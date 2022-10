Assistez à cette toute première édition des conférences Les Affaires dédiée à l’importance d’un leadership inclusif pour encourager une culture inclusive axée sur le sentiment d’appartenance. La conférence Leadership inclusif | Favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion en milieu de travail s’adresse à tout dirigeant, gestionnaire ou professionnel souhaitant s’inspirer de solutions concrètes ou en savoir davantage sur les meilleures pratiques et tendances en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en milieu de travail.



Une conférence présentée en collaboration avec le Mouvement Desjardins

Chez Desjardins, on reconnait qu’une organisation pleinement inclusive est une richesse. C’est une question de valeurs et de convictions inscrites dans l’histoire et l’ADN de cette coopérative. À cet effet, ils ont pris un engagement afin d’accueillir chaque personne, la considérer pour ce qu’elle est, s’enrichir de sa différence, la valoriser pour celle-ci et lui garantir le même traitement.

Créer un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif permet de mieux répondre aux besoins des membres, de la clientèle, des équipes et des communautés. Ils veulent être le reflet de notre société en mettant en valeur les différentes facettes de la richesse humaine, et pour que chaque personne ait la certitude d’être accueillie chez Desjardins pour qui elle est, dans toute son entièreté.

Desjardins s’est engagé publiquement dans une démarche rigoureuse pour intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) à travers toute l’organisation et être reconnu comme un employeur bienveillant et inclusif. Cette démarche s’inscrit à la fois dans les pratiques de gestion des personnes, les pratiques d’affaires et les pratiques d’impact social. Pour les membres et les clientèles, cela signifie qu’ils déploient tous les efforts pour les aider à réaliser leurs rêves et les accompagner dans le développement de leur autonomie financière nonobstant leur genre, âge, origine, culture, expérience, capacités, orientation sexuelle et niveau social.

Une gouvernance renforcée a été mise en place pour aligner les efforts en matière d’EDI à l’échelle du Mouvement (expérience membre et clientèle, expérience pour le personnel, programme pour les fournisseurs, etc.).



« Bien qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, je suis heureuse de voir tout le chemin déjà sillonné à l’aide des membres du Bureau Équité, Diversité et Inclusion, des partenaires de chacun des secteurs du Mouvement Desjardins, de leurs différents comités et de la gouvernance en place. Et je suis confiante que notre coopérative continuera d’évoluer et de créer de meilleurs espaces tant à l’interne que pour nos membres et nos clientèles, avec la volonté de créer une société toujours plus inclusive. »



— Salwa Salek, Cheffe Équité, Diversité et Inclusion au Mouvement Desjardins

Dans cette optique, ils ont donc choisi de s’allier à la journée de conférences organisée par Les Affaires et dédiée à l’importance d’un leadership inclusif pour encourager une culture axée sur le sentiment d’appartenance. Vous êtes invité.e.s à venir à grand nombre écouter vous partager leur vision, leurs apprentissages et leurs expériences positives.





CONFÉRENCE | Leadership inclusif | Favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion en milieu de travail

Le mercredi 9 novembre 2022 | de 8h30 à 16h | au Centre Sheraton Montréal,

1201 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 2L7

