L’agenda QUEER de Fugues de mai 2026 : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Vendredi 8 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 La Maison suspendue de Michel Tremblay La maison suspendue de Michel Tremblay. Mise en scène Jean-François Quesnel. Résumé : Un couple, Jean-Marc et Mathieu, vient passer ses vacances d’été avec le fils de ce dernier, Sébastien, 11 ans, dans un chalet des Laurentides, autrefois maison familiale. En ouvrant la porte, Jean-Marc retrouve ses racines. La maison de 1910 vibre à nouveau aux accents du conteur Josaphat-le-violon et aux anxiétés de sa compagne et sœur Victoire, qui ne veut pas partir pour la ville afin d’éviter à leur fils Gabriel de grandir loin de la nature. La maison de 1950 tremble sous les affrontements d’Édouard, qui accepte de vivre sa marginalité sexuelle à l’aide du rêve, et de sa sœur Albertine, qui refuse l’imaginaire dans sa vie. Jean-Marc arrivera à réconcilier le passé familial et sa nouvelle famille.à La Comédie de Montréal le 7-8-9 mai 2026 !! Achetez vos billets maintenant.

👑 Vendredi FOU avec SELMA GHAD, Demone Lestrange et Sarah Winters au Bar Le Cocktail à 21h30.

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🥳 Evil Femme Night avec DJ Chucky, Club DD’s

🎥 Projection de Montréal, ma belle, de Xiaodan He avec Joan Chen, Cinéma Public

🥳 SAT x Mutek avec Alva Noto et Myriam Bleau, SAT

🎭 Wow Show édition Drag + anniversaire de Timothy Toxic avec Charlot Bean, Goblin Harlequin, Léon Thotski et Kitty Catcher, Bar le Jockey

🎱 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

🎭 A Night of Haha’s and Tata’s avec Lucy Gervais, Charli Deville, Satin Simone, Sasha Désir et Sara Meleika, The Wiggle Room

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



Samedi 9 mai 2026

🕺 Vous l’avez demandé? C’est le retour de la fameuse . Le vestiaire sera ouvert pour l’occasion. Flávio s’occupera de l’atmosphère musicale.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 La Maison suspendue de Michel Tremblay La maison suspendue de Michel Tremblay. Mise en scène Jean-François Quesnel. Résumé : Un couple, Jean-Marc et Mathieu, vient passer ses vacances d’été avec le fils de ce dernier, Sébastien, 11 ans, dans un chalet des Laurentides, autrefois maison familiale. En ouvrant la porte, Jean-Marc retrouve ses racines. La maison de 1910 vibre à nouveau aux accents du conteur Josaphat-le-violon et aux anxiétés de sa compagne et sœur Victoire, qui ne veut pas partir pour la ville afin d’éviter à leur fils Gabriel de grandir loin de la nature. La maison de 1950 tremble sous les affrontements d’Édouard, qui accepte de vivre sa marginalité sexuelle à l’aide du rêve, et de sa sœur Albertine, qui refuse l’imaginaire dans sa vie. Jean-Marc arrivera à réconcilier le passé familial et sa nouvelle famille.à La Comédie de Montréal le 7-8-9 mai 2026 !!Achetez vos billets maintenant.

🥳 Samedi sapphique avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga, Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

⚢ Queen & Queer : Intersection, fête dansante avec sons afro-latin-arabes avec DJ Karyen, Rou-H et DJ Nath, La Sala Rossa

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

🎤 QueerKaraokeMTL tient une soirée drag avec Nyx Tamére, Bar Milton-Parc

🥳 Rave Shrek Montréal, Cabaret Berlin

Dimanche 10 mai 2026

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Brunch aux Folles avec Misty Waterfalls, Marla Deer et Lady Boom Boom, Social Verdun

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🤣 Queer Laughs avec Raquel Maestre, Sara Meleika, Alex Griffith et Rose-Ingrid Benjamin, BMP Co-Op

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Cabaret d’appréciation des mères et gardiens de Linda Belcher avec Butterfly, Enshantay, Flame Fatale, Moonshine Sunshine, Rosie Bourgeoisie et Olivia Killjoy, The Wiggle Room

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Lundi 11 mai 2026

😂 Jeu-questionnaire gay animé par Adam Capriolo, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 12 mai 2026

