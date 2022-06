Une bande annonce alléchante pour la comédie Bros LGBTQ+ qui sortira à l’automne

Universal vient de dévoiler la bande-annonce de la comédie gaie tant attendue, produite par Judd Apatow d’après un scénario de Billy Eichner. Habitué des comédies romantiques, Nicholas Stoller supervise actuellement le montage de BROS, dont le tournage s’est récemment terminé. Le film raconte la rencontre et l’histoire d’amour de deux célibataires gais endurçis qui pensaient bien ne jamais être en couple.

Nicholas Stoller a été aidé dans l’écriture du scénario par Billy Eichner. «[…] A l’évidence Billy est une star de cinéma. Quand je lui ai téléphoné pour lui proposer d’écrire ce qui deviendra Bros, je ne savais pas s’il se sentirait à l’aise d’écrire ça avec un hétéro, mais il m’a immédiatement dit oui, et il avait même une vague idée de départ. Il voulait justement faire un film clairement gai», confiait récemment le réalisateur au magazine français Première.

Quand ses amis lui disent qu’ils sont en trouple, Bobby (Billy Eichner) déclare ne pas vouloir de relation amoureuse car il aime sa liberté et son indépendance. Mais lorsqu’il tombe totalement sous le charme d’Aaron(Luke Macfarlane), qu’il compare à une version gaie de Tom Brady (le joueur de football), il a peur de ne pas être à son goût. Et pourtant… L’histoire est simple et légère et rempli de retournements.

«Souvent les films mettant en vedette des personnages homosexuels sont des tragédies ou des productions indépendantes» déclare Nicholas Stoller. «C’est la première fois qu’un grand studio de cinéma produit une comédie romantique avec principalement des personnages gais. Difficile à croire mais c’est bien vrai. Souvent, les personnages gais sont les amis branchés des héros. Brosest une comédie commerciale ayant pour but de proposer quelque chose d’amusant, mais aussi de doux et adulte».

Dans la distribution de Bros, on retrouve aussi avec joie l’auteur, comédien et miltant Harvey Fierstein; Symone, la drag superstar et gagnante de la saison 13 du Rupaul’s Drag Race; les actrices Amanda Bearse (Married… with children), Debra Messing (Will & Grace) et Dot-Marie Jones (qu’on a découvert avec son rôle de la coach Beaste dans Glee); au moins trois personnes trans, dont la militante et actrice noire Ts Madison, Becca Williams et Eve Lindey, qui était une des héroïnes de la très belle série Dispatches From Elsewhere.

Le film prendra l’affiche sur les écrans à partir du 30 septembre 2022.