Montréal, l’ensemble prépare déjà sa participation à Fierté Montréal, notamment la messe commémorative du 2 août à la cathédrale Christ Church. Une belle occasion de découvrir son répertoire et de rencontrer ses membres. L’ensemble est toujours à la recherche de nouveaux chanteurs passionnés et invite toute personne intéressée à se joindre à la prochaine saison 2026-2027. Pour plus d’information : [email protected] (514) 992-5362