Le Village prend ses quartiers d’hiver

Comme chaque année, le Village s’est doté de décorations pour apporter un peu de lumière, de chaleur et de soleil pendant les mois les plus froids.



Pour la directrice générale de la SDC du Village, Gabrielle Rondy, l’hiver est une occasion sans cesse renouvelée de contribuer à une identité visuelle et symbolique forte pour le Village, et l’installation des tubulaires en est l’une des pièces maitresses chaque année. « Cet hiver, nous avons choisi de donner un second souffle à l’exposition à ciel ouvert “Fières couleurs”, d’abord installée pour la saison 2020-2021. Rappelons-nous, à la seconde où nous avons posé le dernier tubulaire, c’était le retour des mesures sanitaires. Confinement, couvre-feu et fermeture des commerces se sont succédé, désertant le Quartier de ses passant.e.s et visiteur.euse.s. Ce projet porteur pour nos communautés n’a donc pas pu rayonner autant qu’il aurait dû », explique Gabrielle Rondy.



Le thème de cette seconde édition est très rassembleur pour le Village, puisque l’exposition célèbre les différents drapeaux qui symbolisent chaque composante de la diversité sexuelle et de genre, allant du tout premier drapeau arc-en-ciel de 1978 à ceux qui ont suivi. En tout, 148 tubulaires illuminés ornent la rue Sainte-Catherine Est entre les rues Berri et Cartier. « Avec cette véritable exposition à ciel ouvert, on souhaitait contribuer à notre devoir de mémoire, tout en rendant visibles dans l’espace public des identités souvent moins connues et pourtant bien présentes dans nos communautés. Les tubulaires constituent en quelque sorte une ligne du temps de nos luttes depuis une cinquantaine d’années. On aimait aussi l’idée de bâtir des ponts entre un passé toujours actuel et un avenir à construire toustes ensemble. »



Bien évidemment, les tubulaires affichent seulement les drapeaux. Pour en connaitre davantage sur les groupes associés, un code QR permettra à chacun.e muni.e d’un cellulaire d’aller chercher l’information sur une page Web dédiée à l’exposition et la SDC prévoit d’autres phases pour le projet. Les expériences qui suivront donneront l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire des communautés 2SLGBTQ+. La directrice générale de la SDC se souvient, en 2020, d’une personne qui lui a confié que c’était la première fois qu’elle voyait son identité représentée publiquement. « C’est important pour la SDC du Village d’être en phase avec l’ensemble des communautés 2SLGBTQ+, explique Gabrielle Rondy, car si notre mission première est le développement économique du secteur, nous devons aussi mettre l’accent sur un développement social du Quartier, indissociable d’un écosystème identitaire aussi riche que le Village. »



En cette fin d’année, l’heure est au bilan, mais aussi à la préparation des années à venir, avec entre autres les grands travaux de voirie qui devraient débuter en 2024, selon les informations disponibles à ce jour. La SDC, les résident.e.s, les commerçant.e.s et les différents partenaires institutionnels en sont à penser à des solutions pour atténuer les contraintes que vont occasionner ces travaux, mais aussi pour créer l’avenir du secteur afin qu’il ressemble au mieux à celles et ceux qui le fréquentent et le vivent, c’est-à-dire un Village toujours plus accueillant, ouvert, unique et sécuritaire pour toustes.

INFOS | Place au Village est rendu possible grâce à la collaboration de la SDC du Village.

1211, rue Sainte-Catherine Est, Montréal QC. H2L 2H1 | 514 529.1168

villagemontreal.ca