Un footballeur argentin émeut le web après une touchante déclaration d’amour de son copain

Le footballeur argentin Ignacio « Nacho » Lago fait actuellement fondre le cœur du public après la redécouverte d’une entrevue où son conjoint lui adresse un message rempli d’amour — une séquence devenue virale dans tout le pays.

Âgé de 23 ans, l’ailier du Club Atlético Colón avait été invité en juillet 2025 à l’émission hebdomadaire Sangre y Luto, une coproduction d’AIRE de Santa Fe et du club. Lors de l’entrevue, il a été surpris par une série de messages vidéo de ses proches — dont un particulièrement marquant de son partenaire.

Visiblement ému, Lago a réagi en direct à cette déclaration inattendue, un moment d’une rare authenticité dans un univers — celui du football professionnel — où les joueurs ouvertement gais demeurent encore extrêmement peu nombreux.

Une visibilité rare dans le monde du soccer

Même si Lago n’a pas explicitement présenté cet instant comme un coming out, la réaction du public a été largement positive. Partisans, journalistes et figures politiques ont salué son ouverture et la normalisation d’une réalité encore marginalisée dans le sport masculin de haut niveau.

Cette vague de soutien survient alors que le jeune joueur connaît une excellente saison, contribuant aux performances solides de Colón, actuellement en tête de la deuxième division argentine.

Une déclaration d’amour qui fait le tour du web

Dans la séquence devenue virale, le conjoint de Lago, Gonzalo, lui adresse ces mots touchants : « Tout ce que je peux faire, c’est te féliciter et te remercier d’être une personne exceptionnelle. Tu es un vrai professionnel. Je sais tous les efforts que tu mets là-dedans, je sais que tu as un rêve… et je t’aime énormément. »

Il conclut avec tendresse : « Je t’envoie un énorme baiser, et merci de défendre les couleurs de ma ville. »

« Un amour irrationnel »

Pris de court, Lago a confié qu’il ignorait complètement que son conjoint préparait cette surprise — malgré le fait qu’ils vivent ensemble.

En parlant de leur relation, il a livré une réflexion simple mais éloquente : « C’est un amour irrationnel. On le vit comme ça, un peu comme le football. On est passionnés, presque obsédés, et on essaie d’exprimer ce qu’on ressent. »

Dans un milieu encore marqué par l’homophobie et le silence, ce type de moment — tendre, assumé, sans mise en scène — contribue à élargir l’espace de représentation. Et rappelle que, même sur les terrains les plus traditionnels, l’amour trouve toujours une façon de se faire voir.