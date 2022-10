Journée portes ouvertes chez les Aînés et retraités de la communauté gaie

L’événement portes ouvertes et consultation automnale des Aînés et retraités de la communauté gaie (ARCG) nous revient cette année encore, le dimanche 16 octobre, au Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet, salle 200), de 14h à 16h30. En formule «hybride», en présentiel et en virtuel, cette activité cherche à rejoindre le plus de gens que possible et ainsi briser leur isolement en leur offrant un milieu convivial qui répond à leurs besoins.

À chaque année, cet organisme qui a célébré ses 20 ans en 2021 fait le point sur ses services et sur les besoins réels de ses membres.

Marches sur le mont Royal, soupers communautaires, discussions, conférences, soupers au resto, brunchs du dimanche, jeu de pétanque, club de lecture, etc., les activités de loisir, culturelles et sportives sont variées et nombreuses à l’ARCG.

Recruter de nouveaux membres et les accueillir, parler des objectifs de l’ARCG et de son financement, consulter les membres actuels sur leurs besoins, sur les activités qu’ils aimeraient avoir et faire un bilan de celles de l’année antérieure est, en somme, la raison d’être de cette journée «Portes ouvertes». «Il faut rappeler aussi que ce sont toujours des bénévoles qui mettent sur pied des activités, qu’elles soient en physique ou en virtuel (par Zoom). Il y a toujours, sur le lot, des activités par Internet, comme des conférences ou des discussions. C’est venu avec la pandémie durant les confinements, mais on a continué par après pour rejoindre des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. […] On cherche toujours à s’améliorer pour communiquer avec les gens, que ce soit par Zoom, par Facebook, etc., et prendre divers moyens pour annoncer les activités et faire participer les gens […]», explique Laurent (Roger) Bernier, qui est membre du conseil d’administration et responsable des communications.

Tout est en effet basé sur le bénévolat et la volonté des membres. «Cet événement est le moment privilégié de parler d’intendance et de gouvernance interne avec les membres, de savoir s’ils sont satisfaits parce qu’on veut toujours s’assurer que les activités reflètent leurs besoins, leurs désirs, surtout qu’on n’a pas de subventions pour fonctionner. On recherche en ce moment des subventions pour que le groupe puisse mieux fonctionner […], mais on dépend encore presque exclusivement sur le bénévolat […]», dit pour sa part Jacques Lachapelle, le secrétaire du conseil d’administration.

Effectivement, l’an dernier il y a bien eu une subvention d’appui pour engager une directrice générale, c’était tout à fait une première pour cet organisme, mais sinon «les membres du conseil d’administration (CA) font beaucoup de travail, c’est vrai que c’est inhérent à un organisme communautaire, et nous ne sommes pas les seuls», poursuit Laurent (Roger) Bernier. «Dépendant des activités, nous occupons des salles au Centre communautaire LGBTQ+ de la rue Plessis ou encore du Centre St-Pierre, mais nous n’avons pas de local permanent, continue-t-il. On aimerait avoir un local et un financement qui assureraient la pérennité de l’ARCG. Les démarches se poursuivent dans le but d’obtenir des subventions qui vont dans ce sens-là.»

«[Depuis le début de la pandémie], on cherche à encourager les groupes à faire des activités dans les autres régions que Montréal, à créer des groupes comme le nôtre pour eux-mêmes, dans leur région ou encore les gens peuvent suivre des activités avec nous grâce à la diffusion sur la plateforme Zoom», indique Jacques Lachapelle.

Bien entendu, cela n’est pas anodin. Briser l’isolement des personnes âgées est plus important et capital que jamais. Durant les confinements, il n’y a pas eu que les jeunes qui ont beaucoup souffert, il y a eu aussi de nombreuses personnes aînées et retraitées qui ont subi cet isolement et qui ont ressentis une énorme solitude. «Comme le disait Jacques, on fait beaucoup d’activités en présentiel, mais aussi en virtuel pour les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux ou les personnes en régions, de renchérir Laurent (Roger) Bernier. C’est un bon moyen de briser leur isolement. Nous sommes ouverts à la fondation d’autres groupes qui rassemblent les gens qui sortent ainsi de leur quotidien, cela contribue, encore une fois, à briser l’isolement, cela aide à maintenir une certaine santé mentale [et même physique] et à socialiser avec d’autres personnes comme elles […]»

Donc ne pas oublier, cet événement de portes ouvertes de l’ARCG, le dimanche 16 octobre, de 14h à 16h 30, au Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, salle 200. À noter que pour les membres qui ne peuvent pas s’y rendre, un lien ZOOM sera disponible, en écrivant à [email protected] et le lien vous sera retourné par courriel.

Toutes les infos sur : https://www.arcmontreal.org