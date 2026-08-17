Hayden Panettiere, vedette de Heroes et Nashville, meurt à 36 ans

L’actrice américaine Hayden Panettiere, notamment connue pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, est décédée à l’âge de 36 ans. La nouvelle survient quelques mois seulement après la publication de ses mémoires, dans lesquelles elle avait parlé ouvertement de sa bisexualité, de son rapport difficile à la célébrité ainsi que de son parcours marqué par la dépendance et le rétablissement.

La famille de Hayden Panettiere a confirmé son décès dimanche 16 août. Son père, Skip Panettiere, a rendu hommage à sa fille dans une déclaration transmise aux médias, la décrivant comme une « lumière incroyable » et une « force de la nature » qui apportait énormément d’amour et de joie à son entourage comme aux millions de personnes qui l’ont regardée à l’écran.

Les circonstances exactes entourant la mort de l’actrice n’étaient toujours pas officiellement établies au moment d’écrire ces lignes. Les autorités ont indiqué qu’aucun signe de traumatisme ou d’acte criminel n’avait été constaté dans un premier temps et qu’une enquête était en cours. Panettiere aurait été trouvée en arrêt cardiaque à son domicile de Greenville, en Caroline du Sud. Malgré les manœuvres de réanimation, son décès a été constaté à 14 h 32.

Certains médias américains ont rapporté que les services d’urgence avaient évoqué la possibilité d’une surdose lors de leur intervention. Il importe toutefois de souligner qu’au moment de la publication, aucune cause officielle du décès n’avait été rendue publique.

Une enfant vedette devenue star de la télévision

Née en 1989 dans l’État de New York, Hayden Panettiere avait commencé sa carrière alors qu’elle n’était encore qu’un bébé, apparaissant dans des publicités avant d’obtenir des rôles à la télévision et au cinéma.

À neuf ans, elle prêtait notamment sa voix au personnage de Dot dans le film d’animation de Pixar A Bug’s Life. Elle allait ensuite multiplier les rôles, notamment dans Remember the Titans, avant de connaître la consécration grâce à Heroes.

Dans cette série phénomène lancée en 2006, elle incarnait Claire Bennet, une adolescente pom-pom girl dotée d’un extraordinaire pouvoir de régénération. Le rôle propulse Panettiere au rang de vedette internationale et fait d’elle l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine de la fin des années 2000.

Elle connaîtra ensuite un autre grand succès à la télévision avec Nashville, où elle interprète Juliette Barnes, une vedette de la musique country au parcours tumultueux. Sa performance lui vaut deux nominations aux Golden Globes et lui permet également de faire entendre sa voix comme chanteuse, plusieurs chansons interprétées dans la série s’étant retrouvées au palmarès country de Billboard.

Au cinéma, elle était aussi connue des amateurs de films d’horreur pour son personnage de Kirby Reed dans la franchise Scream. Elle avait notamment repris le rôle dans Scream VI.

Un parcours marqué par la dépendance et le rétablissement

Au cours des dernières années, Hayden Panettiere avait choisi de parler publiquement des périodes beaucoup plus sombres de sa vie. Après la naissance de sa fille Kaya, en 2014, l’actrice avait notamment évoqué sa dépression post-partum ainsi que ses problèmes de consommation d’alcool et de drogues. En 2018, elle avait confié la garde complète de sa fille à son ancien conjoint, l’ex-champion ukrainien de boxe poids lourd Wladimir Klitschko, afin de pouvoir se concentrer sur son rétablissement. Dans une entrevue accordée à People en 2022, elle reconnaissait que son parcours avait été ponctué de nombreux hauts et bas, tout en affirmant ressentir une grande fierté devant le chemin parcouru et avoir l’impression que la vie lui offrait « une deuxième chance ».

Ces expériences occupaient également une place importante dans ses mémoires, This Is Me: A Reckoning, publiées en mai 2026. Elle y abordait sans détour les conséquences d’une célébrité acquise dès l’enfance, ses dépendances, son cheminement vers le rétablissement et sa relation avec sa fille.

Elle avait récemment parlé de sa bisexualité

Le livre avait également permis à Hayden Panettiere de dévoiler publiquement une autre facette d’elle-même : sa bisexualité. L’actrice expliquait avoir attendu jusqu’à 36 ans avant de partager cette partie de son identité, une révélation qui avait trouvé un écho particulier auprès de plusieurs de ses admirateurs LGBTQ+.

Cette prise de parole était d’autant plus significative qu’elle survenait à un moment où Panettiere semblait vouloir reprendre le contrôle du récit entourant sa vie. Ses récentes entrevues accompagnaient la sortie d’un livre dans lequel elle cherchait précisément à raconter son histoire dans ses propres mots, après avoir grandi sous le regard du public.

Hayden Panettiere laisse dans le deuil sa fille, Kaya, ainsi que ses parents. Son frère cadet, l’acteur Jansen Panettiere, était décédé subitement en 2023, à seulement 28 ans, des suites d’une cardiomégalie accompagnée de complications à la valve aortique.

À 36 ans, Hayden Panettiere laisse derrière elle une carrière amorcée avant même qu’elle puisse en avoir conscience, deux personnages marquants de la télévision américaine et, dans les derniers mois de sa vie, le témoignage particulièrement personnel d’une femme qui avait choisi de parler ouvertement de ses blessures, de son identité et de son désir de se reconstruire.