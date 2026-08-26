Un brunch sous le signe de la convergence des luttes pour l’AFPC-Québec

Le brunch annuel de la Fierté de la direction et des comités des droits de la personne de l’Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec), s’est tenu dans une atmosphère de convergence le 9 août dernier, le matin du défilé de Fierté Montréal.

Les participant·e·s se préparaient pour le défilé, mais aussi pour les négociations et les élections provinciales à venir. Plusieurs dizaines de membres et leurs familles ont participé à l’événement, aux côtés de quelques membres des médias LGBTQ+, de l’auteur et animateur Denis-Martin Chabot, ainsi que du député fédéral de Rosemont (« pour encore quelques jours ») et candidat solidaire dans Gouin, Alexandre Boulerice. L’événement s’est déroulé dans une atmosphère conviviale, autour de café et de hors-d’œuvre, dans les locaux de l’AFPC-Québec, dans le quartier Rosemont.

Alexandre Boulerice a livré le mot d’ouverture, déplorant la « pente glissante » de la qualité et de la stabilité des emplois dans les services publics, accélérée, selon lui, par la « vision néolibérale et conservatrice » des gouvernements des dernières années. « Depuis des années, [le secteur public] se fait dire de serrer la ceinture, de faire plus avec moins », a-t-il dénoncé. « Quand le coût des avions F-35 a explosé, c’était le bar ouvert, mais quand on parle des services publics, c’est toujours : “Faut pas exagérer!” Quand on a acheté les 12 sous-marins militaires, il n’y avait pas de débat à savoir si c’était une bonne dépense. Les soins dentaires pour les pauvres, c’était un gros débat! »

Le politicien a aussi évoqué la fragilité des acquis de la communauté LGBTQ+ en matière de droits et de sécurité, dans le contexte de l’attentat de Berlin et de la politisation des droits des personnes trans un peu partout en Occident. Il a également insisté sur l’importance, pour les syndicalistes LGBTQ+ et leurs allié·e·s, de rester solides dans leurs convictions.

Pascal Lauzon est conseiller syndical à l’AFPC-Québec et principal organisateur du brunch, dont la date coïncidait cette année avec l’anniversaire de sa propre sortie du placard. « On voulait avoir un point de rencontre pour les gens de la communauté [LGBTQ+], mais aussi pour les alliés », a-t-il résumé.

Pamela Saleh et Robin Stanford, respectivement vice-présidente régionale suppléante et directeur — groupes d’équité pour le syndicat, ont mentionné que leurs collègues en taxation et ceux affiliés au Conseil du Trésor étaient en négociation, qu’une section locale montréalaise était en lock-out et que leurs sections locales du secteur privé étaient aux prises avec des menaces de compressions. Le tout survient dans un contexte social marqué par des discours ambiants de plus en plus violents et par la remise en question des droits des personnes queers et trans à travers le monde.

« C’est un moment important pour les personnes alliées de prendre position », a observé Pamela Saleh. Il est tout aussi important, selon son collègue, lui-même membre de la communauté queer, que les personnes de la communauté sachent que des espaces sécuritaires existent.

Après le brunch, plusieurs participant·e·s ont descendu le boulevard René-Lévesque, le sourire aux lèvres, lors du défilé festif qui s’est déroulé sans accroc. « Il y a beaucoup de luttes qui s’en viennent, mais il faut qu’il y ait de la joie et du fun là-dedans », a résumé Robin Stanford.