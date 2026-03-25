Eurovision 2026, 35 chansons en compétition de l’Albanie à l’Ukraine

Le compte à rebours vers la 70e édition du Concours Eurovision de la chanson est lancé depuis le début de mars. Cette édition, qui culminera avec la grande finale le samedi 16 mai, réunira 35 pays. Toutefois, cinq d’entre eux — l’Islande, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Espagne — ont décidé de boycotter l’édition 2026 pour protester contre le maintien de la participation d’Israël dans le contexte de la guerre à Gaza.

Chaque printemps, des millions de téléspectateurs en Europe et ailleurs se donnent rendez-vous devant leur écran pour l’un des événements télévisuels les plus spectaculaires au monde : le Concours Eurovision de la chanson. Mélange flamboyant de pop internationale, de performances théâtrales et de rivalités amicales entre pays, l’Eurovision est devenu bien plus qu’une simple compétition musicale. Pour de nombreuses personnes LGBTQ+, il représente aussi un véritable rendez-vous culturel — voire un rituel annuel. Depuis les années 1970 et 1980, le concours occupe une place particulière dans l’imaginaire queer. Son esthétique flamboyante, ses artistes excentriques, ses chansons dramatiques et ses mises en scène spectaculaires ont longtemps offert un espace où la différence, l’excès et la créativité peuvent être célébrés sans retenue. Pour plusieurs spectateurs LGBTQ+, l’Eurovision est ainsi devenu un rare lieu médiatique où l’on voit des performances camp, des figures queer ou des artistes défiant les normes de genre.

Cette relation s’est renforcée au fil des ans. Des artistes ouvertement LGBTQ+ ont marqué l’histoire du concours, notamment Dana International, première artiste trans à remporter l’Eurovision en 1998, ou encore la drag queen autrichienne Conchita Wurst en 2014. Dans de nombreuses villes européennes — et désormais ailleurs dans le monde — les soirées Eurovision sont devenues de véritables événements communautaires dans les bars et lieux queer, où l’on célèbre autant la musique que le spectacle. Le concours se tiendra cette année à Vienne, en Autriche, après la victoire l’an dernier du chanteur autrichien JJ avec sa ballade lyrique Wasted Love. Voici les chansons et artistes confirmés pour l’Eurovision 2026.

Albanie / « Nân » — Alis

Accompagné d’un chœur envoûtant et d’un quatuor à cordes, Alis pourrait bien s’imposer comme l’une des grandes voix de la soirée. L’artiste albanais raconte que la chanson lui serait venue en rêve. Sur le plan des paroles, Nân explore les thèmes de la migration et de l’amour maternel.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Allemagne / « Fire » — Sarah Engels

Avec Fire, Sarah Engels propose un hymne pop énergique. La chanteuse explique vouloir transmettre « un message d’empowerment et de confiance en soi ».

Statut LGBTQ+ : alliée LGBTQ+.

• • •

Australie / « Eclipse » — Delta Goodrem

L’Australie mise sur Delta Goodrem, auteure-compositrice, musicienne et actrice originaire de Sydney. Sa chanson Eclipse est déjà entrée dans les palmarès australiens. Avec un changement de tonalité spectaculaire et l’utilisation dramatique de la harpe, il s’agit d’une ballade pop classique sur l’amour. Statut LGBTQ+ : alliée reconnue des communautés LGBTQ+.

• • •

Autriche / « Tanzschein » — Cosmó

À seulement 19 ans, Cosmó montera sur la scène de l’Eurovision avec une énergie débordante et un haut couvert de paillettes. Sa chanson est accompagnée de danseurs vêtus de jeans et de masques d’animaux — un spectacle typiquement eurovisionesque.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Belgique / « Dancing on the Ice » — Essyla

Finaliste de The Voice Belgique, Essyla représentera la Belgique avec ce titre pop accrocheur. Dans Dancing on the Ice, elle chante la détermination et l’optimisme de la jeunesse. L’artiste décrit la chanson comme « un hymne à la persévérance et à la capacité de tracer son propre chemin ».

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Bulgarie / « Bangaranga » — Dara

L’une des pop stars les plus connues de Bulgarie, Dara est réputée pour sa musique hybride et sa forte présence scénique. Bangaranga, oscillant entre pop et dance, pourrait bien devenir un succès pour la chanteuse.

Statut LGBTQ+ : alliée LGBTQ+.

• • •

Croatie / « Andromeda » — Lelek

Le groupe vocal Lelek composé de cinq membres, mêle motifs du folklore croate et pop moderne. Sur scène, machines à vent et flammes accompagnent la performance, mettant l’identité culturelle slave à l’honneur.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Chypre / « Jalla » — Antigoni

Jalla, qui signifie « encore » dans un dialecte chypriote, est une chanson festive qui donne envie de « danser sur les tables ». Tant sur scène que dans le vidéoclip, Antigoni livre une performance énergique difficile à ignorer.

Statut LGBTQ+ : alliée LGBTQ+.

• • •

Danemark / « Før vi går hjem » — Søren Torpegaard Lund

Avec une esthétique emo assumée, Søren Torpegaard Lund propose un morceau dance plutôt discret… jusqu’à l’explosion finale où il déploie toute l’étendue de sa voix. Sur scène, le chanteur de 27 ans apparaît torse nu sous un haut en filet scintillant.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Estonie / « Too Epic To Be True » — Vanilla Ninja

Le groupe rock féminin Vanilla Ninja espère séduire le public européen. Fortes de leur expérience, les musiciennes brillent particulièrement dans leurs harmonies. Détail amusant : un kiss cam apparaît en plein milieu de la prestation.