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

Mercredi 13 mai 2026

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🏳️‍⚧️ Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

👑 Hommage à David Guetta avec Esirena, Lulu Shade, Jay Show, Serge La Draget Collin Your Mom, Cabaret Mado

👑 Tracy Trash’s Greatest Tits avec Tracy Trash, Cabaret Mado

🥳 Dollz Night, Club DD’s

🎨 Festival du college LaSalle organise le defile de mode Signature 2026, Grand Quai du Port de Montréal

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 14 mai 2026

🎥 Queer Cinema Club Montréal (QCCMTL) tient une projection de Notes on a Scandal, de Richards Eyre avec Judi Dench et Cate Blanchett, Cinéma du Parc

👑 Derek Wood présente Bromance avec Derek Wood, Johnny Jones, Walter Ego, Alastair Sin, Mortal Mess et Dorian Tension, Cabaret Mado

🤣 Montreal Indie Comedy Collective tient la soirée d’humour Gender is Funny: A Trans Comedy Show avec Raquel Maestre, Eve Parker Finley, Stéphanie Pelletier, Aloe Azimov, Uñas Escondidas, Max Jack-Monroe et Mitch Lum, Notre-Dame-des-Quilles

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎶 PinkPantheress avec Cece Natalie, L’Olympia

👑 Jeudi Double Drag avec Augusta Wind et Little Star, Club DD’s

Vendredi 15 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Vendredi FOU avec SELMA GHAD, Demone Lestrange et Sarah Winters au Bar Le Cocktail à 21h30.

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎥 Projection de Jennifer’s Body, de Karyn Kusama avec Megan Fox, Amanda Seyfried et Adam Brody, Cinéma du Parc

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

🎶 DJ V!A, Club DD’s

🎱 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 16 mai 2026

🎶 Visionnement de l’Eurovision 2026 au Bar Le COCKTAIL, en direct de Vienne. Animation, DJ, buffet, marchandise officielle de l’Eurovision à gagner, « bingo » pour mieux observer le concours… Remise d’une partie des profits à l’UNHCR. Emmenez vos habits et drapeaux du pays que vous soutenez! Venez entre amis.es car la musique nous unis! Pour vos billets (prévente 15$, 20$ à la porte), c’est ici : https://lpdv.co/75faa

🎶 After-Party Eurovision édition Nuit Blanche au Stud, de 22h samedi soir jusque’à 6h le dimanche matin.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 Queer Cruising avec DJ Phil McArr, Club DD’s



👑 Jimmy Moore incarne Britney, Tina, Shania, Mariah, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026, Violet Hour Book Club et Sapphic Arts et Lettres tiennent une discussion littéraire sur The History of a Difficult Child, de Mihret Sibhat, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie

🥳 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Hot Flash tiennent Hot Flash: Lit Match, un événement de jumelage littéraire suivi de la soirée dansante Hot Flash à thématique lesbo-centrée avec DJ MIM, Brasserie Beaubien

🥳 Reload | Dark Vibes avec DJ Draris et DJ Faith, Cabaret Berlin

🎥 Projection de Jennifer’s Body, de Karyn Kusama avec Megan Fox, Amanda Seyfried et Adam Brody, Cinéma du Parc

🎥 Projection de Lockjaw, de Sabrina Greco, en présence de la réalisatrice, Cinéma Public

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre

🥳 Glimmering Dolls présente Midnight Sun: 2016 Vibes Dance Party avec Gwine Stefani B2B AP Baby, l’idéal bar & contenus

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Dimanche 17 mai 2026

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Le 17 mai, on marche. Ensemble. La Fondation Émergence vous invite à la 3e édition de sa marche citoyenne, dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Date : 17 mai 2026. Départ de la marche à 13h, à la Place des Festivals (métro Place-des-Arts), Montréal. Dans un contexte marqué par une montée des discours haineux et des reculs de droits, il est plus important que jamais de se rassembler et d’occuper l’espace public. Cette année, l’Effet Allié est en marche. Parce qu’être allié·e, ce n’est pas seulement soutenir : Cc’est se lever, marcher et agir. Pourquoi participer? Parce que chaque présence compte. Parce que la visibilité fait une différence. Parce que le changement passe par l’action collective : https://tinyurl.com/marche17mai2026

