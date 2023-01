Fierté Hivernale: une expérience culturelle canadienne au cœur de l’hiver

La Fierté Hivernale est de retour dans la région de la capitale du Canada pour une troisième édition cette année. Mettant à l’honneur la diversité culturelle et artistique des communautés 2SLGBTQI+ canadiennes, le festival s’insère dans la 45e édition du Bal de Neige, présenté du 3 au 20 février.

La Fierté Hivernale proposera durant le second week-end de l’événement une foule d’activités plus colorées les unes que les autres. Vous pouvez donc sortir tuques et mitaines, car la fête est sur le point de commencer!

Le Bal de Neige attire quelque 600 000 visiteurs annuellement. Ce rendez-vous hivernal est donc une occasion exceptionnelle de faire valoir les talents et les couleurs des communautés 2SLGBTQI+ tout en profitant des joies de l’hiver : « Les gens connaissent bien Fierté dans la Capitale, tenue chaque été à Ottawa. Ils sont aussi très familiers avec le Bal de Neige, qui réchauffe la ville au cœur des mois les plus froids. La Fierté Hivernale est donc le mariage entre ces deux expériences, mettant l’accent sur l’ouverture et la diversité, tout en profitant de l’hiver canadien. Qu’ils soient adeptes de patin, de sculpture sur glace ou de spectacles de drags, les visiteurs découvriront durant la Fierté Hivernale une programmation gratuite, riche et diversifiée », explique Toby Whitfield, directeur général, Fierté dans la Capitale.

Défiler en patin sur le canal Rideau

La Fierté prendra d’assaut la plus grande patinoire naturelle au monde, le 12 février, à 16 h, pour le tout premier défilé de la Fierté en patin de l’histoire. Le défilé sur glace débutera entre les ponts Mackenzie King et Laurier et se terminera à l’aire de repos de l’avenue Fifth. Il sera ouvert par un grand contingent mettant en vedette la DJ Sandy Duperval, qui assurera une ambiance électrisante tout le long du parcours. Plusieurs drags en patin seront également de la partie afin d’animer les festivités et de rencontrer les festivaliers. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à assister à l’événement tout le long du parcours, ou à y prendre part à pied ou en patin. Les participants qui le désirent pourront aussi avoir l’honneur de porter un drapeau arc-en-ciel géant durant le défilé. Plusieurs cadeaux-surprises seront également distribués gratuitement aux visiteurs tout l’après-midi.

Rue Sparks : épicentre des festivités

La rue Sparks battra au rythme de la Fierté du vendredi 10 au dimanche 12 février. En plus de pouvoir admirer les sculptures créées lors du championnat national de sculpture sur glace, les visiteurs auront droit à une pléiade d’activités culturelles et hivernales présentées entre les rues Elgin et Bank. Au menu, une discothèque silencieuse, du karaoké et plusieurs prestations de drags locales et internationales. Parmi les stars présentes, on compte entre autres Aimee Yonce Shenell, Caligula, Saltina Shaker et Shea D. Ladie.

La Cabane musicale sera un autre incontournable du festival, où seront présentées une prestation de la DJ Roxy Sunset ainsi que plusieurs lectures de contes, notamment par les drags Ruby Foxglove et Genesis.

L’excellence de la communauté queer, trans et noire à l’honneur

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, une soirée d’excellence de la communauté queer, trans et noire sera présentée au Musée des beaux-arts du Canada le 10 février, à 20 h. L’événement gratuit mettra de l’avant des personnalités au talent exceptionnel, dont la poète Jillian Christma, les drags Kendall Gender, Kiara et Omari B. Johnson, l’artiste burlesque Viva van Diva ainsi que la chanteuse Witch Prophet.

Du plaisir pour toute la famille

La Fierté Hivernale, c’est pour toute la famille. Deux sites principaux, l’un en Ontario et l’autre au Québec, proposeront des activités pour petits et grands. En plus des lectures de contes, les plus jeunes pourront participer à la fabrication des mosaïques de glace aux couleurs de l’arc-en-ciel. Deux mosaïques seront construites, l’une sur la rue Sparks, et l’autre au Domaine des flocons, dans le parc Jacques-Cartier de Gatineau. Ce site offrira aussi toboggans de neige, corridors de glisse et sculptures illuminées. Les enfants pourront également écouter les histoires de la drag Océane Aqua-Black, que l’on a pu voir à l’émission Canada’s Drag Race, tout en dégustant un bon chocolat chaud.

Pour Charles Cardinal, gestionnaire du Bal de Neige, la Fierté Hivernale s’inscrit en continuité avec la mission du festival qu’il chapeaute, qui a pour but de faire valoir la pluralité des talents tout en offrant aux visiteurs une expérience de haut niveau : « Le Bal de Neige célèbre non seulement les joies de l’hiver canadien, mais aussi la vitalité artistique, les cultures autochtones et la fierté 2SLGBTQI+ de notre pays. Les arts et la culture nous définissent et nous rassemblent, nous sommes donc heureux de créer des occasions pour tous de vivre l’expérience hivernale à travers des moments riches et mémorables. »

INFOS | Bal de Neige 2023, du 3 au 20 février / Fierté HIvernale, du 10 au 12 février. Ottawa-Gatineau

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige.html