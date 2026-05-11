Pinata Pêche surette

Distillerie Stadaconé,Origine Québec (Limoilou)

Code SAQ : 1585865 / 11,80 $ (4 x 355 ml)

Est-ce que la pêche sera la tendance pour l’été 2026 ? La distillerie Stadaconé, de Limoilou, vient de lancer, à son tour, son nouveau prêt-à-boire, qui s’appelle Pêche surette, dans sa gamme Pinata, qui se voulait comme une alternative quand les Sour Puss ont été retirés des tablettes. La cannette est super festive, et le cocktail, à base de vodka et d’arômes naturels, sent assurément comme une belle pêche bien mûre. Dans mon gosier, j’ai trouvé que le côté suret aurait pu être un peu plus accentué, mais à part ça, c’est un breuvage bien agréable, nettement fruité, et pas trop marqué par le sucre. On peut facilement finir la cannette en gardant le sourire jusqu’à la dernière goutte.