👑 LES SUCCÈS OUBLIÉS – Édition LES MEILLEURS MOMENTS. La soirée spectacle LES SUCCÈS OUBLIÉS est de retour… et cette fois, on vous présente LES MEILLEURS MOMENTS ! Depuis ses débuts, cette série de spectacles connaît un succès incroyable à chaque édition. Et pour cette soirée spéciale, nous vous avons sélectionné les moments les plus marquants : rire, nostalgie et performances inoubliables seront au rendez-vous. De 18 h à 20 h au bar Le Cocktail. Retrouvez sur scène : Michel Dorion, Jean-Marc Reid, Chouchoune et Chibouki. Revivez les numéros qui vous ont fait rire, vibrer et chanter, dans une ambiance festive et pleine de souvenirs., Bar Le Cocktail dès 18h.

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

⚜️ EN FRANÇAIS S’IL VOUS PLAIT de retour pour une 2e édition au bar LE COCKTAIL! Le dimanche 17 mai 2026, préparez-vous à danser. “LA FIÈVRE FRANCOPHONE” C’est le retour de la nouvelle soirée dansante qui débarque au Bar le Cocktail… et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la deuxième édition ! De 21h jusqu’à la fermeture, le bar se transforme en immense piste de danse sur 2 étages. Oui, oui… DEUX ÉTAGES de pur plaisir musical ! Au programme : les plus grands succès francophones, des années 50 à aujourd’hui. DJ Benoît. Une ambiance survoltée. Que vous soyez nostalgique des classiques d’hier ou accro aux hits d’aujourd’hui, cette soirée est faite pour vous. ADMISSION GRATUITE !

👑 Les succès oubliés, les meilleurs moments avec Michel Dorion, Cabaret Mado

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🦹🏻‍♂️ M. Cuir Montréal à IML – Venez encourager Antoine avant son départ pour le International Mister Leather (IML). Le 24 mai Antoine représentera Montréal à la fameuse compétition de Chicago, au Bar Aigle Noir

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026, Violet Hour Book Club et Latintos en Montréal tiennent une discussion littéraire sur Antes que anochezca: autobiografía, de Reinaldo Arenas, Papeterie Café Nueva Era

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Lucioles et morilles tiennent une discussion littéraire sur Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent, de Martine Delvaux, Librairie n’était-ce pas l’été

🕹️ Montréal Gaymers tiennent leur soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🥳 Berlin Techno avec DJ Davidé, Mushin et EX030, Cabaret Berlin

🎥 Queer Cinema Club Montréal (QCCMTL) tiennent une projection de Moonlight, de Barry Jenkin avec Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders et Jharrel Jerome, Cinéma du Musée

🎥 Projection de Jennifer’s Body, de Karyn Kusama avec Megan Fox, Amanda Seyfried et Adam Brody, Cinéma du Parc

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Lundi 18 mai 2026

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Fierté littéraire tiennent une discussion littéraire sur Souterrain, de Valérie Bah, Maison Plein Cœur

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Gay Writes tiennent une discussion littéraire sur Prince Faggot, de Jordan Tannahill, Librairie Pulp Books & Café

🎶 Ashnikko avec Googly Eyes, MTELUS

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 19 mai 2026

👑 Mx. Mado 2026! Demi-Finale, Cabaret Mado

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Mes pants de queer tiennent une discussion littéraire sur Les passions du samedi, d’André Roy, Mes pants de queer

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Joie de livres tiennent une discussion littéraire sur Crash Test, d’Amy James, Joie de livres

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

Mercredi 20 mai 2026

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Deep Cuts avec David tiennent une discussion littéraire sur Love Letters, de Virginia Woolf et Vita Sackville-West, Librairie Saint-Henri Books

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Librairie Drawn & Quarterly’s Graphic Novel Book Club tiennent une discussion littéraire sur Firebugs, de Nino Bulling, Librairie Drawn & Quarterly

🎤 Karaoke, Club DD’s

🏳️‍⚧️ Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

🎨 @Hommehomo présente Drag & Draw, Bar Le Cocktail

Jeudi 21 mai 2026

👑 Telle mère, telle fille! avec Emma DéjàVu et Krystella Fame en hommage à Céline Dion, Barbara Streisand, Donna Summer, Cher, Christina Aguilera, Britney Spears et Lady Gaga, Cabaret Mado.

