Expositions du photographe montréalais Pierre Dalpé en Australie et au Brésil

Le travail du photographe montréalais de renommée internationale Pierre Dalpé sera présenté dans le cadre de deux nouvelles expositions en Australie et au Brésil.

L’exposition personnelle de Dalpé Máscaras / Masquerades se déroule dans la salle queer Casa Fluida à São Paulo, au Brésil, du 28 janvier au 25 février. Dalpé fait également partie de la prestigieuse exposition collective QUEERTOGRAPHY lors de Sydney Mardi Gras / WorldPride 2023 qui se déroule du 17 février au 5 mars 2023.

Le travail de Dalpé explore les relations interconnectées entre le corps, l’identité, le déguisement et la performance. Naviguant entre reportage documentaire et mise en scène scénique, sa photographie interroge les idées reçues sur le portrait photographique et les représentations narratives.

L’exposition personnelle Máscaras / Masquerades à São Paulo présente des images de trois corpus d’œuvres : 30 images encadrées de la célèbre série Wigstock de Dalpe, 15 images encadrées de sa série Personae et une sélection de portraits du carnaval du Brésil des trois dernières années.

Une sélection d’images Wigstock de Dalpé fera également partie de l’exposition collective Queertography à Sydney.

Wigstock 1995

«J’ai documenté Wigstock de 1992 à 1995 à l’apogée de sa popularité et j’ai capturé le fabuleux du drag et du déguisement sous toutes ses formes glorieuses», déclare Dalpé. «Wigstock comprenait des performances de dragsters et des actes musicaux spectaculaires sur scène, mais le spectacle le plus fascinant pour moi était le public lui-même. La culture pop traditionnelle a été soumise à un mixage de genre par des milliers de personnes dans toutes sortes de travestissements, de costumes carnavalesques, de tenues d’Halloween, de mode DIY et de vêtements fétichistes. C’était à couper le souffle.»



INFOS | Máscaras / Masquerades se déroule du 28 janvier au 25 février à São Paulo, au Brésil, et Queertography se déroule du 17 février au 5 mars à Sydney, en Australie. Pour plus d’informations, visitez www.pierredalpe.com.