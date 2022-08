Tout un florilège d’activités pour la Fête Arc-en-ciel

Du 1er au 11 septembre, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec nous promet tout un florilège d’activités pour l’édition 2022 de la Fête Arc-en-ciel. Comme à l’accoutumée, on retrouvera plusieurs activités à la place d’Youville, surtout au cours de la fin de semaine du 1er au 4 septembre. Activités familiales, marche de solidarité, spectacles, DJ, artistes établis ou émergents, journée communautaire, etc., tout y est pour s’amuser, mais aussi pour revendiquer plus d’égalité et moins de discrimination envers les communautés LGBTQ+.



On se souviendra que, l’an dernier, ces festivités se tenaient généralement en ligne en raison des limitations sanitaires sans rassemblements. Mais cette année, destinée à célébrer la diversité sexuelle et la pluralité des genres, la Fête Arc-en-ciel revient bel et bien en force avec, entre autres, des évènements organisés à la place d’Youville où l’on pourra entendre, parmi tant d’autres, la chanteuse et rockeuse Marjo.



Dès 17 h le 1er septembre, on aura droit à des performances artistiques telles que des drags, du cirque, des projections lumineuses interactives, art battle, etc., avec une performance de la chanteuse autochtone Anachnid et de la DJ Sophie Stiquée. Le tout sera suivi des Grands Feux Loto-Québec édition Fierté !

D’autres activités auront lieu dès la fin de l’après-midi, mais c’est surtout le spectacle « J’lâche pas — Marjo et ses invité.e.s » qui attirera l’attention, le 2 septembre, dès 18 h. Patsy Gallant, Maxime Landry et Tranna Wintour monteront aussi sur les planches. En première partie, le DJ Kevin Olsen fera danser la foule, alors que la deuxième partie sera assurée par les artistes Laurie Déchène, Julien Charbonneau et Mathieu Rheault.



Comme pour la journée précédente, on nous proposera plusieurs activités le samedi, dont du yoga, de l’animation pour les enfants, des drag queens, ainsi de suite, mais le clou du 3 septembre sera vraiment la journée communautaire, de 11 h à 16 h, sur la belle rue Saint-Jean. Des groupes communautaires de la capitale et de partout en province s’y donneront rendez-vous. On assistera à des prestations de plusieurs groupes, dont le Chœur gai de Montréal, À Pieds Levés, ainsi que Cirque du Monde (Gratt’Ciel) entre autres.

À noter que MIELS-Québec fera du dépistage samedi et dimanche au bar Le Drague. C’est devenu une tradition maintenant de la Fête Arc-en-ciel, que de prendre un navire pour la croisière Drag Brunch du samedi, dès 11 h 30, avec un spectacle coloré des Scarlett Paris Evans, Jojo Bones, Gabry Elle, IGAnne et Narcissa Wolfe. Le départ sera donné au quai Chouinard.



En matière d’activités, ce sera un samedi costaud puisque deux spectacles sont prévus à l’horaire, et ce, dès l’après-midi avec les groupes émergents Juillet et LOSE, tandis qu’en soirée Rita Baga animera Oh La La Canada, un spectacle haut en couleur avec les drags de Canada’s Drag Race, y compris Juice Box, Océane Aquablack, Adriane The Bombshell, Icesis Couture, Lady Boom Boom et Gisèle Lullaby. Le spectacle s’intitule Oh La La Canada ! et débutera à 19 h 30.



Bien entendu, on ne peut manquer la marche de solidarité, qui démarrera de la place d’Youville le dimanche 4 septembre vers 13 h. Les groupes communautaires de la pluralité des genres et de la diversité sexuelle s’y rencontreront pour marquer les luttes du passé et les combats encore d’actualité des communautés LGBTQ+. Après la marche, place aux activités artistiques. Dès 14 h 30, sur la scène émergente, on nous présentera deux formations féminines, soit : The Johans (Émilie au banjo/guitare et Cynthia aux voix/guitare), ainsi que LYD (Ann-Lydia Plourde).



Pour clôturer le tout, Fièr.e.s sur le dancefloor (à partir de 19 h 30) nous offrira plusieurs styles musicaux pour danser et s’amuser en compagnie des animatrices Barbada de Barbades et Jojo Bones, avec les drags IGAnne, Dory, Stivy, Axelle, Aliss Love, Narcissa, Nicky Gee et Will Charmer. Bref, beaucoup d’énergie pour terminer ce premier week-end de la Fête Arc-en-ciel.



À noter que samedi et dimanche, la Coalition des familles LGBT+, le GRIS Québec et l’Alliance Arc-en-ciel s’uniront pour offrir aux familles des activités et de l’animation pour les enfants (pique-nique familial, maquillages, jeux, etc.).



Entre le 5 et le 8 septembre, on pourra assister à une série de conférences appelées « Intersectionnali-thé : discussions autour des enjeux 2SLGBTQ+ », au cours desquelles on abordera des sujets tels que la visibilité lesbienne, la communauté BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), le milieu sportif et la politique municipale. C’est gratuit. Le tout au Centre culturel Morin, dès 18 h.



Le 5 septembre, dès 9 h, le RLQ (Réseau des lesbiennes du Québec), le Collectif Plurielles et le Maelstrom Saint-Roch invitent les femmes à un brunch de la Fête Arc-en-ciel.



Le 8 septembre, il y aura aussi la 2e édition du BBQueer organisé par MIELS-Québec. C’est l’évènement festif et ludique à ne pas manquer pour socialiser dans un esprit communautaire avec d’autres membres des communautés LGBTQ+ de la région !



Le vendredi 9 septembre, on poursuivra avec une dernière soirée de conférence touchant le sujet de la grossophobie.



Le 10 septembre, les amateurs et amatrices de poésie se rendront à la soirée Thirst Estivale & Fragments intimes, pour des moments de poésie queer, dont les détails sont à venir. D’autres activités seront annoncées pour la journée du 11 septembre.



INFOS | Pour plus de détails, visitez le site de la Fête Arc-en-ciel : www.fetearcenciel.ca

Photos : Fête Arc-en-ciel de Québec / sauf indications contraire.