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Violet Hour Book Club tiennent une discussion littéraire sur The Good Arabs, d’Eli Tareq El-Bechelany Lynch, Argo Bookshop

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Romance Book Club tiennent une discussion littéraire sur You Should Be So Lucky, de Cat Sebastian, Librairie Pulp Books & Café

🥳 Unikorn Party, Club DD’s

🥳 Club SAT x EAF x Good Shows présente Moin et Sediment Club, SAT

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 22 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🩲 SOIRÉE SANS PANTALON au Bar Le Cocktail, dès 21h, en collaboration avec Armada par The Men’s Room.

🎶 POP Montréal coprésente One Man Show d’Elle Barbara, une expérience multisensorielle créée en collaboration avec Raja Feather Kelly, au Théâtre Outremont

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

🥳 Coyote Ugly Night avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

🥳 ALL NIGHT avec Mad Miran, Nosedrip et Dijipoune, SAT

🥳 LeLaLes: Fluid Love 爱的流动态 et Paifang Mtl présentent 522 : soirée sapphique asiatique, CJE Montréal Centre-Ville

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎥 Projection de Dry Leaf, d’Alexandre Koberidze, Cinéma Public

🎱 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 23 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

🎶 Le Monday Night Choir présente son concert de printemps « Homecoming », à l’église anglicane St. George’s

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Cercle de lecture tiennent une discussion littéraire sur Querelle de Roberval, de Kev Lambert, Arte & Farina

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Dick’s Lending Library tiennent une discussion littéraire sur Gendertrash from Hell, de Mirha-Sioleil Ross, Brique x Brique

🎶 DJs Buhbuhlo & Nath, Club DD’s

🥳 Jour des Goth avec Désordres Sonores, Kardec et Kvk, Cabaret Berlin

🏳️‍🌈 Chez Sappho organise l’événement lesbien Cozy Connections, Chez Sappho

🎥 Projection de L’année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais avec Delphine Seyrig et Giorgio Albertazzi, Cinéma du Musée



💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Dimanche 24 mai 2026

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🎭 Broadway Babies Cabaret, Club DD’s

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

👑 Monstruation avec Maya Iconique, Vee Vee Vergon, Infernal Desires, Vulverine, Drag Monkey et Soleil Levant, Café La Ligne Vert

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.



Lundi 25 mai 2026

😂 Jeu-questionnaire gay animé par Adam Capriolo, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 26 mai 2026

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

Mercredi 27 mai 2026

👑 Slayyyter Night avec Yikes Macaroni, Club DD’s

🏳️‍⚧️ Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

👑 La Petite Drag avec les drag queens du Cabaret Mado, Cabaret Mado

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 28 mai 2026

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » Baldwin and Buckley at Cambridge par Elevator Repair Service. Cambridge, 1965. Deux micros. Deux pupitres. Une joute verbale relevée oppose l’écrivain James Baldwin et l’intellectuel conservateur William F. Buckley Jr. L’un démonte le mythe du rêve américain, réalisé aux dépens des Noir·e·s. L’autre défend une société méritocratique, persuadé que les inégalités relèvent d’efforts individuels et non d’une histoire de domination. Deux visions du monde s’affrontent dans un débat rendu mythique par les images d’archives. La compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service (ERS) réactive mot pour mot ce duel d’idées comme un dispositif d’écoute active. Chaque phrase claque, chaque silence révèle la friction entre ce texte d’époque et un public d’aujourd’hui. Le langage devient terrain d’affrontement, mais aussi brèche où filtrent d’autres possibles, où se profile une maison à reconstruire… La parole n’est pas seulement citée : elle habite des corps au présent, électrise la salle et met en jeu une nation toujours convaincue de sa propre innocence. À la Cinquième Salle de la Place des Arts.

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » AUTOTHÉRAPIE de Mackenzy Bergile. Avec Autothérapie, le chorégraphe franco-haïtien Mackenzy Bergile entreprend un déboulonnage intérieur des « statues » qui façonnent son imaginaire. Ce solo ciselé se dévoile par « sessions » et par strates, de l’histoire coloniale aux trajectoires diasporiques contemporaines. Dans une puissante introspection chorégraphique, l’artiste interroge la transmission de mémoires incomplètes et la possibilité de les faire dialoguer, malgré les fractures. Inspiré par le spiralisme haïtien et nourri par une correspondance avec le grand poète Frankétienne, Mackenzy Bergile compose une œuvre faite de détours, de reprises et de transformations. La parole poétique rencontre une gestuelle hyperfluide, portée par sa « couleuvre vertébrale », technique qui fait du corps le lieu de passage d’une histoire mouvante. Yanvalou, Hip Hop et danse contemporaine s’entrechoquent dans un espace vivant, reconfiguré dans chacun des lieux où se dépose la pièce. Au Théâtre Prospéro.