Statut LGBTQ+ : alliées LGBTQ+.

• • •

Finlande / « Liekinheitin » — Linda Lampenius & Pete Parkkonen

La violoniste classique Linda Lampenius s’associe à la pop star Pete Parkkonen pour cette performance spectaculaire. Tandis que Parkkonen porte la chanson, Lampenius impressionne par sa virtuosité au violon — possiblement l’une des performances les plus aiguës entendues à l’Eurovision.

Statut LGBTQ+ : Lampenius est alliée LGBTQ+.

• • •

France / « Regarde » — Monroe

La France mise cette année sur Monroe, une chanteuse lyrique franco-américaine de 17 ans révélée en remportant l’émission Prodiges en 2025. Sa chanson Regarde mêle pop, sonorités urbaines et influences classiques. Le titre se veut un message d’inclusion et d’amour universel. La France espère ainsi décrocher sa première victoire à l’Eurovision depuis 1977.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Grèce / « Ferto » — Akylas

Impossible d’imaginer l’Eurovision sans performance extravagante, et la Grèce pourrait bien voler la vedette cette année. Avec son costume spectaculaire et une chorégraphie taillée pour TikTok, Akylas multiplie les surprises sur scène.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Israël / « Michelle » — Noam Bettan

La participation d’Israël demeure l’un des sujets les plus controversés de cette édition en raison de la guerre à Gaza. Plusieurs pays ont décidé de boycotter le concours. La chanson Michelle raconte l’histoire d’une personne qui décide de sortir d’un cycle émotionnel toxique.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Italie / « Per sempre sì » — Sal Da Vinci

Après sa victoire au Festival de Sanremo, Sal Da Vinci a obtenu le droit de représenter l’Italie. L’artiste, qui a fait ses débuts sur scène à l’âge de sept ans, cumule aujourd’hui plus de 450 millions d’écoutes sur les plateformes numériques.

Statut LGBTQ+ : allié LGBTQ+.

• • •

Lettonie / « Ena » — Atvara

La chanteuse Atvara propose une ballade européenne classique qui met en valeur sa voix puissante. Sur scène, des animations de verre brisé accompagnent les notes les plus aiguës.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Lituanie / « Sólo quiero más » — Lion Ceccah

Impossible de parler d’Eurovision sans un peu d’excentricité. Sur scène, Lion Ceccah apparaît dans une immense cape noire, le visage recouvert de peinture argentée. Artiste de performance et auteur-compositeur, il s’inspire notamment de la culture drag et d’une exploration artistique de l’identité de genre.

Statut LGBTQ+ : artiste queer et défenseur de la culture drag.

• • •

Luxembourg / « Mother Nature » — Eva Marija

https://www.youtube.com/watch?v=DmVfJSRqgnI&t=2s

La chanteuse de 20 ans a découvert le violon en regardant la victoire d’Alexander Rybak à l’Eurovision 2009. Aujourd’hui, elle participe au concours avec Mother Nature, une chanson sur l’espoir, la liberté et le retour à l’enfance.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Malte / « Bella » — Aidan

Malte n’a encore jamais remporté l’Eurovision. Avec Bella, Aidan espère changer la donne. La chanson repose sur une mélodie hypnotique et une prestation vocale solide.

Statut LGBTQ+ : ouvertement gai.

• • •

Moldavie / « Viva, Moldova » — Satoshi

Le rappeur et chanteur moldave Satoshi propose l’une des performances les plus festives de la soirée. La chanteuse Aliona Moon, qui avait représenté la Moldavie en 2013, participe

également à la chanson.

Statut LGBTQ+ : allié LGBTQ+.

• • •

Monténégro / « Nova zora » — Tamara Živković

Avec ses danseurs en harnais de cuir et des flammes surgissant de la scène, la prestation de Tamara Živkovic promet un spectacle dramatique. La chanson dance a remporté le vote du jury lors de la sélection nationale.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Norvège / « Ya ya ya » — Jonas Lovv

Avec ses tatouages et sa combinaison plongeante, Jonas Lovv pourrait presque être confondu avec Harry Styles. Connu grâce à The Voice Norway, il propose une chanson pop efficace et taillée pour le public.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Roumanie / « Choke Me » — Alexandra Capitanescu

La gagnante de The Voice of Romania 2023 arrive à l’Eurovision avec un titre rock intense. Entre les costumes de cuir cloutés et un batteur enfermé dans une cage, l’esthétique emo est pleinement assumée.

Statut LGBTQ+ : alliée LGBTQ+.

• • •

Royaume-Uni / « Eins, Zwei, Drei » — Look Mum No Computer

Et si c’était enfin l’année du Royaume-Uni ? Avec Eins, Zwei, Drei, Look Mum No Computer propose un numéro aussi déjanté qu’inventif. Fait notable : il s’agit de la première chanson britannique à l’Eurovision à ne pas être entièrement chantée en anglais.

Statut LGBTQ+ : allié LGBTQ+.

• • •

Serbie / « Kraj mene » — Lavina

Le groupe metal moderne Lavina, composé de six membres, propose un mélange de cris, de murmures et de riffs puissants — une formule qui plaît souvent aux fans de l’Eurovision.

Statut LGBTQ+ : aucune information publique.

• • •

Ukraine / « Ridnym » — Leléka

La chanteuse et compositrice Viktoria Leléka, connue sous le nom de Leléka, interprète une chanson poignante qui évoque les racines, la guérison et la solidarité familiale.

Statut LGBTQ+ : alliée LGBTQ+.