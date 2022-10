Hôtel Nomad, inspirante adresse déco

Connaissez-vous l’Hôtel Nomad à Québec ? Cet établissement repris et rénové de fond en comble par Olivier & Romuald les propriétaires des lieux depuis 2013, offre à ses visiteurs une expérience déco réellement différente, alliant le beau, le confort, l’aspect pratique et le respect du bâtiment d’origine datant de 1876.



Ici pas de copie, uniquement des originaux, dont beaucoup ont été achetés ou chinés au gré des voyages des propriétaires à travers le Monde. Vous trouverez aussi des meubles fabriqués par des artisans du Québec, ainsi que des pièces d’édition (Kartell, Herman Miller, Vitra, Artemide, Pablo Designs…) de luminaires et meubles créés par des designers de renoms (Eames, Panton, Starck, Magistretti, Massonnet…). Côté matière, honneur au naturel comme le bois franc, le lin, le marbre, et même à la soie utilisée à profusion dans ’habillage des fenêtres de la grande Suite de l’établissement.



Côté source d’inspiration et d’imagination, on peut dire que les maitres des lieux n’en manquent pas et ne se mettent aucune barrière. Si chacune des seize chambres est différente des autres, il existe cependant un fil conducteur à travers chacune des catégories.



Des chambres « standard », pas si standards que ça. Depuis 2021, c’est dans une ambiance très Jungle, que ces petites chambres, avec terrasses privatives sur les toits en été, reçoivent les amoureux en « cavale ». Ambiance chaleureuse, gaie, confortable et tendance, ces chambres sont le terrain jeux des propriétaires qui n’hésitent pas à en changer la décoration fréquemment… 4 fois en 9 ans rien que ça !



Les sept chambres thématiques, ont été pensées soit pour mettre en valeur des éléments architecturaux d’origine (boiseries, plafond à caissons, large ouvertures) soit en hommage à des thèmes chers aux propriétaires (la nature, la conquête spatiale, les cabinets de curiosité ou l’univers des voyages maritimes). Noire, blanche, bleu, poudrée, il y en a pour tous les goûts et selon nos sources 2023 réserve une belle surprise.



Les suites juniors (avec lit King), célèbrent quant à elles l’univers du luxe à la française et en particulier celui de trois célèbres maisons de couture. Hermès et son univers équin, Dior avec ses défilés et chapeaux, et Chanel avec un focus particulier sur l’ambiance chic et sobre de la marque. Dans ces suites on retrouve l’univers chromatique, les matières, les motifs propres à chacune de ces maisons ainsi que des accessoires et pièces iconiques mise en scène comme autant d’objets de décoration.

Les suites juniors (deux lits queen), sont un voyage dans les sixties et seventies. La première de ces deux suites, dans les tons blanc et orange vous propulse dans le Space Age cher à Stanley Kubrik. Ici, la nuit venue d’immenses rideaux de lin à motif rond orange réchauffe l’atmosphère et vous enveloppe sous la bienveillance souriante d’Audrey Hepburn, tout de Courrèges vêtue. La seconde vous transporte au cœur du film James Bond contre Dr. No. Murs en panneau de bois ou d’un vert profond, rideaux de velours or, cuir fauve, jeux de lumières savamment étudié… effet wow garanti.



La suite Florence Adelaïde White, ou quand l’espace devient luxe. 500 pieds carrés, douze pieds de hauteur sous plafond, un espace détente, un espace bureau et un espace lecture avec une lounge chair installée dans un bow-window avec vue sur le St-Laurent. Côté éclairage, un lustre type spoutnik de plusieurs centaines de cristaux surplombe un imposant lit King avec tête de lit capitonnée faite sur mesure. La salle de bain est à l’échelle du reste, puisqu’elle a été installée dans une ancienne chambre à coucher. Bain sur pieds avec vue (classée parmi les plus belles baignoires d’hôtel avec vue de la province, si si ce classement existe!), douche à l’italienne, lavabo double installé dans une cheminée, lustre et luminaires à pampilles, céramiques italiennes et plancher chauffant transforment cette pièce en but de voyage à part entière.



Certains se seraient arrêtés là, mais pas Romuald et Olivier, une fois les chambres décorées ils ont pris d’assaut les espaces publics afin que leurs hôtes s’en mettent plein les yeux, y compris quand ils sont dans les couloirs et les parties communes. A chaque étage son ambiance. Un vestibule décoré selon les codes mid-century vous attend à l’entresol; au rez-de-chaussée vous trouverez installé dans une grande pièce à la cheminée imposante et aux moulures hallucinantes un lounge avec des meubles de designers, Eames, Starck, baigné de lumière et survolé par un étonnant lustre nuage; une

ambiance plus feutrée et littéraire vous attend au premier et enfin au dernier étage vous serez accueillis par une banquette « volante » du 18e siècle semblant vouloir s’échapper du cadre ou elle est emprisonnée.



Fans de design minimaliste passez votre chemin cette adresse n’est pas pour vous, mais si vous avez l’esprit de curiosité et un certain goût pour l’éclectisme un séjour à l’hôtel Nomad Québec s’impose. Que ce soit pour célébrer un évènement, chercher de l’inspiration ou juste faire plaisir ou vous faire plaisir, il y a des chambres et des forfaits à tous les prix; il parait même que si vous venez de notre part les proprios pourraient vous proposer une visite guidée. Enfin, ce qui ne gâche rien Hôtel Nomad est membre de Tourisme Durable Québec et est certifié entreprise carboneutre depuis 2021 avec pour objectif de devenir Zéro Émission à l’horizon 2027. Bon voyage déco.



INFOS : Hôtel Nomad Québec

15 Avenue Ste-Geneviève, Québec, QC, G1R 4A8, Canada

+1 418 694 1884 – [email protected] – www.hotelnomad.ca