🎭 Satanic Panic Burlesque avec Tristan Ginger, The Wiggle Room

👑 Jeudi Double Drag avec Augusta Wind et Little Star, Club DD’s

🥳 Jeudis Y2K, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🦹🏻‍♂️ Journée internationale de la masturbation, party privé présenté par Montréal JACKS. 18h30-22h00. Détails et RSVP: MontrealJacks.com

Vendredi 29 mai 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Amy Haze, Derek Wood, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi FOU avec SELMA GHAD, Demone Lestrange et Sarah Winters au Bar Le Cocktail à 21h30.

🥳 High Frequency avec DJ Buhbuhlo, Club DD’s

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎱 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » Baldwin and Buckley at Cambridge par Elevator Repair Service. Cambridge, 1965. Deux micros. Deux pupitres. Une joute verbale relevée oppose l’écrivain James Baldwin et l’intellectuel conservateur William F. Buckley Jr. L’un démonte le mythe du rêve américain, réalisé aux dépens des Noir·e·s. L’autre défend une société méritocratique, persuadé que les inégalités relèvent d’efforts individuels et non d’une histoire de domination. Deux visions du monde s’affrontent dans un débat rendu mythique par les images d’archives. La compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service (ERS) réactive mot pour mot ce duel d’idées comme un dispositif d’écoute active. Chaque phrase claque, chaque silence révèle la friction entre ce texte d’époque et un public d’aujourd’hui. Le langage devient terrain d’affrontement, mais aussi brèche où filtrent d’autres possibles, où se profile une maison à reconstruire… La parole n’est pas seulement citée : elle habite des corps au présent, électrise la salle et met en jeu une nation toujours convaincue de sa propre innocence. À la Cinquième Salle de la Place des Arts.



💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » AUTOTHÉRAPIE de Mackenzy Bergile. Avec Autothérapie, le chorégraphe franco-haïtien Mackenzy Bergile entreprend un déboulonnage intérieur des « statues » qui façonnent son imaginaire. Ce solo ciselé se dévoile par « sessions » et par strates, de l’histoire coloniale aux trajectoires diasporiques contemporaines. Dans une puissante introspection chorégraphique, l’artiste interroge la transmission de mémoires incomplètes et la possibilité de les faire dialoguer, malgré les fractures. Inspiré par le spiralisme haïtien et nourri par une correspondance avec le grand poète Frankétienne, Mackenzy Bergile compose une œuvre faite de détours, de reprises et de transformations. La parole poétique rencontre une gestuelle hyperfluide, portée par sa « couleuvre vertébrale », technique qui fait du corps le lieu de passage d’une histoire mouvante. Yanvalou, Hip Hop et danse contemporaine s’entrechoquent dans un espace vivant, reconfiguré dans chacun des lieux où se dépose la pièce. Au Théâtre Prospéro.

Samedi 30 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Amy Haze, Derek Wood, Celes et Nana, Cabaret Mado

🎶 Haute & Freddy, Le Studio TD

📚 Creative Writing Space organise un atelier d’écriture queer, Goethe-Institut Montréal

🤣 Tales of Gender Affirmation présentent New Faces: Trans Queer Comedy Showcase avec Aloe Azimov à l’animation, Cafee Eevee

🥳 Balls Deep Disco Montréal : Tank Tops ‘N Singlets, Cabaret Berlin

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » AUTOTHÉRAPIE de Mackenzy Bergile. Avec Autothérapie, le chorégraphe franco-haïtien Mackenzy Bergile entreprend un déboulonnage intérieur des « statues » qui façonnent son imaginaire. Ce solo ciselé se dévoile par « sessions » et par strates, de l’histoire coloniale aux trajectoires diasporiques contemporaines. Dans une puissante introspection chorégraphique, l’artiste interroge la transmission de mémoires incomplètes et la possibilité de les faire dialoguer, malgré les fractures. Inspiré par le spiralisme haïtien et nourri par une correspondance avec le grand poète Frankétienne, Mackenzy Bergile compose une œuvre faite de détours, de reprises et de transformations. La parole poétique rencontre une gestuelle hyperfluide, portée par sa « couleuvre vertébrale », technique qui fait du corps le lieu de passage d’une histoire mouvante. Yanvalou, Hip Hop et danse contemporaine s’entrechoquent dans un espace vivant, reconfiguré dans chacun des lieux où se dépose la pièce. Au Théâtre Prospéro.

