Place au choc des générations à RuPaul’s Drag Race All Stars 11 (Ep.1)

La 18e saison régulière de RuPaul’s Drag Race vient de se terminer et voici déjà la 11e édition All Stars dans un format de tournoi éliminatoire. Alors que les 18 reines en lice sont séparées en trois groupes, le premier a donné un aperçu du choc générationnel qui opposera des vétéranes (le mot est faible) et des jeunes pousses! Attention : divulgâcheurs à venir!

Mémorable reine de la saison 16, gagnante du Lalaparuza et récente survivante d’un accident, Morphine Love Dion est apparue en jolie coccinelle.

Un virus en format humain a suivi, quand Lucky Starzzz a fait son entrée. Première concurrente éliminée de la saison 17, elle possède une originalité maximaliste qui marque les esprits.

Mystique Summers est arrivée avec une robe blanche et orange qui semblait sortie d’une malle poussiéreuse. Celle qui a fait sa marque dans la saison 2 en se chicanant avec Morgan McMichaels et en lançant la réplique « Bitch I’m from Chicago » revient à la charge avec plus de 200 livres en moins.

Évidemment, la production a invité Morgan a faire partie du même groupe. Avec son visage refait, comme une matante qui essaye fort d’avoir l’air sexy, la vétérane nous a offert un magnifique look et des blagues grivoises comme les drags dont le répertoire humoristique est limité.

À l’autre bout du spectre créatif, on retrouve la jeune Dawn, créature elfique tout de rose vêtue, qui a manqué d’audace durant la saison 16.

Le glamour est apparu sous les traits d’A’Keria C. Davenport. Celle qui avait refusé la rédemption offerte après son élimination hâtive lors d’All Stars 6 cherche maintenant à redorer son blason.

RAPPEL DES RÈGLES

Chaque semaine, les reines tenteront de s’inscrire au pointage : deux points en finissant dans le top 2 et 1 point supplémentaire en gagnant le lipsync, alors que les autres reines auront 1 point à remettre à une concurrente. Contrairement à la saison précédente, seules les deux meilleures de chaque groupe avanceront en demi-finales.

Dans l’atelier, on a vu Morgan et Mystique se réconcilier devant la caméra… pour le moment. Morphine a dit qu’elle était terrifiée par le talent d’A’Keria.

On a compris que Lucky et Morphine, originaires de Miami, ne s’aiment pas beaucoup.

Mystique et Dawn ont évoqué le clash des générations. Bien sûr, il n’a pas fallu de temps avant que Dawn tente de diminuer la concurrence, sans réussir à cacher toute son insécurité.

DÉFI DU JOUR



Dans le but d’épater les juges, les six reines devaient écrire un couplet et offrir une performance de groupe sur la chanson Break Dancing 2 Electric Rugaloo. Quand est venu le temps de chorégraphier le tout, les reines se sont tournées vers Morphine, la seule réellement douée pour mener les troupes, mais Morgan étant Morgan, elle a tenté de tout contrôler avec une attitude peu agréable, pendant que Mystique se retenait de réagir fort pour que les filles l’aiment et lui donnent des points plus tard.

Devant Michelle Visage, RuPaul, Law Roach et La Toya Jackson, le sextet est apparu sur scène. A’Keria a été solide. Dawn a offert un super rap, même si sa danse était paresseuse. Lucky a tenté un look qui n’était pas celui d’une créature et on la sentait ralentie par ses doutes.

Morgan a donné une forte performance, démontrant que la vieille est encore capable. Morphine était bonne, sans être à la hauteur de sa réputation. Mystique bougeait à peine et elle manquait à ce point de charisme qu’on voudrait la retourner dans sa boîte.

CATEGORY IS : « La Toya’s R Us»

Dans un défilé inspiré des looks de la sœur de Michael, A’Keria est apparue dans une sublime robe de couleur bronze et doré, avec une immense perruque afro et un gros nœud papillon sur la poitrine.

Dawn était absolument magnifique dans un look orangé burlesque et sexy.

Lucky a déçu avec une petite robe simple et un maquillage très laid, loin de son style habituel.

Morgan était fort jolie avec son justaucorps beige et blanc plein de pierres et sa cape en fourrure et plumes rouges.

Morphine avait l’air de Cléopâtre au pays des drag queens avec son splendide costume.

Mystique est arrivée avec une robe brune et rose d’une tristesse désolante.

RÉSULTATS

Morgan et Dawn ont fini dans le top 2, l’aînée a gagné le lipsync et nous verrons les autres points distribués dans le prochain épisode… déjà disponible en ligne.