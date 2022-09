BLACK AS U R, voyage à travers la queerphobie

Le plus grand festival de films blacks au Canada, le Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM), est de retour du 20 au 25 septembre 2022. Le FIFBM renoue avec les festivaliers en personne et en ligne pour la première fois depuis plus de deux ans, avec plus de lieux, de programmes et d’activités qu’auparavant ! Le FIFBM22 présentera 12 premières mondiales, 10 premières internationales, 25 premières canadiennes et 9 premières québécoises.

« Le FIFBM revient avec une 18e édition époustouflante qui inspire, choque, fait réfléchir, émeut, divertit, et qui ne laissera personne indifférent», déclare Fabienne Colas, présidente fondatrice des Festivals de Films Black de Montréal, Toronto et Halifax. «Nous félicitions les créateurs qui prennent des risques en faisant des choix non-commerciaux ; leur permettant ainsi de propager des histoires et des réalités qui, autrement, ne seraient rendues jusqu’à vous. Quel privilège de pouvoir continuer à montrer des œuvres exceptionnelles qui ne bénéficient pas toujours de l’éclairage des projecteurs ; partager des réalités méconnues ; démystifier des tabous ; favoriser des rencontres professionnelles ; provoquer des changements systémiques dans l’industrie et contribuer à faire avancer le cinéma indépendant – tout en célébrant la diversité à l’écran. »

Au moins un des films sélectionnés, Black As U R, aborde des thématique LGBTQ+. Dans le sillage de Black Lives Matter, le réalisateur Micheal Rice s’attaque à la trans/homophobie au sein de la communauté noire en magnifiant les histoires des personnes LGBTQ+ noires et leurs contributions au mouvement de libération noire.

Ce documentaire incendiaire emmène le public dans un voyage à travers la queerphobie qui caractérise de nombreux espaces noirs, à la fois contemporaine et via un regard autobiographique sur la propre éducation de Rice dans le sud.

Présenté le 23 septembre à 2h à la Cinémathèque Québécoise