🥳 DJ La Relève 2026 avec Crbn Fibr, Fygo, Mancini, Deep Shaw, Lady G G Love, G Net et Morelli, Sky

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » Baldwin and Buckley at Cambridge par Elevator Repair Service. Cambridge, 1965. Deux micros. Deux pupitres. Une joute verbale relevée oppose l’écrivain James Baldwin et l’intellectuel conservateur William F. Buckley Jr. L’un démonte le mythe du rêve américain, réalisé aux dépens des Noir·e·s. L’autre défend une société méritocratique, persuadé que les inégalités relèvent d’efforts individuels et non d’une histoire de domination. Deux visions du monde s’affrontent dans un débat rendu mythique par les images d’archives. La compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service (ERS) réactive mot pour mot ce duel d’idées comme un dispositif d’écoute active. Chaque phrase claque, chaque silence révèle la friction entre ce texte d’époque et un public d’aujourd’hui. Le langage devient terrain d’affrontement, mais aussi brèche où filtrent d’autres possibles, où se profile une maison à reconstruire… La parole n’est pas seulement citée : elle habite des corps au présent, électrise la salle et met en jeu une nation toujours convaincue de sa propre innocence. À la Cinquième Salle de la Place des Arts.

🥳 Fantasy Saturday avec DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

Dimanche 31 mai 2026

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🎭 The Doll House présente Rebel Girls: An All-Trans Femme Burlesque Show, The Wiggle Room

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » AUTOTHÉRAPIE de Mackenzy Bergile. Avec Autothérapie, le chorégraphe franco-haïtien Mackenzy Bergile entreprend un déboulonnage intérieur des « statues » qui façonnent son imaginaire. Ce solo ciselé se dévoile par « sessions » et par strates, de l’histoire coloniale aux trajectoires diasporiques contemporaines. Dans une puissante introspection chorégraphique, l’artiste interroge la transmission de mémoires incomplètes et la possibilité de les faire dialoguer, malgré les fractures. Inspiré par le spiralisme haïtien et nourri par une correspondance avec le grand poète Frankétienne, Mackenzy Bergile compose une œuvre faite de détours, de reprises et de transformations. La parole poétique rencontre une gestuelle hyperfluide, portée par sa « couleuvre vertébrale », technique qui fait du corps le lieu de passage d’une histoire mouvante. Yanvalou, Hip Hop et danse contemporaine s’entrechoquent dans un espace vivant, reconfiguré dans chacun des lieux où se dépose la pièce. Au Théâtre Prospéro.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » Baldwin and Buckley at Cambridge par Elevator Repair Service. Cambridge, 1965. Deux micros. Deux pupitres. Une joute verbale relevée oppose l’écrivain James Baldwin et l’intellectuel conservateur William F. Buckley Jr. L’un démonte le mythe du rêve américain, réalisé aux dépens des Noir·e·s. L’autre défend une société méritocratique, persuadé que les inégalités relèvent d’efforts individuels et non d’une histoire de domination. Deux visions du monde s’affrontent dans un débat rendu mythique par les images d’archives. La compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service (ERS) réactive mot pour mot ce duel d’idées comme un dispositif d’écoute active. Chaque phrase claque, chaque silence révèle la friction entre ce texte d’époque et un public d’aujourd’hui. Le langage devient terrain d’affrontement, mais aussi brèche où filtrent d’autres possibles, où se profile une maison à reconstruire… La parole n’est pas seulement citée : elle habite des corps au présent, électrise la salle et met en jeu une nation toujours convaincue de sa propre innocence. À la Cinquième Salle de la Place des Arts.

