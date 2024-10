Avancer ensemble vers des organisations plus inclusives

Les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion sont au cœur des activités de Desjardins. Car une coopérative appartient d’abord à ses membres, sans exception, tels qu’ils, qu’elles ou qu’iels sont. Voici quelques bonnes pratiques que vous pouvez encourager votre environnement professionnel à adopter.

Offrir un régime d’assurances collectives adapté aux différentes réalités

La valeur de chaque membre de votre équipe est précieuse. La stabilité et la paix d’esprit que procure un régime d’assurance collective sont des critères qui pourraient être considérés en recherche d’emploi, après un salaire concurrentiel et la flexibilité d’horaire.

La couverture proposée doit prendre en considération que les besoins individuels en soins de santé varient en fonction d’une foule de facteurs, dont l’âge, le statut familial, le niveau d’activité physique – de même que l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Voici deux exemples d’offres adaptées à des défis courants au sein de la communauté LGBTQ+ :

Focus famille

Un couple de même sexe, des personnes transgenres et un parent célibataire doivent aussi avoir la possibilité de fonder ou d’agrandir leur famille. Desjardins Assurances répond à ce besoin avec son programme Focus famille qui offre la couverture complète et inclusive de certains frais lors des démarches de fertilité. Les futurs parents peuvent également bénéficier d’un accompagnement sur mesure tout au long de leur projet de vie.

Affirmation de genre

Une personne qui éprouve une détresse importante car son identité de genre ressentie ne correspond pas au sexe assigné à la naissance pourrait vouloir se tourner vers des interventions médicales pour se sentir bien dans sa peau. Cette démarche est propre à chaque individu. L’offre Affirmation de genre par Desjardins Assurances, qui est complémentaire à la couverture des régimes publics, prévoit le remboursement de divers frais admissibles, tels que la chirurgie de la pomme d’Adam et l’épilation au laser.

Soutenir les membres de votre équipe lors de leur démarche d’affirmation de genre

Il faut souvent des mois, voire des années, pour réaliser tous les changements souhaités et les procédures médicales d’une démarche d’affirmation de genre pour les personnes trans qui iront de l’avant avec des changements ou procédures médicales. Lorsque quelqu’un au sein de votre équipe entreprend ce long parcours, allégez son quotidien en collaborant sur un plan de transition en milieu de travail.

Ce document sera appelé à évoluer en cours de route, mais devrait prévoir tous les changements de nom ou de pronom à effectuer (ex. : adresse courriel, service de paie, porte-nom, etc.) et une date à partir de laquelle la personne se présentera sous son identité affirmée. Suivez le rythme de la personne, sans brusquer les choses ou lui imposer un échéancier. Celle-ci doit demeurer seule maîtresse de la vitesse à laquelle elle souhaite effectuer (ou non) des changements.

«Mettez de l’avant un autocollant ou un drapeau arc-en-ciel pour exprimer votre soutien à la communauté LGBTQ+. Accompagnez ce symbole d’actions concrètes…»

Porter une attention particulière aux pronoms

Dire « monsieur » au lieu de « madame » à quelqu’un qui s’identifie en tant que femme s’avère blessant, même si c’est non intentionnel. En cas de doute sur l’identité de genre d’une personne, amorcez vos interactions en utilisant un langage neutre ou demandez-lui simplement comment vous adresser à elle.

Encouragez vos collègues à indiquer leur choix de pronom dans leur signature courriel, sur leur carte de visite et sur leur badge d’identification. L’adoption généralisée de cette pratique – qui est courante chez Desjardins – aide à éviter l’isolement des personnes trans et renforce un climat de respect.

Afficher vos couleurs

Mettez de l’avant un autocollant ou un drapeau arc-en-ciel pour exprimer votre soutien à la communauté LGBTQ+. Accompagnez ce symbole d’actions concrètes, comme le soutien à des événements majeurs tels que la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Il est aussi possible de mettre sur pied un comité équité diversité et inclusion (EDI), organiser des événements de sensibilisation et du mentorat inclusif. Vous pouvez aussi offrir des formations sur la diversité et l’inclusion, comme le fait Desjardins avec les partenaires tels que la Fondation Émergence et Fierté au Travail Canada. Diffusez vos offres d’emploi dans des réseaux professionnels spécialisés, comme QueerTech, en précisant que votre organisation valorise la diversité et l’inclusion.

Être à l’écoute

Le mot le dit : la diversité est diversifiée. Encouragez la curiosité et l’envie d’en apprendre davantage sur les moindres nuances de la communauté LGBTQ+ au sein de votre organisation. Mais acceptez aussi qu’il est impossible de tout savoir, que chaque individu est unique et que sa réalité l’est tout autant. Cultivez l’humilité et l’ouverture d’esprit en vous renseignant auprès de la personne elle-même. Comment souhaite-t-elle être appelée ? Quels sujets préfère-t-elle ne pas aborder ? D’humain à humain, il y a toujours moyen de se parler et de faire preuve de bienveillance.

Découvrez comment Desjardins célèbre l’équité, la diversité et l’inclusion

https://www.desjardins.com