Fans de la première heure des rythmes positifs et rassembleurs qui caractérisent la musique house, les communautés LGBTQ occupent une place privilégiée au cœur de la scène électronique depuis ses premiers balbutiements. Toutefois, il peut aujourd’hui être difficile de suivre la cadence avec la prolifération des artistes et la multiplication des sorties d’album. Je vous suggère donc, dans cette nouvelle chronique, de faire un tour d’horizon des artistes, chansons ou albums qui se démarquent sur la scène house et la scène musicale au sens plus large. Comme son nom l’indique, je vous propose trois nouveautés à découvrir et deux succès à réentendre, pour compléter votre FULL HOUSE.

Trois sorties récentes à découvrir

PNAU et Troye Sivan : « You Know What I Need »

Le groupe électro australien PNAU, qui nous a donné le mégatube Cold Heart en collaboration avec Elton John et Dua Lipa, récidive. Après avoir frappé un coup de circuit avec la chanson qui a été écoutée plus de 1,5 milliard de fois, PNAU a lancé en décembre You Know What I Need, en collaboration avec le chanteur Troye Sivan. Connu pour ses chansons I’m So Tired et My My My, le chanteur australien ajoute son falsetto accrocheur aux rythmes synthé-pop de PNAU, rendant la chanson dangereusement efficace. C’est toutefois la vidéo qui se démarque le plus brillamment. Filmée par le chanteur lui-même avec son téléphone, la vidéo a ensuite été retirée de son arrière-plan et traitée par intelligence artificielle, donnant une image futuriste et post-humaine des plus surprenantes.

Martin Garrix et JVKE : « Hero »

Le DJ néerlandais Martin Garrix, qui s’est fait connaitre grâce à son vers d’oreille Animals, s’est associé en décembre dernier au jeune chanteur américain JVKE, derrière le tube TikTok Upside Down. Les deux artistes nous offrent Hero, produit en collaboration avec le jeu vidéo MARVEL SNAP. La chanson rassemble tous les éléments d’un bon hit et est accompagnée d’une vidéo colorée qui met en scène les personnages de Marvel, donc on ne peut qu’être charmé. Parlant de Martin Garrix, on vous recommande chaudement l’excellent documentaire What We Started, sur Netflix, qui retrace l’histoire de la musique house et qui vous amène sur les pas de Garrix, alors qu’il s’apprête à prendre d’assaut le festival Ultra de Miami.

Siibii : « YoY »

L’artiste queer, non binaire et autochtone de Montréal Siibii a lancé le tout nouveau simple YoY en décembre dernier. Franchement rafraichissante, la chanson démontre la polyvalence vocale de Siibii et l’ampleur de son talent. Abordant le thème de la santé mentale, YoY partage un message de gentillesse et d’acceptation personnelle. On salue le mariage entre la qualité musicale et la profondeur des textes et on parie que cette étoile montante locale atteindra les plus hauts sommets avant longtemps. Bravo !

Deux succès à réécouter

Claptone : l’ensemble de son œuvre

Gens de Québec : ouvrez bien vos oreilles ! L’énigmatique DJ allemand Claptone — ou est-ce un duo ? Allez savoir… — enflammera la scène Loto-Québec d’Igloofest à la place Jean-Béliveau le 4 mars prochain. On vous recommande de mettre son premier succès No Eyes dans le tapis en repeat d’ici là. L’un des personnages les plus influents de la scène house internationale, Claptone propose des mélodies plus envoutantes les unes que les autres. Sa dernière sortie, en novembre dernier, propose des remix de sa chanson « Nobody », avec nul autre que le très grand Barry Manilow. Pour toutes ces raisons, et pour l’ensemble de son œuvre, on vous recommande de découvrir Claptone et de l’écouter encore une fois.

Dawn Tallman : « Get Here »

Dawn Tallman est l’une de ces chanteuses américaines dont la voix soul aux sonorités gospel vous fera vibrer en vous donnant le sentiment enivrant que tout est à votre portée. On l’aimait déjà pour Feel the Vibe avec Bob Sinclair et pour sa puissante reprise de Teardrops, de Womack & Womack. Toutefois, on est retombé en amour l’automne dernier grâce à Get Here, une chanson originale aussi entrainante que touchante. On vous suggère de la faire jouer en arrière-plan pendant un 5 à 7 avec un verre de vino en bonne compagnie !