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

Lundi 1er juin 2026

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

Mardi 2 juin 2026

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

Mercredi 3 juin 2026

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🏳️‍⚧️ Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

Jeudi 4 juin 2026

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

🎭 Au FTA du 4 au 6 juin – » The Romeo de Trajal Harrell. Une cérémonie venue d’un autre temps, belle et étrange, se déroule dans un décor diaphane et somptueux. Entouré de 12 interprètes éblouissant·e·s, le grand Trajal Harrell revient au FTA avec une danse fictive qui, dit-on, se serait transmise de génération en génération. Ainsi, le « Romeo » traverse le temps pour se rendre jusqu’à nous. Une danse que tout le monde connaît, même si personne ne sait d’où elle vient. Une danse de la nuit des temps qui sera encore là demain. Dans un long défilé, un foisonnement de personnages et de costumes se succèdent, formant un chœur hétéroclite, uni par cette danse qui brouille les frontières, mêle les origines, confond les époques. Au fil d’une traversée musicale exaltante, le chorégraphe états-unien convie la légèreté d’Isadora Duncan, le tragique du butō et la fougue du voguing. Une ode voluptueuse à la liberté ! Au Théâtre Jean-Duceppe.

🎉 Les 45 ans du Normandie : Du 4 au 7 juin 2026, le bar le Normandie célèbre un anniversaire exceptionnel — 45 ans de rencontres, de souvenirs, de musique et de soirées inoubliables au cœur de Montréal. Joignez-vous à nous pour quatre jours de festivités mémorables, Au programme : ambiance festive, retrouvailles, surprises, bouchées, BBQ, Karaoké et bien sûr, tout ce qui fait l’âme du Normandie depuis 1981. Que vous soyez un habitué de longue date ou un nouveau visage, venez lever votre verre avec nous et célébrer cette belle histoire qui continue de s’écrire grâce à vous. 45 ans de passion, et ce n’est que le début ! On vous attend en grand nombre pour faire vibrer le Normandie comme jamais auparavant !

Vendredi 5 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

🎭 Au FTA du 4 au 6 juin – » The Romeo de Trajal Harrell. Une cérémonie venue d’un autre temps, belle et étrange, se déroule dans un décor diaphane et somptueux. Entouré de 12 interprètes éblouissant·e·s, le grand Trajal Harrell revient au FTA avec une danse fictive qui, dit-on, se serait transmise de génération en génération. Ainsi, le « Romeo » traverse le temps pour se rendre jusqu’à nous. Une danse que tout le monde connaît, même si personne ne sait d’où elle vient. Une danse de la nuit des temps qui sera encore là demain. Dans un long défilé, un foisonnement de personnages et de costumes se succèdent, formant un chœur hétéroclite, uni par cette danse qui brouille les frontières, mêle les origines, confond les époques. Au fil d’une traversée musicale exaltante, le chorégraphe états-unien convie la légèreté d’Isadora Duncan, le tragique du butō et la fougue du voguing. Une ode voluptueuse à la liberté ! Au Théâtre Jean-Duceppe.

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

👑 Vendredi FOU avec SELMA GHAD, Demone Lestrange et Sarah Winters au Bar Le Cocktail à 21h30.

Samedi 6 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

🎭 Au FTA du 4 au 6 juin – » The Romeo de Trajal Harrell. Une cérémonie venue d’un autre temps, belle et étrange, se déroule dans un décor diaphane et somptueux. Entouré de 12 interprètes éblouissant·e·s, le grand Trajal Harrell revient au FTA avec une danse fictive qui, dit-on, se serait transmise de génération en génération. Ainsi, le « Romeo » traverse le temps pour se rendre jusqu’à nous. Une danse que tout le monde connaît, même si personne ne sait d’où elle vient. Une danse de la nuit des temps qui sera encore là demain. Dans un long défilé, un foisonnement de personnages et de costumes se succèdent, formant un chœur hétéroclite, uni par cette danse qui brouille les frontières, mêle les origines, confond les époques. Au fil d’une traversée musicale exaltante, le chorégraphe états-unien convie la légèreté d’Isadora Duncan, le tragique du butō et la fougue du voguing. Une ode voluptueuse à la liberté ! Au Théâtre Jean-Duceppe.

