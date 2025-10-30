Joseph Haydn à l’honneur, concert Voix d’Espoir 2025

Depuis plus d’un quart de siècle, le concert Voix d’Espoir / Voices of Hope de la Maison du Parc conjugue musique classique et solidarité. L’an dernier, le public avait été transporté par deux œuvres majeures de Johannes Brahms — Schicksalslied (Chant du destin) et Nänie —, inspirées de la poésie allemande et de la mythologie grecque. C’est réellement une tradition musicale au service d’une cause essentielle. Cette année, c’est Joseph Haydn qui sera à l’honneur, avec sa Missa in Angustiis (Messe pour des temps difficiles), en ré mineur.

Le 16 novembre prochain, cette œuvre phare du répertoire sacré sera interprétée par l’Association des musiciennes et musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, accompagnée du chœur de l’église St. Andrew and St. Paul.

Une messe pour les temps que nous vivons

Cette 26e édition proposera également Ni de l’Est, ni de l’Ouest, une pièce contemporaine signée William Kraushaar, interprétée a cappella par le chœur de l’église. Une œuvre toute en douceur, célébrant la paix, l’unité et la réconciliation. La Missa in Angustiis — littéralement messe en des temps de détresse — est aussi connue sous le nom de Nelson Mass, en référence à l’amiral Horatio Nelson. Composée en 1798, elle se distingue par sa tonalité sombre et dramatique, reflet des bouleversements politiques de l’époque.

Elle est l’une des quatorze messes de Haydn (1732-1809). Son lien avec Nelson vient de la célèbre bataille d’Aboukir, en Égypte, opposant Napoléon à la flotte britannique. Nelson remporta la victoire, mais au prix de lourdes pertes. L’Europe entière retenait son souffle. « Nous pensions que ces deux pièces reflétaient ce que nous vivons en ce moment », explique Julia Mobbs, coordonnatrice à la collecte de fonds de la Maison du Parc.

« Bien sûr, on a fait des progrès sur le VIH : les traitements ont transformé la maladie. Mais on oublie qu’elle demeure grave et qu’elle cause encore de nombreuses souffrances. Cette œuvre évoque aussi les crises et les guerres qui marquent notre époque. » Le contraste entre la puissance dramatique de Haydn et la délicatesse spirituelle de Kraushaar donnera lieu à une soirée musicale d’émotions contrastées, dirigée par la maestra Léa Moisan-Perrier. « Ensemble, ces œuvres composent un voyage musical qui témoigne de la lutte, de la persévérance et de l’espoir — en écho aux réalités vécues par les personnes touchées par le VIH/sida. Malgré les épreuves, elles nous rappellent que l’unité, la compassion et la solidarité perdurent », ajoute Julia Mobbs.

Des solistes d’exception

Pour cette édition 2025, la distribution vocale promet de vibrer haut et fort : Stephanie Manias, soprano, pilier de la scène baroque montréalaise, séduit par la clarté de sa voix et sa précision stylistique; Maddie Studt, mezzo-soprano formée à Harvard, se distingue par la chaleur de son timbre et une étonnante maturité musicale; Patricia Yates, ténor et artiste trans basée à Montréal, brille par la souplesse et la sensibilité de son interprétation; Emanuel Lebel, baryton actif ici et à l’étranger, impressionne par la rondeur de sa voix et la profondeur de son expressivité. Sous la direction inspirée de Léa Moisan-Perrier, ces artistes uniront leurs voix pour une soirée à la fois majestueuse et profondément humaine.

Un concert qui sauve des vies

Au-delà de la musique, Voix d’Espoir / Voices of Hope demeure l’un des principaux événements-bénéfice de la Maison du Parc, fondée en 1991. L’organisme offre hébergement, soins et soutien à des personnes vivant avec le VIH/sida en situation de grande précarité. « Comme l’an passé, nous espérons atteindre la somme de 75 000 $, souligne Julia Mobbs. Notre rêve serait d’atteindre 100 000 $. Mais il devient de plus en plus difficile de mobiliser les donateurs. Les causes se multiplient et la fatigue philanthropique se fait sentir. » Heureusement, la première partie de la campagne, le Cabaret Oh! La La!, tenu en juillet dernier au Cabaret Mado, a été un véritable feu d’artifice. Les drags de la House of Manny — Manny Tuazon, Miami Minx et Ruby Doll —, animées par Tracy Trash et Pastik Patrick, ont livré des performances électrisantes. « L’énergie était magnifique ! Entre les drags,

les performances et le public, c’était une soirée inoubliable », se réjouit Julia Mobbs. Le commanditaire principal de cette édition est Raymond James Ltée. Parmi les autres partenaires : SAQ, ViiV Healthcare, Power Corporation, Morgan Stanley et IA Groupe Financier. Grâce à eux, la musique devient outil d’espoir, de mémoire et de solidarité.

INFOS | Date : Samedi 16 novembre 2025 à Église St. Andrew & St. Paul, 3415, rue Redpath, Montréal. Ouverture des portes : 19 h. Concert : 19 h 30. Cocktail VIP : 21 h.

Billets : https://www.maisonduparc.org