«Heartstopper» grand gagnant des Emmy Awards pour la jeunesse

Habituellement, qui dit contenu jeunesse dit généralement maigre représentation des réalités queers, encore trop discrètes dans ce genre d’offre. Mais cette fois-ci. Pour leur première édition, les Children’s and Family Emmy Awards (CAFE) ont marqué le coup : Heartstopper, série adolescente qui a séduit le public par sa candeur, a raflé presque tous les prix.

Se concentrant sur l’histoire d’amour entre deux jeunes ados, la série propose un gentil contre-pied au genre du coming-of-age, dominé par l’hétérosexualité et ses codes épuisés.

Apparaissant de manière ponctuelle dans la série, la célèbre Olivia Colman se voit couronnée du prix du meilleure actrice de soutien pour son rôle de mère de l’un des deux protagonistes, Charlie, interprété par Kit Connor, lui aussi récompensé.

En plus de ces prix individuels, la série s’est vue être récompensée pour sa distribution, pour son scénario, en plus de recevoir le prix tant convoité de la meilleure série pour ados.

Depuis sa mise en ligne, en avril dernier, la série Heartstopper n’a de cesse de faire parler d’elle, profitant d’un succès critique étonnant et d’un succès public monstre. La série reviendra en 2023 pour une deuxième saison et est d’ores et déjà renouvelée pour une troisième !