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

Dimanche 7 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

🎭 Au FTA du 7, 8 et 9 juin – » Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño. Dans la culture Binnizá au Mexique, la conception des genres transgresse les structures patriarcales et binaires. Parmi les multiples possibles figurent les muxes. Cette identité ancestrale qu’incarne l’artiste Lukas Avendaño, dans la vie comme dans son œuvre, est au cœur d’un requiem si singulier et poignant qu’il voyage à la rencontre des publics depuis plus d’une décennie, avec la même curieuse pertinence. Du mariage aux funérailles en passant par un rituel de guérison, Avendaño se livre à une cérémonie flamboyante pour exalter la subjectivité muxe. Manifestations typiques de syncrétisme culturel, les gestes, les objets et les danses convoquées par l’artiste et anthropologue demeurent toujours vivants et percutants dans l’isthme de Tehuantepec. Or, leurs racines occidentales sont déjouées par ce corps mésoaméricain qui les sublime et les transforme. Généreuse et joueuse, une œuvre qui nous inclut et nous emporte. Au Théâtre Centaur.

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

Lundi 8 juin 2026

🎭 Au FTA du 7, 8 et 9 juin – » Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño. Dans la culture Binnizá au Mexique, la conception des genres transgresse les structures patriarcales et binaires. Parmi les multiples possibles figurent les muxes. Cette identité ancestrale qu’incarne l’artiste Lukas Avendaño, dans la vie comme dans son œuvre, est au cœur d’un requiem si singulier et poignant qu’il voyage à la rencontre des publics depuis plus d’une décennie, avec la même curieuse pertinence. Du mariage aux funérailles en passant par un rituel de guérison, Avendaño se livre à une cérémonie flamboyante pour exalter la subjectivité muxe. Manifestations typiques de syncrétisme culturel, les gestes, les objets et les danses convoquées par l’artiste et anthropologue demeurent toujours vivants et percutants dans l’isthme de Tehuantepec. Or, leurs racines occidentales sont déjouées par ce corps mésoaméricain qui les sublime et les transforme. Généreuse et joueuse, une œuvre qui nous inclut et nous emporte. Au Théâtre Centaur.

Mardi 9 juin 2026

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

🎭 Au FTA du 7, 8 et 9 juin – » Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño. Dans la culture Binnizá au Mexique, la conception des genres transgresse les structures patriarcales et binaires. Parmi les multiples possibles figurent les muxes. Cette identité ancestrale qu’incarne l’artiste Lukas Avendaño, dans la vie comme dans son œuvre, est au cœur d’un requiem si singulier et poignant qu’il voyage à la rencontre des publics depuis plus d’une décennie, avec la même curieuse pertinence. Du mariage aux funérailles en passant par un rituel de guérison, Avendaño se livre à une cérémonie flamboyante pour exalter la subjectivité muxe. Manifestations typiques de syncrétisme culturel, les gestes, les objets et les danses convoquées par l’artiste et anthropologue demeurent toujours vivants et percutants dans l’isthme de Tehuantepec. Or, leurs racines occidentales sont déjouées par ce corps mésoaméricain qui les sublime et les transforme. Généreuse et joueuse, une œuvre qui nous inclut et nous emporte. Au Théâtre Centaur.

Mercredi 10 juin 2026

🥳 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

Jeudi 11 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 13 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 14 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 15 juin 2026

Mardi 16 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026

🥳 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

Jeudi 18 juin 2026

Vendredi 19 juin 2026

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 20 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 21 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 22 juin 2026

Mardi 23 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026

Vendredi 26 juin 2026

Samedi 27 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 29 juin 2026

Mardi 30 juin 2026

Mercredi 1 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026

Samedi 4 juillet 2026

🦹🏻‍♂️ RUBBER LOUNGE – soirée où le latex et le PVC sont à l’honneur! Station de polissage à contribution volontaire pour financer les prochains voyages de Latex MTL 2025. Que vous soyez un adepte du latex ou simplement curieux de découvrir cet univers venez socialiser avec la communauté rubber 2SLGBTQIA+. Dress code: Latex, PVC ou vinyle. En collaboration avec le Club Phoenix de Montréal, dès 20 h, au Bar Aigle Noir.

Dimanche 5 juillet 2026

Lundi 6 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026

Mardi 8 juillet 2026

Mardi 9 juillet 2026

Mardi 10 juillet 2026

Mardi 11 juillet 2026

Mardi 12 juillet 2026

Mardi 13 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026

Vendredi 17 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026

Dimanche 19 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026

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