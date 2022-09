Voyage intime au cœur de la passion avec le quatuor Debussy

Après deux ans de pandémie, le Quatuor Debussy repart en tournée et fait escale à Montréal à la salle Bourgie. Porté par des valeurs de partage, de renouvellement et d’innovation, l’ensemble français est aujourd’hui l’une des figures incontournables de la scène musicale internationale.



Des musiciens renommés

Depuis plus de 30 ans, une même passion anime ces musiciens, qui partagent avec le public des chefs-d’œuvre du répertoire sur les scènes les plus prestigieuses. Cherchant constamment à surprendre et attiser la curiosité des spectateurs, le Quatuor Debussy, fondé en 1990 à Lyon et constitué de Christophe Collette et d’Emmanuel Bernard (violons), de Vincent Deprecq (alto) et de Cédric Conchon (violoncelle), propose sa vision d’une musique classique ouverte, vivante et créative.



Muses : l’émotion à l’état pur

De passage pour une deuxième fois à la salle Bourgie, ces quatre formidables musiciens présenteront Muses, un concert qui prend la forme d’un voyage intime au cœur de la passion amoureuse : les sentiments originels que sont l’amour, l’absence, la jalousie et la haine y sont explorés dans toute leur ambivalence et leur complexité. Plongez dans l’univers de quatre grands compositeurs des 19e et 20e siècles : Borodine, Janácek, Górecki et Chostakovitch.



Chacune à leur façon, les œuvres au programme évoquent la muse, cette figure mythique qui inspire tant d’artistes à des créations magistrales. Elles sont non seulement le reflet de l’époque qui les a vues naitre, mais également le miroir de la pensée de ces quatre compositeurs, qui nous livrent ici certains de leurs secrets les plus personnels. Drames, épreuves, noirceur, mais également des moments de luminosité éclatante, de joie et de sérénité profonde… ces œuvres révèlent des états d’âme qui demeurent tout aussi criants d’actualité pour l’auditeur d’aujourd’hui.



INFOS | Muses, le samedi 22 octobre 2022, à 20 h, à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1G2.



Billets : en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone au (514) 285-2000, option 1,

ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.