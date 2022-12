La non-binarité du tueur du Club Q dans le Colorado serait une invention

Le récent coming-out non-binaire du tueur du Colorado, annoncé par ses avocats, serait faux. Le 24 novembre dernier, les deux avocats commis d’office d’Anderson Lee Aldrich, l’auteur de la fusillade qui a fait cinq morts et blessés gravement 19 autres dans un bar LGBT du Colorado — le Club Q —, annonçaient que leur client se considérait non-binaire, utilisant les pronoms they/them (“iel” en français). Une information qui avait créé surprise et incompréhension. Aujourd’hui, on comprend que les médias ayant relayé la nouvelle se sont faits bernés, tombant dans la stratégie d’une équipe essayant de minimiser les crimes de leur client en le faisant passer pour non-binaire.

Des témoignages de plus en plus nombreux d’experts en discours de haine et de personnes qui ont connu le suspect, considèrent que Anderson Lee Aldrich s’est identifié comme non binaire dans le seul but de discréditer la communauté LGBTQ +. Rappelons qu’Aldrich fait face à 305 accusations après avoir «prétendument» tué cinq personnes et blessé au moins 19 autres.

Plusieurs experts de la lutte contre la haine en ligne recommandent de faire très attention en utilisant l’identité non binaire dans le cas d’Aldrich afin de ne as tomber dans le piège et d’éviter la division et la méfiance que le tireur présumé et ses avocats pourraient essayer de créer.

Rappelons que le mardi suivant la fusillade du 19 novembre, les avocats d’Aldrich ont déclaré que leur client n’était pas binaire. « Anderson Aldrich est non binaire». Ils ont alors utilisé les pronoms eux/eux et, aux fins de tous les dépôts officiels, cette personne sera traitée comme «Mx. Aldrich», ont-ils écrit.

Toutefois, le lundi suivant, les avocats d’Aldrich dans tous leurs documents judiciaires déposés font référence à leur client en utilisant une identité masculine…

De plus, autant la famille, que les amis d’Aldrich ont tous fait référence à Aldrich au masculin. Et tous ceux qui connaissaient Aldrich avant la fusillade n’ont jamais mentionné qu’Aldrich était autre chose qu’un homme hétérosexuel cisgenre.

Par ailleurs, dans les posts Facebook postés depuis le soir de la tuerie, la mère d’Anderson Lee Aldrich réfère constamment à lui en utilisant les pronoms masculins. Même chose pour son père, un ex-acteur porno républicain, qui a répété plusieurs fois avoir eu peur que son fils soit gai en apprenant l’histoire de la tuerie : «On a commencé à me parler de cette histoire de tuerie de plusieurs personnes, et après des recherches j’apprends que ça s’est passé dans un bar gai. Je me suis dit “Mon dieu, il est gai ?” J’ai pris peur. Mais il ne l’est pas finalement. Je peux souffler, je suis soulagé.»

Xavier Kraus, un ancien voisin d’Aldrich, a également déclaré qu’Aldrich utilisait régulièrement des insultes anti-LGBTQ+ en parlant de tous et rien. Kraus croit qu’Aldrich prétend être non binaire comme le font les «trolls» pour discréditer le concept de non-binarité. Il a déclaré qu’Aldrich n’avait jamais mentionné être non binaire ni utilisé de pronoms ils / eux en sa présence depuis qu’il a commencé à résider à côté de chez lui en août 2021. «Je pense que c’est une insulte pour ces personnes qui traversent des luttes personnelles avec leur propre sexualité et leur propre identité personnelle», a déclaré Kraus.

D’autres experts de l’extrémisme et de la haine en ligne ont fait écho aux sentiments de Kraus. Les enquêteurs ont découvert qu’Aldrich postait régulièrement dans des forums en ligne sur la «liberté d’expression» qui préconisaient de tuer d’autres civils comme moyen de «nettoyer» la société des déchets humains. La culture de ces sites encourage les gens à provoquer les autres en faisant des commentaires offensants ou en se moquant d’eux.

Jared Holt, directeur de recherche principal à l’Institute for Strategic Dialogue, une organisation à but non lucratif qui lutte contre l’extrémisme en ligne – dit qu’il pense que zle suspect a invoqué des pronoms non binaires comme un moyen d’insulter une dernière fois la communauté LGBT».

Aldrich a également sa propre entrée sur Encyclopedia Dramatica, une “archive de trolls” autoproclamée qui se présente comme une version fanatique extrémiste de Wikipédia. La page fait l’éloge d’Aldrich, qui a contribué au site depuis 2015, et leur a donné un classement plus élevé sur son indice de tireur de masse parce qu’Aldrich «a ciblé des f*gs (fags= tapettes)».

Alejandra Caraballo, enseignante clinique à la Cyberlaw Clinic de la Harvard Law School, considère qu’Aldrich tend un piège en revendiquant une identité non binaire. «Si l’identité non binaire d’Aldrich est sincère, elle alimente les affirmations fanatiques selon lesquelles les personnes non binaires et transgenres sont dangereuses et sape le récit selon lequel la fusillade a été menée par un homme hétéro, blanc et cisgenre qui détestait la communauté LGBTQ. Si l’identité non binaire d’Aldrich n’est pas sincère, les fanatiques pourraient l’indiquer comme une preuve que les gens ordinaires et le gouvernement ne devraient pas reconnaître comment les gens s’identifient, car certaines personnes pourraient abuser de leur identité pour essayer d’éviter des conséquences sociales défavorables.»

«Lorsqu’un troll raciste trolle une personne noire, il cherche à la faire sortir de cet espace, à ne pas se sentir en sécurité et à partir, et, par conséquent, abroge volontairement son droit de… s’exprimer librement et équitablement dans les espaces communs», rappelle Alejandra Caraballo. «Dans ce cas, ils essaient de faire dire aux gens: ” Eh bien, nous devrions peut-être repenser l’auto-identification.” Je pense qu’il est absolument crucial que nous ne jouions pas au jeu des trolls harcelleurs.»

L’annonce de la non-binarité du tueur du club Q n’était qu’une manœuvre mensongère dans le but de décrédibiliser la communauté LGBTQ+ et diriger l’attention sur elle. Une action désespérée donc, qui montre bien le niveau de compétence de l’équipe juridique qui montre tout son mépris des réalités LGBTQ.