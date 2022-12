Un couple LGBTQ+ officialisé dans le jeu Valorant fait polémique

Les studios Riot Games ont toujours eu pour habitude de défendre l’inclusivité. Après l’annonce d’un nouveau personnage LGBTQ+ sur LoL, ils officialisent un couple homosexuel sur Valorant.

Riot Games commencent à être habitués aux annonces polémiques. Récemment, les studios ont collaboré avec le rappeur Lil Nas X pour concevoir le premier personnage queer et noir de League of Legends. Une superbe annonce pour la communauté mais qui fût vivement critiquée. Ce personnage, du nom de K’Sante, est disponible depuis le 3 novembre.

Les rumeurs étaient nombreuses concernant plusieurs personnages de Valorant. Mais malgré beaucoup d’indices, les fans n’avaient pas de certitudes concernant l’homosexualité de certains.

C’est enfin arrivé ! Le compte officiel du célèbre jeu de tir a publié, ce dimanche, une image du jeu montrant Raze et Killjoy s’embrassant. Une annonce qui a enflammé les réseaux sociaux et fait réagir les internautes. Le tweet cumulait déjà plus de 100 000 likes, dès la première heure.

Si pour beaucoup, c’est une bonne nouvelle, ouvrant encore un peu plus la voie aux représentations LGBTQ+ dans le monde du jeu vidéo, d’autres ont eu des réactions très virulentes.

Certains joueurs critiquent Riot Games et les accusent de propagande. Selon eux, les personnages de jeux vidéos n’ont pas à être sexualisés et déclarent qu’ils vont boycotter les deux personnages, voire même ne plus jouer à Valorant.

Cela dit la grande majorité se dit ravie et continue de spéculer sur d’autres personnages pouvant appartenir à la communauté. Il semblerait que Chamber et Yoru soient les premiers visés.